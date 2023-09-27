《MOVING 異能》：每個父母都是異能，是要當孩子的英雄？還是孩子的怪物？
我們想讓你知道的是
肉攤老闆娘原本是好意想關心，但聽在美賢耳裡卻很不舒服。一個人照顧孩子已經夠累了，實在無暇應付旁人過度的關心。但當我們把心封閉起來，不願意接受別人的好意，只會讓自己越活越累，覺得自己似乎被全世界拋棄，沒有人懂我在想什麼。情緒是警鈴，提醒我們可能已經來到壓力的臨界值，需要給自己一點空間。
文：和你一樣都是媽
最近討論度很高的《MOVING 異能》9月20日完結篇了，我沒有要爆雷，因為我自己也還沒追完，還停留在第八集，進度超級慢。
原本對這部劇興趣缺缺，完全沒有想要入坑，但聽說劇中深刻寫出為人父母的心境，再加上身邊的人狂推，直到上週才開始補進度。
該劇講述在現代生活中生存的孩子們，隱藏自己與生俱來的超能力，原因是他們的父母也因為自身的超能力，曾帶給他們極大的痛苦與傷痛經驗。為了保護孩子們的安全，他們躲躲藏藏，他們不擇手段，甚至不惜化身為怪物，只為了成為孩子的英雄。
（以下內容涉及劇情，如怕踩雷請繞道）
我其實對打打殺殺的劇情向來不感興趣，因此中間一度想要棄劇，好幾幕都是快轉跳過。但讓我印象最深刻的是，在第二集中，當女主角美賢背著孩子去肉攤買肉時，她與肉攤老闆娘互動的那一幕。
美賢因為怕兒子奉皙無法控制自己會飛的超能力，無時無刻把應該早已會走路的奉皙背在身上。 肉攤老闆娘隨口問了一句：「那孩子已經大到不適合用背的了吧？」、「孩子是有什麼殘疾嗎？」
美賢聽了很是生氣，忍不住駁斥老闆娘：「妳以為孩子聽不懂妳在說什麼嗎？」、「我的孩子沒有殘疾，如果孩子真的有殘疾，你在孩子面前說這種話對嗎？」
正當我以為這一幕只是單純要描述白目路人自以為是的關心時，下一幕老闆娘的兒子扛著肉走了進來。
「媽媽，肉要放哪裡？」
「豬肉放冰箱，牛蹄拿去放冷凍庫。」媽媽說。
「豬肉放冷凍庫，牛蹄放冰箱。」
「你說反了，重來一次！」
「豬肉放冷凍庫、冰箱，牛蹄放冰箱、冷凍庫。」
「媽媽，我今天可以吃幾顆糖？」
「我兒子今天也很棒，可以吃兩顆糖。」
原來，肉攤老闆娘的兒子是智能障礙兒。
臨走前，還將手中的糖果分給了美賢的兒子。
美賢看著這一幕，被震懾住了，也不好意思再多說什麼，拖著疲憊的身軀背著兒子離開了。
然而，當她走到一半時，她打開塑膠袋裡的肉，卻看見上面放了好多個要給孩子的糖果，那是老闆娘表達關心和善意的方式。美賢心裡很是過意不去，決定轉身走回去肉攤向老闆娘道歉。
累的時候，連關心的話語聽在耳裡都是刺。
當一個人累到極致的時候，就連關心的話語，聽在耳裡都是刺。肉攤老闆娘原本是好意想關心，但聽在美賢耳裡卻很不舒服。一個人照顧孩子已經夠累了，實在無暇應付旁人過度的關心。
但當我們把心封閉起來，不願意接受別人的好意，只會讓自己越活越累，覺得自己似乎被全世界拋棄，沒有人懂我在想什麼。
情緒是警鈴，提醒我們可能已經來到壓力的臨界值，需要給自己一點空間。
還好，還好美賢讀懂了老闆娘表達關心的方式，接受了別人的善意，也因此替自己開了另一扇窗，也才會有她和老闆娘接下來的這段對話。
「對不起！」
「別說這種傻話，你有什麼好道歉的，可能我瞧著孩子看，讓你誤會了。我只是看孩子被你這樣背著，他好像很不舒服的樣子。你忙著照顧孩子，都沒照鏡子嗎？不只有孩子累，媽媽也會累，彼此要保持距離才會自在。」
「說到底，這只是媽媽自己捨不得，孩子稍微大一點，媽媽就要懂得放手。如此一來，孩子才能長大。」
鏡頭帶到美賢往鏡子裡瞧，看見鏡子中自己滿臉憔悴的樣子，也看見被自己包得緊緊的孩子，才驚覺似乎該做出一些改變。
這席話，由肉攤老闆娘嘴裡說出口再適合不過。她也是過來人，一個人帶著智能發展遲緩的孩子，辛苦經營肉攤的她，深深理解母親捨不得孩子受苦的心情。但就像她說的，媽媽要懂得放手，孩子才會長大。
瀕臨崩潰臨界點的美賢，接受了老闆娘善意的建議。於是，她開始教孩子練習走路，讓孩子慢慢學會控制自己的超能力，卸下了沉重的背巾枷鎖，不再把孩子背在身上，饒過自己，也放過孩子。
是誰扼殺了孩子的超能力？
坦白說，前陣子因為孩子功課老是寫得很慢，親子關係一度弄得很緊繃。我其實也跟劇中的美賢一樣，雖然沒有真正把孩子背在身上，但我也一樣把孩子綁得緊緊的。聽到老闆娘的這一席話，突然點醒了我。
是啊！不只有孩子累，媽媽也會累，這一切說穿了，只是媽媽自己捨不得，擔心孩子跌倒，深怕孩子受傷，但不跌倒不受傷，孩子要怎麼長大？
原本會飛翔的孩子，被折斷了翅膀，綁上了沉重的沙包；原本創造力十足的孩子，變成了考試機器，再來怪孩子不會思考、不會舉一反三。到底是誰扼殺了孩子的超能力？是教育制度？是大環境？還是父母？
我想，或許多多少少都有吧！
這不只是一部武打動作片，更是讓為人父母的我，陷入深深的反思。是要擁抱孩子的超能力？還是扼殺孩子的超能力？答案看似簡單，但真正要做到不容易，因為為人父母這條路，本來就不容易。
每個父母都是異能，為了孩子可以發揮超乎常人想像的超能力，但我們其實也只是再平凡不過的凡人。是要當孩子的英雄？還是孩子的怪物？透過劇中不同父母的呈現，值得我們好好深思。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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