《剝洋蔥教養法》：孩子哭鬧時使出「轉移注意力」，看似化解問題其實少了鍛鍊機會

文：楊鎮宇

常見方法：轉移注意力——問題還會來，能力也沒鍛鍊到

面對育兒過程中的種種考驗，事發當下打罵有效，副作用是情緒積累、問題未釐清。平時責罵小孩，小孩不太會（也不太敢）出現莫名堅持的哭鬧行為，但後座力是小孩不敢信任自己的感受。

大人若不壓制（體罰或責罵），可能會用「轉移注意力」這個方法。比如說，小孩跌倒大哭，大人說：「沒事、沒事。你看那邊，有一隻鳥飛過去耶！」或者，如果小孩看到大人出門會大哭，大人便趁小孩睡著時出門。若是兩個小孩想玩同一個玩具，雙方情緒都很高漲，大人更容易使出「轉移注意力」這一招。他可能鼓勵其中一個小孩去其他地方玩別的玩具，或是乾脆把玩具收起來。

我在《人本教育札記》工作時，很欣賞札記專欄作家吳維寧的文章。她去以色列進修幼教課程，後來也在以色列生活和工作。她的以色列幼教教授參訪幼兒園的方式，讓我印象深刻。那位教授在幼兒園裡四處觀察，只要看到「高處放了一些看起來很熱門的玩具」，或是「整天課表中小孩的自由時間很少」，他就知道那家幼兒園的老師「功力不怎麼樣」！

轉移注意力，看似化解問題，但是小孩的情感體驗、認知發展及協商能力都少了鍛鍊機會。與其等到下次遇到同樣問題，小孩還是不知道怎麼辦，不如就從當下這次協助小孩學習如何處理。

帶共學團的經驗，讓我一次次體會到，大人不用轉移小孩注意力，不用當法官，也不用當Uber Eats隨點即送、使命必達，只要當下穩穩地陪伴就好了。

我兒子棠棠八個月就跟著我參加共學團，他三歲時有次在共學哭得很傷心。事情是這樣的：

棠棠跟兩個小哥哥一起玩，那兩位小哥哥比棠大一歲，他們騎滑步車越溜越快，棠在後面猛力跑，還是沒法跟上。棠奮力奔跑的同時，沿途貌似還講了些話。我在遠方看著，聽不清他說話的內容。跑著跑著，棠停了下來，開始大哭。

我決定過去，到棠身邊，抱著他。緊緊地擁抱他。棠一邊哭一邊說，「他們不乖！不乖！」

我回答說：「我剛剛在遠遠的地方，看到你們原本一起玩，後來兩個哥哥騎車，你在後面追，他們越騎越快，你在後面很用力地追，可是你們距離越來越遠，然後我就看到你停下來，不跑了，哭得好傷心好傷心的樣子。」

「嗚嗚嗚嗚……」棠還是哭得很傷心，持續地說：「他們不乖！不乖！」

「嗯，你說『他們不乖』，意思是說，你覺得他們不等你，你覺得很難過嗎？」

「他們不乖！」棠繼續邊哭邊講話。

「你跑得這麼努力，還是跟不上騎車的他們，你覺得好傷心，是嗎？」

「嗚嗚……嗚嗚……」棠哭呀哭的。

我繼續抱著他，很專心地抱著他。

哭了好一陣子，棠從我懷裡抬頭，冒出一句：「他們為什麼不等我？」

是呀，我也不知道，他們為什麼不等你。

後來，我跟棠才知道，他的兩個小玩伴正在玩警察辦案遊戲，因為有案件發生，當時正十萬火急趕過去處理。

棠棠大哭時，我跑過去陪他，先說出我觀察到的情況，從遠景（「遠遠的地方」、「你在後面追」）到中景（「你停下來，不跑了」），再到近景（「哭得好傷心好傷心的樣子」）。當棠棠持續說「他們不乖」時，我沒有針對他所說的字面意思做評價（怎麼可以這麼說朋友？），或轉移注意力（他們不跟你玩，不然你去找別人玩好了），我面對他的情緒說點話：「他們不等你，你覺得很難過嗎？」「你跑得這麼努力，還是跟不上騎車的他們，你覺得好傷心，是嗎？」

我那時猜想，棠棠一直說「他們不乖」，表示他情緒很滿，於是我試著翻譯看看他情緒湧現的過程，而不就字面去做回應（他們是乖或不乖）。大人的陪伴與回應，像是提供階梯，協助小孩拾級而下，度過那些高強度情緒，等到他紓緩些，他原本的意思也就冒出來了：「他們為什麼不等我？」

不論是親子互動或孩子間互動，每當有事發生，一次次的體驗和練習，小孩的情緒、認知及溝通能力都會得到鍛鍊。就像上述棠棠追不上同伴的情況，過程中，棠棠經歷了一段高強度的情緒體驗（先著急後傷心）、認知刺激（他們為什麼不等我？）及協商練習（要怎麼詢問朋友剛剛發生的事情？）。可是，如果大人在一開始就「轉移注意力」，後面那些體驗和心得，就都沒法開展了。

書籍介紹

本文摘錄自《剝洋蔥教養法：落實不打罵育兒的三個心法》，游擊文化出版

作者：楊鎮宇

撥雲見月抽絲剝繭，那差事指日可待

日積月累滴水穿石，勤練習必有所成

當你翻開《剝洋蔥教養法》，便打開了一種可能性--不打罵小孩的可能性。本書分享的是，不打罵小孩是有可能的，要加以落實也是有方法的。在育兒的日常中，之所以會打罵，往往是因為前面有事發生，那事才是焦點，若能培養「剝洋蔥」的習慣，將有助釐清和處理問題的癥結點。想真正落實不打罵育兒，並不是靠捏大腿、翻白眼或說氣話，而是憑藉「納猜試」（那差事）：接納、猜想及嘗試。

接納、猜想及嘗試，是作者楊鎮宇從自己帶兩個孩子的育兒經驗，以及多年來參與親子共學團，和許多家長小孩相處的過程中，慢慢提煉出來的三個心法。本書的思路架構便由「接納篇」、「猜想篇」及「嘗試篇」組成，這三大篇將分成九章循序漸進來談，用以回答「如何做到不打罵育兒」這個問題。在這九章中，將介紹實用的概念，也分享豐富的技巧和生動的案例。

Photo Credit：游擊文化

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航