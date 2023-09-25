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2023/09/25,
運動

MotoGP印度衝刺賽：連串意外中Martin成最大贏家，M. Marquez開幕以來首次站上頒獎台

MotoGP印度衝刺賽：連串意外中Martin成最大贏家，M. Marquez開幕以來首次站上頒獎台
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

佛陀賽道舉行暖胎圈時處於氣溫攝氏27度、賽道溫度攝氏31度的炎熱環境，開賽後除了Martin超越起跑不佳的Bezzecchi取得領先外，隊列在1號彎先後發生Marini追撞Bezzecchi與代班車手Bradl和P. Espargaro的兩起碰撞事故。

文：Athrun aka Satoshi

排位賽練習：Marini、Martin與A. Espargaro上演拉鋸戰

受到佛陀賽道首次舉辦MotoGP大賽的影響，於週五舉行的第一節練習與決定排位賽出賽順序的排位賽練習皆延長為70分鐘，且增設讓車手練習起跑的特別練習時間。

於炎熱午後舉行的排位賽練習雖由Ducati與Aprilia兩家義大利車廠名列前茅，並由Marini、Martin與A. Espargaro上演總差距僅有0.48秒的拉鋸戰，但先前陷入苦戰的兩家日本車廠Honda與Yamaha分別有M. Marquez、Mir與Quartararo共三位車手獲得直接保送Q2排位賽的機會，顯見適應速度成為左右起跑順位的主要變數。

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圖片來源：MotoGP

排位賽：積分榜前三名再度壟斷頭排，A. Marquez雖取得晉級門票但傷退

安排於賽道時間週六10:50舉行的排位賽共進行兩節，且時長皆為15分鐘。

Q1由以排位賽練習第11名起的Di Giannantonio起的12名車手參賽，並取最快的兩位車手晉級，雖然這場競爭由R. Fernandez和A. Marquez勝出，但A. Marquez在尾聲時因於5號彎的轉倒傷及左肋骨而被迫退賽，且可能也將被迫缺席緊接到來的日本GP。

因A. Marquez意外延後且實際上僅有11人參賽的Q2雖有多位車手挺身而出，但尾聲再度形成Ducati陣營內鬥的局面，並由Bezzecchi以0.043秒差擊敗Martin奪下賽史首次竿位，Bagnaia以0.012秒差擊敗Marini拿下第一排最後一席，使第一排再度出現積分榜前三名對抗的局面。

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圖片來源：MotoGP

衝刺賽：Martin於一系列意外中成為贏家，Marini因追撞事故傷退

原訂於賽道時間週六15:00舉行、給予前九名完賽車手年度積分的衝刺賽，不僅因強烈熱對流雨勢而延後兩個小時，賽會也因環境的迅速變化而在開賽前50分鐘特別安排為時15分鐘的濕地賽練習，且賽程也因氣溫高於預期而縮減為11圈。

佛陀賽道舉行暖胎圈時處於氣溫攝氏27度、賽道溫度攝氏31度的炎熱環境，開賽後除了Martin超越起跑不佳的Bezzecchi取得領先外，隊列在1號彎先後發生Marini追撞Bezzecchi與代班車手Bradl和P. Espargaro的兩起碰撞事故，這兩起事故除了讓Marini、Bradl和P. Espargaro一起退賽外，Marini也因此傷到左鎖骨而將被迫缺席決賽。

維持領先的Martin如同先前的聖馬利諾GP迅速構築領先優勢，之後依序為Bagnaia、M. Marquez、Mir與Binder等人，但Mir很快的在第4圈3號彎轉倒，讓他仍無法紓解自開幕戰後延續至今的得分乾旱期。

不久後Martin、Bagnaia皆靠著賽車優勢進入獨跑狀態，留下M. Marquez與Binder競爭頒獎台最後一席，雖然Binder一度將雙方差距拉近至0.2秒，但M. Marquez最後仍成為頒獎台最後一席得主，這是這位近期傳聞纏身的八屆世界冠軍，自開幕戰衝刺賽以來首度站上頒獎台。

第五名為被Marini追撞後一度落至第17名的Bezzecchi，展現出這位義大利車手的反撲能力，第六至第九名依序為Quartararo、Miller、Vinales與R. Fernandez。

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圖片來源：MotoGP

本文經Athrun aka Satoshi授權刊登，原文刊載於此
原標：【MotoGP】2023-13印度GP衝刺賽：Martin維持好調取得勝利 M. Marquez站上開幕以來首次頒獎台

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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