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2023/09/26,
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歐塞瑞斯號7年航行最高潮：史上最大小行星樣本成功返地球，Queen吉他手Brian May自豪做出貢獻

歐塞瑞斯號7年航行最高潮：史上最大小行星樣本成功返地球，Queen吉他手Brian May自豪做出貢獻
美國國家航空暨太空總署的太空艙24日帶著歷來蒐集到最大的小行星樣本返回地球。（圖取自twitter.com/NASA）

我們想讓你知道的是

鑽研天體物理學的布萊恩梅（Brian May）協助找出歐塞瑞斯號可在小行星採集樣本的位置，也為這項任務助一臂之力。美國國家航空暨太空總署電視台播放布萊恩梅傳送的支持訊息，他說：「NASA的朋友、太空迷、小行星愛好者大家好，我是皇后合唱團（Queen）的布萊恩梅，我非常自豪能成為歐塞瑞斯號的團隊成員。」

史上最大小行星樣本成功返地球，歐塞瑞斯號7年航行最高潮

（中央社）美國國家航空暨太空總署（NASA）的太空艙24日帶著歷來蒐集到最大的小行星樣本返回地球，在猶他州沙漠軟著陸，替這趟為期7年的太空之旅寫下最後高潮。

太空船歐塞瑞斯號（Osiris-Rex）於2016年發射，4年後從小行星貝努（Bennu）的岩石表面採集了約250公克的塵埃樣本。

《法新社》報導，科學家們對這個樣本寄予厚望，稱這將讓人們更瞭解太陽系的形成，以及地球是如何變得適於人居。

NASA一名播報員在太空艙著陸過程的網路直播中說：「歐塞瑞斯號的樣本回收艙著陸！」附近的任務控制中心也響起工程師和團隊成員的掌聲與歡呼。

NASA在前身為推特（Twitter）的社群平台X上發文表示，這個太空船完成了62.1億公里的旅程，是美國首次將這類樣本送回地球的任務。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）表示，小行星的塵埃「將讓科學家們能對我們太陽系的起源有非凡的瞭解」。

歐塞瑞斯號釋出的太空艙在穿越地球大氣層下降期間面臨炙熱高溫，因此非常危險，但NASA成功於當地時間上午8時52分，在猶他州軍方的測試暨訓練場完成太空艙軟著陸。

NASA表示，即使少量樣本也應該能「幫助我們更瞭解可能威脅到地球的小行星類型」。

NASA科學家賽門（Amy Simon）指出，這次帶回地球的樣本「具有歷史意義」，因為「這是阿波羅任務（Apollo）獲得月球岩石以來，我們帶回地球的最大樣本」。

歐塞瑞斯號24日早上從高度超過10萬8000公里的高空釋放太空艙。

太空艙降落的最後13分鐘，是以時速超過4萬3452公里的速度衝過大氣層，溫度高達攝氏2760度。

NASA的影像顯示，地面上輪胎大小的太空艙沒有破裂，這代表最重要的氣密封存仍保持良好，樣本也沒有受到沙漠污染。

隨後，研究團隊用直升機將太空艙吊掛到附近一座「無塵室」。

NASA表示，於此同時，歐塞瑞斯號啟動了發動機，改變航線、遠離地球，且「正在前往」另一顆小行星阿波菲斯（Apophis）。

小行星貝努的樣本25日將送往休士頓的詹森太空中心（Johnson Space Center）做進一步研究，NASA計畫在10月11日的記者會上宣布初步研究結果。

大部分的樣本將保存起來供後世研究，約1/4會立即拿來進行實驗，少量樣本會轉交給任務夥伴日本及加拿大。

日本2020年在「隼鳥2號」（Hayabusa-2）任務中，將來自小行星「龍宮」（Ryugu）約5.6公克的塵埃帶回地球，並將少量顆粒轉交給NASA。

但賽門表示，這次從貝努取得的樣本大上許多，可以進行更多測試。

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NASA太空艙帶小行星樣本返回地球，皇后合唱團吉他手布萊恩梅（圖）說，他非常自豪能成為採集小行星樣本的團隊一員。（圖取自instagram.com/brianmayforreal）

為NASA小行星採集樣本出力，Queen吉他手Brian May深感自豪

（中央社）美國國家航空暨太空總署（NASA）的太空艙帶小行星樣本返回地球，英國傳奇皇后合唱團吉他手布萊恩梅說，他「非常自豪」能成為NASA從深太空首次成功採集小行星樣本的團隊一員。

英國《天空新聞網》（Sky News）報導，裝有約250公克小行星貝努（Bennu）岩石和塵埃的太空艙，24日降落在猶他州鹽湖城附近的沙漠。

24日稍早，太空船歐塞瑞斯號（Osiris-Rex）飛越地球時，在距離地球約6.3萬英里（10.1萬公里）的地方釋放裝有樣本的太空艙。

鑽研天體物理學的布萊恩梅（Brian May）協助找出歐塞瑞斯號可在小行星採集樣本的位置，也為這項任務助一臂之力。

美國國家航空暨太空總署電視台播放布萊恩梅傳送的支持訊息，他說：「NASA的朋友、太空迷、小行星愛好者大家好，我是皇后合唱團（Queen）的布萊恩梅，我非常自豪能成為歐塞瑞斯號的團隊成員。」

「我希望24日可以親自到現場，但不行，我正在為皇后合唱團巡演進行排練，但當這個珍貴的樣本取得時，我的心與你們同在。」

布萊恩梅特別讚揚他「親愛的朋友」任務負責人勞雷塔（Dante Lauretta），他與勞雷塔一起創作小行星3D圖集《貝努3-D：小行星解剖學》（Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid）。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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