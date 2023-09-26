柯文哲提「長照保險制」重出江湖，會不會重蹈健保總額的覆轍？

「長照保險制」可能重出江湖了，你準備好了嗎？

21日早上，聽完柯文哲總統參選人的長照政見記者會，台灣終於在人口快速高齡化，和巨量的長照需求下，這個主張再度重回戰場。

為何說這是再度被提出？因為這是八年前被爭論過的事。長照要稅制，還是保險制？成為當時兩大黨的政見焦點。

雖然執政黨主張稅制：菸捐、房地合一稅、遺贈稅。記得當初是基於健保爭議的前車之鑑，不想再碰健保「總額制」的經驗模式，箝制醫療人員勞動權益和壓制醫療支出的風險。

但是現在因為台灣與韓國一樣，比起其他也是超高齡的進步國家，我們不一樣在於，我們是「快速」老化。

瑞典是超過100年進入超高齡，我們是極短時間如面對海嘯一般，五個老人就有一個失能。

有機構個管師四個人每個人還要照顧200位病人，長照2.0對於各個長照機構的支援也很吃力，還想用健保體系內的「全責護理」掩蓋照護人力的真正成本，這一切都無法讓長照產業化。

長照單位長期資源不足，又被社會刻板嫌惡（在設施互動上很明顯），這樣「又老又窮」，怎麼可能撐得起我們每人都會老的未來？

根據國際長壽中心（ILC）的統計，全球121個國家的健康高齡與預防指數顯示，人們在活到80歲以上時，健康餘命在70歲以上，平均需要有10年的被照顧準備。台灣也不例外，但目前大多數人對此並無規劃。

人力資源的不足與長照產業化的困難

長照產業化在台灣面臨嚴重的瓶頸，主要是因為人才培育的投入不足。這也反映了社會制度和公眾對長照需求認知的不足。

長照，絕對不是只有巴氏量表開放與否的問題而已，它的人力資金缺口，比你想像中還多得多。

但是回到問題，這個很需要大家一起討論，我也不確定答案：

長照保險制真的能把餅做大嗎？長照會因此有利產業化嗎？ 長照保險制會不會重蹈健保總額的覆轍？ 長照保險制會不會剝奪照護人員的權益？

不過，聽了柯文哲總統參選人的主張，我是認為其實還不用太擔心重蹈健保覆轍。

柯文哲所提出的：政府40％、企業30％、民眾30％，目前也還算是使用者付費的精神。我這一點是肯定的。

但是我提醒長照保險制還是要保有一定彈性，未必需要向健保學習大家都要強迫納保，某種程度學習德國公保與私保之分（不論德國當地成效如何），讓民眾自己選擇要不要進入長照保險的公共財體系。

民眾如果有消費力比較高的，自己當然也可以選擇更貴的民間保險，讓民間保險提供差異化的服務。

因為說到底，人個體選擇是需要被尊重的，不會是每個人都希望被機構單位照顧，那他可以做成本較高的選擇。

我會這樣講是因為有行政管理經驗的公衛教授，他自己心痛提醒我們：

「任何事情都要政府介入，往往都會是災難的開始。」

也呼應一些從醫療基層轉行的業界前輩不斷講過：「台灣繳稅很小政府，但是要求做的事很大政府。」

這個是若要大破大立新制度時，大家要想的遠方風險。也是提醒其實如果能促成民間自願投資長照，當然也能促成長照產業化，重點就是，大家要投錢，長照的專業人才，才有足夠投入，才有足夠尊嚴啊。

光是之前針對第六類超過65歲以上老人就要300億預算，面對硬需求，這筆新制度預估的金額，將會是空前挑戰。

這次總統選戰的參選人都要一起面對了，我更希望賴清德、侯友宜、郭台銘另三位參選人都可以提出長照政見，讓我們有更多比較與討論。

這一天終究會來，讓你老後不會任由命運支配。長照問題不僅是政府和專業人士需要關注的問題，更是每個人的未來，是全民議題。

建構自己的知識防範風險，提高公眾對長照需求的認知，並促進長照產業和宜老樂齡社區的發展，會是對自己值得的投資。

本文經姜冠宇醫師 Pro'spect授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航