《冒險力》：誰說冒險是衝動的行為？打破一般人觀念上的三大誤區

文：安琪．摩根、寇特妮．林奇

我們知道本書談論冒險的方式跟你先前見到的大相徑庭。為了讓你更了解冒險的價值，我們想先介紹一下阻止人們接受冒險的三大誤區，希望藉由打破這三個一般人普遍擁有的觀念，讓你重新將冒險視為成功公式中一個強而有力的配方。

誤區一：冒險是報酬的反面

想想看你一生中發生的好事，或許就包括以下里程碑：拿到文憑、結婚生子、獲得升職或贏得競賽。

現在請你想一想：如果你不冒險，上述這些正面的經歷都不會發生。為了實現任何你引以為傲的壯舉，你踏入一個充滿不確定性的世界，無法保證成功的機率。再想想看上大學或結婚，兩者成功的機率都各有一半，儘管可能性並不算高，但當人們決定前往追求時，其他人往往會用祝賀禮物和送別派對為他們慶祝。

所以當你回顧過去的時候，你絕對會發現以前冒過險。但是，你過去所冒的險和現在猶豫不決不敢追求的東西又有何不同？我們會說你過去的經驗在當時感覺不像在冒險，因為那些都是主流的觀念且蔚之流行——受到社會的鼓勵，父母也都同意。大家都這麼做，所以感覺很安全。

當我們汲取的經驗越多，對人生的夢想和抱負就會變得越獨特。我們意識到自己對想追求的東西帶有某種特定的偏好和想法，這些想法包括想像走上不同的道路，而非選擇其他人走過的老路。不循規蹈矩或不同於尋常里程碑的冒險讓人覺得有點可怕，也更危險。這就是我們生活中會碰到的保險起見悖論。

如果我們敢想像一個稍微超過可接受的「美好」範圍的未來，我們的直覺會驅使我們重新揣測自己，或提出理由為什麼最好不要有所行動。然而，我們真正期望做的事、完成的目標或經歷可能會是極其有用的指標，讓我們知道要怎麼找到滿足、貢獻和充實感。為了培養朝對你而言重要的目標邁進所需的堅定勇氣，你需要重新思考何謂冒險。

與其相信冒險是報酬的反面，我們希望你將其視為獲得報酬的途徑。這並非一條平坦、明亮的道路，甚至不是一條直路。這條路就像《綠野仙蹤》裡的黃磚路一樣，一路上充滿冒險的元素，有機會結識一些令人興奮的同伴，也會遇到一些必須克服的障礙。最後，你會發現自己像桃樂絲一樣擁有或能獲得實現目標所需的東西。你只需相信自己的才華、能力和過去冒險的表現，是你未來冒險成功的重要指標。

誤區二：冒險是衝動的行為

我們的社會傾向慶祝突如其來、戲劇性的轉變—有沒有人看過《到美國結婚去》（90 Day Fiancé）這個戀愛實境節目？（編註：該節目追蹤正在申請或已獲得K1簽證之伴侶的動態。該簽證要求外國人必須在入境九十天內與其美國公民伴侶結婚）或許你也聽過下列口號和呼籲：放手一試！長痛不如短痛！辭掉工作，改變生活！

當關係到對你意義重大的冒險時，不要聽從這些建議。

正確的冒險方式是一連串經過衡量、深思熟慮、帶有目的、精心策畫的步驟，並且需要循序漸進的行動，並非一蹴可幾。

大膽又混亂的冒險往往會導致不甚理想的結果。有時候我們在衝動的選擇下會看到這一點，通常是被毫無邏輯的情緒所驅使。如果你有過心血來潮買隻小狗來養，或在半夜訂購電視購物的健身器材的經驗，那你就知道我們的意思了。

創造動機代表我們參與了自己的思考過程，這麼做有助於我們發展想看見生活中出現何種改變的想法。這些想法變成信念，最後成了行為。這個公式為任何長期、可延續的改變奠定基礎，能幫助你獲得成就，同時減輕可能出現的負面後果。

我們知道很多自主改變的計畫從根本上存在缺點，就是因為並未遵循這個公式。他們莽撞行事，沒有多想的機會，就好像一時興起節食減重，卻沒有遵循任何計畫或方法；或者為學習攝影購買相機，然後突然發現自己不想花時間上課。

我們也時常在經人才顧問公司介紹、由我們高績效教練指導的客戶身上觀察到這個現象。我們的客戶通常不打算轉換跑道，但他們希望聽到某個人（就算是陌生人）告訴他們是時候改變了。他們之所以覺得振奮，是因為這是一種全新、與眾不同的想法，而且對他們來說，被別人看見自己能力突出很令人開心，以至於他們會考慮做出重大改變，像是舉家搬到國外，或是換一個單趟通勤需多花四十五分鐘的工作—儘管並未事先考慮清楚。

在這裡，我們要先說，人才顧問扮演著十分重要的角色。我們認識許多名人以及經由他們引薦獲得重要機會的人；然而，我們的指導方針對所有客戶都是一樣的：冒險的最佳方式在於，首先下定決心要改變，然後有條不紊地運用手邊可用的資源進行改變。讓想改變的決定驅使你下一步動作，不要因為

機會乍現而被迫改變。

我們在海軍陸戰隊裡學到一句話，每當我們考慮對新事物採取行動時，就會感覺這句話極其珍貴：慢就是穩，穩就會快。當我們開始從事一件從未做過的事時，我們需要慢慢來，解決相關問題，並理解和看見機會對我們的要求。這個認知會讓我們加快行動速度，最終幫助我們更有效地實現目標，減少傷腦筋的時間。

所以，當你準備冒險時，不要衝動行事，要穩步前進，你將在不知不覺間走上自己所渴望的成功大道。

誤區三：以為可以避免冒險

班傑明．富蘭克林有句名言：人的一生有兩件事逃不掉，死亡跟繳稅。

這句話恰恰代表人生的其他事物都存在不確定的因子，而只要有不確定性，就會有風險。