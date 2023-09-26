波蘭宣布不再軍援烏克蘭，兩國深厚的友誼開始動搖了嗎？
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烏克蘭最堅定的盟友之一波蘭，宣佈將不再向烏克蘭提供武器。之前，雙方就糧食出口問題爭端而關係緊張。兩個國家真的鬧僵了嗎？波蘭到底為何做出這個決定？
文：Priyanka Shankar
波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）表示，波蘭將不再向烏克蘭提供武器，而會將重點放在重建本國軍備上面。一天後，社群網站上充斥著有關兩國關係是否變得緊張的討論。
自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，華沙一直是基輔最堅定的盟友之一。德國基爾研究所的「援烏追蹤」資料庫（Ukraine Support Tracker）對各國政府承諾給烏克蘭的援助進行了統計，該機構公佈的數據顯示，迄今為止，波蘭已向烏克蘭提供了價值約42.7億歐元（約合45.4億美元）的軍事、財政和人道主義援助。
自俄烏戰爭爆發以來，華沙在遊說歐盟和北約成員國給烏克蘭提供更多武器方面也發揮了關鍵作用。
糧食進口禁令
最近幾週，這兩個國家的關係緊張了起來，起因是華沙實施了一項禁止烏克蘭糧食進口的規定，旨在保護本土農民免受廉價糧食和食品進口的衝擊。鄰國匈牙利和斯洛伐克也加入波蘭一隊，延長了對烏克蘭糧食和農產品進口的禁令。
這些國家認為，來自烏克蘭的廉價糧食和其他商品本應向更遠的西方流通，但實際上最終卻在當地銷售。此前，歐盟執委會宣佈不延長烏克蘭四種農產品進入幾個相鄰的歐盟成員國的限制措施。
尋求解決方案
俄羅斯單方面終止了一個由國際調解達成的糧食協議，按照這個協議，烏克蘭可以向各國出口食品。烏克蘭現今只能尋找其他陸路方法運輸農作物。
基輔在上週和斯洛伐克達成了一項臨時協議，將建立穀物貿易許可制度，這項制度建立後，斯洛伐克將取消對烏克蘭農產品的進口禁令。與此同時，烏克蘭和波蘭的農業部長表示，為了解決問題，他們正在努力達成一項協議，並充分考慮兩國的利益。
「政治表演」只會讓俄羅斯受益
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）幾天前在聯合國大會上表示，雖然基輔正在努力保留糧食出口的陸運途徑，但圍繞糧食進口的「政治表演」只會讓莫斯科受益，他指責一些歐洲國家雖然公開表現出團結，同時卻間接支持有利於俄羅斯的行為。
作為回應，波蘭外交部召見了烏克蘭大使，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）比喻，基輔就像一個溺水的人抓住救他的人，然後把施救者拉入深水之中。隨後，波蘭總理莫拉維茨基在接受電視採訪時宣佈，華沙將不再給烏克蘭提供武器。
消息公佈後，波蘭官員為莫拉維茨基的說法辯護，強調華沙一直是向烏克蘭提供武器和外交支持的主要國家之一。同時補充說，波蘭計劃按照其目前的承諾向烏克蘭提供武器。
政府發言人穆勒（Piotr Müller）表示：「波蘭只是執行之前商定好的彈藥和武器供應……我們想提醒大家，在戰爭的頭幾個月，波蘭提供了坦克、裝甲車、飛機和彈藥，這些是阻止俄羅斯攻擊烏克蘭和包括波蘭在內的其他歐盟國家的關鍵。」
華沙向烏克蘭提供了多種武器，包括豹2坦克和蘇聯時代的米格戰鬥機。穆勒說：「在戰爭爆發的最初幾個月，當其他歐盟國家討論支持舉措的時候，波蘭一直幫助烏克蘭擊退俄方的進攻。」
存在誤解？
波蘭總統杜達回應表示，波蘭宣佈停止向基輔提供武器被「以最糟糕的方式解讀」。他接受TVN24電視台採訪時說:「在我看來，（莫拉維茨基）總理的意思是，波蘭不會向烏克蘭轉讓我們訂購的新武器，因為我們正在升級波蘭的軍備。」
華沙最近向多國購買武器，包括與美國和韓國的軍購訂單，華沙訂購了這兩個國家的K2「黑豹」坦克和K9自行榴彈炮。杜達說：「我們收到來自美國和韓國的新武器時，將換下波蘭軍隊目前使用的武器，也許我們會把這些武器運到烏克蘭。」
美國德國馬歇爾基金會（GMF）華沙辦事處的分析師亞佐夫斯卡（Marta Prochwicz-Jazowska）接受《德國之聲》採訪時指出，停止向烏克蘭運送武器不符合波蘭的國家利益：「總理的表態主要是想表明，他希望聚焦現代化波蘭國內的武器庫，因為波蘭急需進行一次大規模軍備升級，這將需要很長時間……但這不是停止向烏克蘭提供武器的政治宣言。」
她還指出，總理的言論不僅涉及糧食爭端，還與即將10月15日舉行的波蘭大選相關。「一場大選即將到來。因此，毫無疑問，他是在電視上為自己拉票。」
目前，波蘭的法律與公正黨（PiS）領導的右翼政府在波蘭農業地區獲得了壓倒性的支持。亞佐夫斯卡說：「這場選舉非常骯髒，包括執政的PiS黨在內的政客們都在利用波蘭農民來贏得選票，並公開表示首要考慮的就是波蘭農民的利益。但我認為選戰後，執政黨會放棄這個立場。」
華沙可以「繼續幫助基輔」
安全和國防專家巴拉諾夫斯基（Michal Baranowski）告訴《美聯社》，波蘭在戰爭初期竭盡全力給烏克蘭提供幫助。考慮到短期內沒有新的武器援助計劃，巴拉諾夫斯基認為，烏克蘭的作戰能力在不久的將來不會受到威脅，但他仍然認為波蘭總理莫拉維茨基的言論讓基輔感到不安：「這個消息非常糟糕，不僅有損波蘭的聲譽，而且因為波蘭一直是向烏克蘭提供軍事援助的主要倡導者之一。波蘭宣佈不會提供更多武器意味著，波蘭將不能再扮演這個角色。」
關於波蘭總理表示華沙將著眼於自己的軍隊現代化，而不是援助基輔，巴拉諾夫斯基認為，波蘭有能力在這兩方面做到兼得。巴拉諾夫斯基說，波蘭試圖對基輔表現出的態度，在競選活動的背景下是可以理解的。
波蘭是重要的樞紐
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心