台灣金融科技「股股」獲香港公司收購 引領亞太美股投資新契機

台北2023年9月25日 /美通社/ -- 台灣金融科技 (FinTech) 再傳好消息！創立3年的台灣品牌股股GUGU，專注推廣財經資訊、教育和美股免費分析工具，深受年輕族群喜愛，近日與香港公司Asia Win達成收購協議，該公司預計於第四季，提供國際市場的美股證券服務，以低門檻投資、新手友善為訴求，目的在於實踐人人皆可開始投資的品牌理念。

在推崇普惠金融和疫情浪潮下，越來越多用戶認知到投資的重要性，特別美股投資用戶近年有大幅成長趨勢，各國皆在努力拓展廣大的投資新手客戶。股股根據市場的研究調查，清楚用戶的痛點之後，設計簡單、便利、社群化的股股APP，解決美股新手與散戶的煩惱。提供超擬真的美股投資環境，挾帶豐富的教學知識內容生產力，結合專業但白話的教學內容和社群遊戲化的模擬練習APP，吸引上眾多用戶加入，同時也意外引起海外金融業者的高度關注，看到股股APP服務跨國用戶的潛在商機。

在幾家海外公司洽談合作過程中，股股最終接受香港公司Asia Win的收購條件，此次收購將有望將股股品牌快速推向國際市場。原股股品牌創辦人黃佳文表示：「本身也是美股投資者，當初創立股股的動機就想是把美股投資的益處推廣給大眾，在接觸到Asia Win公司提出的品牌願景、長期規劃和資源，讓股股可以加速在國際綻放光芒，但較難靠一己之力而達成。特別考量跨足到證券服務是完全不同的產業規格，而Asia Win有多位成員在美國、香港、東南亞各地皆有專業證券從業經驗或背景，更進一步看到股股品牌極大的可塑性，因此決定讓Asia Win接續主導股股品牌未來的發展。」

股股APP目前已受美國SEC和澳洲ASIC雙重國家監管，同時也加入美國SIPC，保護客戶資產50萬美元的保險額度。在提供用戶友善的投資環境下，搭配遊戲化操作介面、社交投資特色，未來市場影響力備受矚目。此次海外收購象徵台灣金融科技的創意和技術受到國際市場認可，期待台灣原生品牌股股能在海外以全新面貌出發，在亞太投資市場佔有一席之地。股股APP介紹：https://www.gugufund.com/e2tEO。



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