柯文哲提「長照保險制」重出江湖，會不會重蹈健保總額的覆轍？
我們想讓你知道的是
「長照保險制」可能重出江湖了，這是八年前被爭論過的事。長照要稅制，還是保險制？成為當時兩大黨的政見焦點。長照，絕對不是只有巴氏量表開放與否的問題而已，它的人力資金缺口，比你想像中還多得多。
「長照保險制」可能重出江湖了，你準備好了嗎？
21日早上，聽完柯文哲總統參選人的長照政見記者會，台灣終於在人口快速高齡化，和巨量的長照需求下，這個主張再度重回戰場。
為何說這是再度被提出？因為這是八年前被爭論過的事。長照要稅制，還是保險制？成為當時兩大黨的政見焦點。
雖然執政黨主張稅制：菸捐、房地合一稅、遺贈稅。記得當初是基於健保爭議的前車之鑑，不想再碰健保「總額制」的經驗模式，箝制醫療人員勞動權益和壓制醫療支出的風險。
但是現在因為台灣與韓國一樣，比起其他也是超高齡的進步國家，我們不一樣在於，我們是「快速」老化。
瑞典是超過100年進入超高齡，我們是極短時間如面對海嘯一般，五個老人就有一個失能。
有機構個管師四個人每個人還要照顧200位病人，長照2.0對於各個長照機構的支援也很吃力，還想用健保體系內的「全責護理」掩蓋照護人力的真正成本，這一切都無法讓長照產業化。
長照單位長期資源不足，又被社會刻板嫌惡（在設施互動上很明顯），這樣「又老又窮」，怎麼可能撐得起我們每人都會老的未來？
根據國際長壽中心（ILC）的統計，全球121個國家的健康高齡與預防指數顯示，人們在活到80歲以上時，健康餘命在70歲以上，平均需要有10年的被照顧準備。台灣也不例外，但目前大多數人對此並無規劃。
人力資源的不足與長照產業化的困難
長照產業化在台灣面臨嚴重的瓶頸，主要是因為人才培育的投入不足。這也反映了社會制度和公眾對長照需求認知的不足。
長照，絕對不是只有巴氏量表開放與否的問題而已，它的人力資金缺口，比你想像中還多得多。
但是回到問題，這個很需要大家一起討論，我也不確定答案：
- 長照保險制真的能把餅做大嗎？長照會因此有利產業化嗎？
- 長照保險制會不會重蹈健保總額的覆轍？
- 長照保險制會不會剝奪照護人員的權益？
不過，聽了柯文哲總統參選人的主張，我是認為其實還不用太擔心重蹈健保覆轍。
柯文哲所提出的：政府40％、企業30％、民眾30％，目前也還算是使用者付費的精神。我這一點是肯定的。
但是我提醒長照保險制還是要保有一定彈性，未必需要向健保學習大家都要強迫納保，某種程度學習德國公保與私保之分（不論德國當地成效如何），讓民眾自己選擇要不要進入長照保險的公共財體系。
民眾如果有消費力比較高的，自己當然也可以選擇更貴的民間保險，讓民間保險提供差異化的服務。
因為說到底，人個體選擇是需要被尊重的，不會是每個人都希望被機構單位照顧，那他可以做成本較高的選擇。
我會這樣講是因為有行政管理經驗的公衛教授，他自己心痛提醒我們：
「任何事情都要政府介入，往往都會是災難的開始。」
也呼應一些從醫療基層轉行的業界前輩不斷講過：「台灣繳稅很小政府，但是要求做的事很大政府。」
這個是若要大破大立新制度時，大家要想的遠方風險。也是提醒其實如果能促成民間自願投資長照，當然也能促成長照產業化，重點就是，大家要投錢，長照的專業人才，才有足夠投入，才有足夠尊嚴啊。
光是之前針對第六類超過65歲以上老人就要300億預算，面對硬需求，這筆新制度預估的金額，將會是空前挑戰。
這次總統選戰的參選人都要一起面對了，我更希望賴清德、侯友宜、郭台銘另三位參選人都可以提出長照政見，讓我們有更多比較與討論。
這一天終究會來，讓你老後不會任由命運支配。長照問題不僅是政府和專業人士需要關注的問題，更是每個人的未來，是全民議題。
建構自己的知識防範風險，提高公眾對長照需求的認知，並促進長照產業和宜老樂齡社區的發展，會是對自己值得的投資。
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本文經姜冠宇醫師 Pro'spect授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】看見身障老後的照顧困境，讓照顧悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
伊甸基金會期待家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，不需自己一肩扛起所有的照顧重擔。
高齡社會是醫療技術進步、養生觀念提升的反映，但這樣的發展，也伴隨著許多問題，比方勞動力下降、經濟問題、醫療需求改變等。與此同時，我們可能較少關注到的身心障礙族群以及他們的照顧者，同樣也呈現逐年高齡化的發展，而且背負著更多挑戰與考驗，包括家庭、社會資源、公眾意識等。
根據衛福部統計，近七成生活需要他人協助的身心障礙者，是由家人照顧。老人福利法定義老人為年滿65歲，而身心障礙者往往比一般人提早退化20年，表示身心障礙者45歲即邁入老年期。在家人依舊承擔最多照顧勞動的現況，身心障礙者與照顧者雙雙老化的現象加速，照顧需求更顯迫切與複雜。
關於身心障礙者，你所不知道的是⋯⋯
「自從2000年以來，台灣的社會福利發生了很多變化，不管是在食衣住行各方面，當然，也包括政府開始推動長照2.0的制度。這些改變的立意都是良善的，但是我們的社會觀念卻可能還沒有追上。」伊甸基金會副執行長何天元談起關於身心障礙者的福利，有感而發地表示。
在台灣，大眾對身心障礙者還是普遍存在著排斥的心態。何副執行長提到，這樣的排斥，可能不僅僅存在於一般身心健康的民眾，甚至是身心障礙者的家屬，都有可能抗拒接受現實，選擇封閉自己和身心障礙者，停止與外界接觸。「在推動照顧身心障礙者相關的服務上，真的是困難重重，比方我們要辦活動，或者要尋找合適的機構場地，常常遭到民眾抗議。」何副執行長表示。不過，即使如此，伊甸基金會想要持續為身心障礙者倡議、改善現況的決心，並沒有絲毫改變。「因為照顧身心障礙者，真的是非常重要，同時也非常辛苦的一件事情。也正因為如此，所以沒有人應該被孤立，或者獨自承擔這一切。」
目前伊甸基金會提供日間照顧、居家照顧、社區服務、住宿機構等不同形式的服務，希望可以讓更多有需要的家庭，找到一個最適合自己和家人的方式來照顧身心障礙者。「除此之外，因為科技不斷地進步，很多觀念也都在改變，伊甸希望可以永遠多想一步，替大家先做好準備，所以我們提供的各種課程、教材，還有對我們工作人員的培訓等，也都持續在更新。」為了打破傳統觀念上對於身心障礙者的排斥感，伊甸基金會更是持續舉辦活動，透過各種媒體、平台的宣導，希望能夠改變社會普遍的觀感。更重要的是，讓所有的身心障礙者和他們的家屬知道——你不需要孤軍奮戰，伊甸願意提供各種你需要的支援和資源。
當我老了，你也老了
提到伊甸所能提供的支援和資源，家有多重障礙者的恩蓉媽媽對此感受最深。「我們恩蓉是多重障礙的孩子，她還在我肚子裡的時候我就知道了。既然我們選擇迎接她的到來，就必須要為她做好最周全的準備，所以我跟恩蓉爸爸一直都很積極地去找各種課程、復健來上，希望恩蓉在人生的這路上，可以走得更順一點。」恩蓉自從八個月大左右就開始接受復健，在醫療上，恩蓉的爸爸媽媽也非常重視她的黃金治療期。除此之外，各種相關的課程、活動，恩蓉爸爸和媽媽也都盡可能去學習、接觸。在恩蓉一家搬到台北之後，恩蓉更是直接開始使用伊甸的日間照顧服務。「這個決定真的是最好的決定，因為伊甸的照顧服務，改變了我們一家相處的氣氛。」恩蓉媽媽真誠地說。
恩蓉是個喜歡學習的孩子，在享有義務教育的十二年期間，她白天到學校接受教育，傍晚放學回家休息，行程和一般的學生幾乎一樣。但是在高中畢業之後，恩蓉就面臨了大學裡面沒有這樣的服務的問題，換句話說，她白天沒有地方可以去，只能待在家裡，由爸爸媽媽照顧。
「那時候我們想了很多方法、討論過各種可能性，但是因為恩蓉是多重障礙，能夠幫助她的機構真的不多，後來我們只能選擇看護，讓她待在家裡。」但這樣的做法引起了恩蓉很大的反彈，因為她喜歡接觸新事物和具有學習的熱情，和被困在家裡的現實，起了巨大的衝突。恩蓉常常鬧起脾氣，爸爸媽媽也被迫在日常的工作之外，還要處理更多事情、更多情緒，一家人都感到喘不過氣來。
「搬到台北之後，我們進入了伊甸的民生日照中心，在這裡恩蓉可以參加課程，可以復健，有很多她沒有接觸過的新鮮事，讓她非常開心；甚至我常常很驚喜地發現，她持續在進步、在成長。」不只如此，一家人因為伊甸照顧服務的幫助，都各自獲得了喘息的機會，在體力上、心情上都更加有餘裕與彼此相處。
你的辛苦有伊甸懂，請放心好好休息
「絕對要尋求協助，一定要給自己一點休息的空間。」恩蓉媽媽談到過去認識的朋友中，也有一位家有身心障礙兒的媽媽。「那位媽媽的先生沒有辦法接受有障礙的孩子，在孩子出生沒多久之後就選擇消失，把孩子丟給媽媽。唯一值得慶幸的是，他們家家境還不錯，不需要為經濟問題太費心。」即使如此，這位媽媽朋友還是在某一天傳訊給恩蓉媽媽，說自己真的很累，想要結束一切。「我收到訊息真的嚇到了，立刻找里長、找社工過去那位媽媽家，還好沒有發生遺憾的事情。但這也讓我思索到，人是沒有辦法獨自存在的，特別是有身心障礙者的家庭，了解各種支援系統可以怎樣隨時幫到你，隨時給你一個出口、一個喘息的機會，真的很重要。」
把成為身心障礙者家庭的後盾，當成一生目標的何副執行長，也提到他在第一線上，觀察到一些家庭的狀況。「很多家庭把自己封閉起來的原因，是不想讓別人知道自己家裡有這樣的問題，覺得很羞恥；有些則是對外尋求協助，就會產生愧疚感。這樣的觀念，其實直到今天還一直困擾著非常多的家庭。」除此之外，經濟上的壓力，也是讓許多身心障礙者家庭不敢求援的主要原因之一。何副執行長提到，曾經遇到過一位身心障礙者，他的一天四餐就是一片厚片吐司，切成四塊，早餐、午餐、晚餐、宵夜各一塊。「而且你可以看到那片吐司已經是幾乎要腐敗的狀態，真的很令人揪心。」
目前政府已經開始在很多地方設立日間照顧機構，就是希望讓身心障礙者可以就近在社區裡也接受到不同需求的照顧服務。何副執行長強調，現在政府有補助，伊甸基金會也很願意提供急難救助，給所有有需要的家庭，一個暫時緩解現況的機會。「只要願意尋求援助，我們一定會想辦法幫到你。我們只希望能夠傳達一個觀念：讓身心障礙者獲得更好的照顧，其實是讓整個家庭過得更好。」
這是一段讓力量凝聚的旅程
除了縱向的提供幫助之外，橫向的新知教育、心得分享也一樣重要，伊甸透過許多方式，讓資訊透明，讓不管是不是身心障礙者和其家庭，都能對身心障礙者的能力和需求更有概念。
何副執行長邀請大家收聽伊甸的Podcast——「先來一杯，我們再聊」，希望能透過照顧者的分享，讓彼此都有傾訴、傾聽的機會，更讓未來都可能是照顧者的你我，有越來越多的參考樣本。與此同時，讓照顧者們知道自己並不孤單，自己也有權力追求快樂與自我人生。
談到分享，恩蓉媽媽也非常同意「吐苦水」的重要性。「因為我先生是牧師，我身為師母，其實也常常扮演著傾聽者、照顧者的角色，所以我都很鼓勵有同樣狀況的家庭，把感受說出來、把問題說出來，我們一起來解決。」恩蓉媽媽希望讓更多身障家庭知道他們並不孤單：勇於求助、適時喘息、讓專業介入。
伊甸基金會從身心障礙者的角度出發，提供個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住等服務，另外還有居家修繕、交通接送、輔具服務等。不僅為身心障礙者提供了實際的幫助，更重要的是給予了他們和家庭一份深深的愛和希望。就像恩蓉和恩蓉媽媽，透過這些協助，重新找回了生活的意義和價值，並成為社區中傳播正能量的重要角色。我們期待更多家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，身心障礙者的照顧重擔，真的不用自己一肩扛。