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TNL+ 2023/09/26,
農漁

蛋價與進口蛋爭議，陳吉仲無能解決要負一半責任，另一半問題出在蔡政府與側翼護航手法上

蛋價與進口蛋爭議，陳吉仲無能解決要負一半責任，另一半問題出在蔡政府與側翼護航手法上
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

即使農業部因為沒有大批進口蛋的經驗，但中央畜產會董事長林聰賢，可是蔡英文政府的首任農委會主委，是因2018九合一大選敗選後，才辭掉農委會主委。這等於兩任農委會主委，居然不了解國際先進國處理雞蛋，是洗選後再冷鍊販售。而台灣雞蛋因為產銷制度落後，所以無法冷鍊運輸販售。這不是輕忽其事，就是無能。

上週，農業部長陳吉仲跟中央畜產會董事長林聰賢，因為巴西進口蛋爭議，請辭獲准。人雖然離職，但進口蛋的問題並未解決。蛋商公會更宣布自本周開始，雞蛋產地價從每台斤43.5元漲至45.5元，批發價從每台斤53元漲至55元，蛋價再次回到歷史最高點。這也意味著，農業部想藉進口蛋來平抑蛋價的政策，完全破功。

陳吉仲雖然已經辭職，但因為選舉，從藍綠到輿論還是為雞蛋問題吵翻天。蛋價回歸歷史天價一台斤55元，且預期中秋與春節還會再飆漲，更惹得民怨四起。等於下台也無法了事。到底陳吉仲在雞蛋問題上有什麼錯？一切是政治鬥爭，還是政策出錯？

客觀說，兩者皆有。而以陳吉仲無能解決蛋價問題，比例較重。

早在去（2022）年禽流感肆虐時，台灣就發生缺蛋危機，蛋價就已漲過一波。當時陳吉仲的處理方式，是一邊鼓勵、補助蛋農改善生產設備，然後依照市場機制，不特別干預雞蛋產銷。結果，去年台灣就缺蛋缺了幾個月，蛋價因為蛋雞被撲殺與國際飼料飆漲，導致蛋價上漲。從2021年台北市批價37元以下，到2022年底漲至43元，，直至2022年7月，創下北市每台斤50元的高價。等於2022年蛋價就沒便宜過。而從2022年下旬直到2023年，北市批發價從未低於50元過。

而雞蛋會在今年成為全民議題，除了價格一直沒掉過，更大原因是缺蛋。所以農業部在3月通過進口蛋政策，委託中央畜產會向泰國、菲律賓、美國、巴西、澳洲、土耳其、馬來西亞，專案進口1億4095萬顆雞蛋。其中巴西就占8891萬顆，陸續於3到7月到貨。但在端午節後雞蛋需求趨緩，農業部為了避免影響雞蛋價格，預計銷毀5402萬顆蛋。

如果只是如此，民眾的不滿也許不高。但9月爆發進口蛋標示不清，液蛋遭受汙染等弊案，甚至還驚動檢調，使得雞蛋在9月又成為全民議題。

陳吉仲犯的第一個錯誤，是以為禽流感疫情會在今年趨緩，蛋雞的生產可以補上缺口，今年就不會缺蛋。但因為國際飼料價格遲遲不回跌，而蛋雞數量還是不足，使得2023年照樣缺蛋。陳吉仲在2022年保證不缺蛋，但花了一整年也沒解決雞蛋生產的問題，自然會累積民怨。

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