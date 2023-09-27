美國斥資逾7500億美元更換核防禦系統，成曼哈頓計劃以來最雄心勃勃的行動
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《美聯社》獲得了難得的機會進入高度機密的核供應鏈關鍵設施，一窺技術人員如何進行老化核武庫的艱巨維護工作。美國能源部計劃，將美國核彈頭鈽芯產量提升至每年80個。
文：德國之聲中文網（美聯社）
在堪薩斯城一家戒備森嚴工廠的超級無菌室裡，美國政府技術人員正在翻新國家的核彈頭。這項工作極為艱巨：每個彈頭都有數千個彈簧、齒輪和銅觸點，精準匹配才能引發核爆炸。
800英里外的新墨西哥州，工作人員在鋼牆保險庫中也在進行著同樣棘手的任務。他們戴著輻射監視器、護目鏡和七層手套，練習手工塑造新彈頭鈽核。
在全國各地的核武器基地，士兵們努力讓使用了50年的彈頭繼續作業，直到替代品準備就緒。彈頭拋光的黑色錐體上，一點細小劃痕都可能使炸彈偏離軌道。
《美聯社》獲得了難得的機會進入高度機密的核供應鏈關鍵設施，並親眼目睹了技術人員和工程師如何進行老化核武庫的艱巨維護工作。這些工作人員未來將會更加忙碌。
美國將在未來10年斥資超過7500億美元更換其核防禦系統的幾乎所有部分，包括新型隱形轟炸機、潛艇和陸基洲際彈道導彈，這是美國自曼哈頓計劃以來最雄心勃勃的核武器計劃。
自在戰爭中發射核武器以來已過去近80年。但軍方領導人警告，這種和平可能不會持久。他們表示，美國已經進入了一個充滿全球威脅的不安時代，其中包括中國的核武器建設以及俄羅斯一再威脅要在烏克蘭使用核彈。軍方指出，美國老化的武器需要更換，以確保它們能發揮作用。
能源部門武器計畫主任亞當斯（Marvin Adams）表示：「我們想要的是在不打大規模戰爭的情況下保護我們的生活方式。除非我們擁有核威懾基礎，否則在我們的工具箱中沒有任何東西能夠真正有效地威懾侵略者。」
根據《新削減戰略武器條約》（New START），美國保有1550枚現役核彈頭，政府計劃對它們全部進行現代化改造。與此同時，技術人員、科學家和軍事導彈人員必須確保舊武器繼續運行，直到新武器到位。
該計畫雄心勃勃，以至於監管機構警告政府可能無法實現其目標。該計劃還招致了防擴散倡導者和專家的批評，他們認為目前的核武庫雖然已經陳舊，但足以滿足美國的需求，而且升級武器庫將耗資巨大。
非政府組織軍控協會（ACA）執行主任金博爾（Daryl Kimball）表示：「他們很難在最後期限前完成任務，而且成本將會上升。」
他警告，全面升級還可能產生不良影響，促使俄羅斯和中國改進並擴大其核武庫。
一切的源頭
每個核彈頭的核心都是一個中空的球形鈽芯，由位於原子彈誕生地新墨西哥州洛斯阿拉莫斯的能源部實驗室工程師製造。目前使用的許多鈽芯都是上世紀70、80年代的產物。這可能潛藏問題，因為科學家對鈽的老化過程還有很多不瞭解之處。
鈽芯中的關鍵放射性原子的半衰期為2萬4000年，是大約半數的放射性原子衰變所需的時間。這意味著這些武器在未來多年仍可使用。但鈽的衰變仍引人擔憂，擔心它可能會影響鈽芯的爆炸。
時任美國總統老布希（George H. W. Bush）在上世紀90年代初期簽署禁令禁止地下核試驗，美國自此之後便沒有引爆過試驗鈽芯來更新衰變數據。在進行最後一次試驗時，這些試驗提供的數據最多只能反映約20年前的情況。
洛斯阿拉莫斯武器研究所副主任韋伯斯特（Bob Webster）表示，科學家依靠計算機模型來確定這些舊鈽芯的效力，但「我們所做的一切都是推斷」。
這種不確定性促使該部門重新啟動鈽芯生產。美國不再生產人造鈽，而是將舊的鈽翻新成新的鈽芯。
這項任務在洛斯阿拉莫斯的一座高度機密的建築PF-4內進行，周圍布滿層層武裝警衛、厚重的鋼門和輻射檢測器。工作人員在鋼制手套箱內操作鈽，如此才能在不暴露於致命輻射的情況下清潔和處理鈽。
在最後的生產步驟中，唯一一名操作員將接近完成的鈽芯放入戴著手套的手中，再將其塑造成最終的形狀。該名操作員表示：「必須按照特定的方式操做，這全憑觸摸和感覺完成。」這名雇員不願透露姓名，因為她是美國少數從事這項敏感工作的人員，也是唯一的女性。
在過去大約10年間，技術人員一直在尚未適於儲存的「測試用」鈽芯上做練習。美國計劃在明年完全回收第一個可用於武器裝備的鈽芯，並迅速將年產量提高至多達80個鈽芯。
這項工作既艱苦又危險，也令政府監管機構對美國政府能否實現這一目標表示懷疑。
美國政府問責辦公室（GAO）2023年1月在報告中指出，「美國自1989年沒有再定期生產鈽芯」，並補充道，能源部國家和安全管理局「有限度地保證能夠生產出足夠數量的鈽芯」。
韋伯斯特自雷根（Ronald Reagan）擔任美國總統時便一直任職於洛斯阿拉莫斯。這名洛斯阿拉莫斯武器研究所副主任原本可以在幾年前退休，但他留了下來，負責監制第一個新鈽芯生產。他表示，實驗室開始有點像80年代冷戰時期的樣子。洛斯阿拉莫斯的科學家正在就武器設計進行激烈討論，內容包括每種武器的重量、爆炸力度、飛行距離。
韋伯斯特說：「我們需要我們的國家重新開始建造鈽芯。我們必須做到這一點。」
彈頭和腕錶
已完成的鈽芯將由在能源部堪薩斯城國家安全園區打造的彈頭外層保護和引爆。在這座沒有窗戶的三層樓工廠裡，工作人員對彈頭零件進行修復和測試，政府監管機構稱這項工作需要「按照嚴格的規格進行大量精密製造」。
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【馬力歐陪你喝一杯】看見身障老後的照顧困境，讓照顧悲劇不再發生
我們想讓你知道的是
伊甸基金會期待家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，不需自己一肩扛起所有的照顧重擔。
高齡社會是醫療技術進步、養生觀念提升的反映，但這樣的發展，也伴隨著許多問題，比方勞動力下降、經濟問題、醫療需求改變等。與此同時，我們可能較少關注到的身心障礙族群以及他們的照顧者，同樣也呈現逐年高齡化的發展，而且背負著更多挑戰與考驗，包括家庭、社會資源、公眾意識等。
根據衛福部統計，近七成生活需要他人協助的身心障礙者，是由家人照顧。老人福利法定義老人為年滿65歲，而身心障礙者往往比一般人提早退化20年，表示身心障礙者45歲即邁入老年期。在家人依舊承擔最多照顧勞動的現況，身心障礙者與照顧者雙雙老化的現象加速，照顧需求更顯迫切與複雜。
關於身心障礙者，你所不知道的是⋯⋯
「自從2000年以來，台灣的社會福利發生了很多變化，不管是在食衣住行各方面，當然，也包括政府開始推動長照2.0的制度。這些改變的立意都是良善的，但是我們的社會觀念卻可能還沒有追上。」伊甸基金會副執行長何天元談起關於身心障礙者的福利，有感而發地表示。
在台灣，大眾對身心障礙者還是普遍存在著排斥的心態。何副執行長提到，這樣的排斥，可能不僅僅存在於一般身心健康的民眾，甚至是身心障礙者的家屬，都有可能抗拒接受現實，選擇封閉自己和身心障礙者，停止與外界接觸。「在推動照顧身心障礙者相關的服務上，真的是困難重重，比方我們要辦活動，或者要尋找合適的機構場地，常常遭到民眾抗議。」何副執行長表示。不過，即使如此，伊甸基金會想要持續為身心障礙者倡議、改善現況的決心，並沒有絲毫改變。「因為照顧身心障礙者，真的是非常重要，同時也非常辛苦的一件事情。也正因為如此，所以沒有人應該被孤立，或者獨自承擔這一切。」
目前伊甸基金會提供日間照顧、居家照顧、社區服務、住宿機構等不同形式的服務，希望可以讓更多有需要的家庭，找到一個最適合自己和家人的方式來照顧身心障礙者。「除此之外，因為科技不斷地進步，很多觀念也都在改變，伊甸希望可以永遠多想一步，替大家先做好準備，所以我們提供的各種課程、教材，還有對我們工作人員的培訓等，也都持續在更新。」為了打破傳統觀念上對於身心障礙者的排斥感，伊甸基金會更是持續舉辦活動，透過各種媒體、平台的宣導，希望能夠改變社會普遍的觀感。更重要的是，讓所有的身心障礙者和他們的家屬知道——你不需要孤軍奮戰，伊甸願意提供各種你需要的支援和資源。
當我老了，你也老了
提到伊甸所能提供的支援和資源，家有多重障礙者的恩蓉媽媽對此感受最深。「我們恩蓉是多重障礙的孩子，她還在我肚子裡的時候我就知道了。既然我們選擇迎接她的到來，就必須要為她做好最周全的準備，所以我跟恩蓉爸爸一直都很積極地去找各種課程、復健來上，希望恩蓉在人生的這路上，可以走得更順一點。」恩蓉自從八個月大左右就開始接受復健，在醫療上，恩蓉的爸爸媽媽也非常重視她的黃金治療期。除此之外，各種相關的課程、活動，恩蓉爸爸和媽媽也都盡可能去學習、接觸。在恩蓉一家搬到台北之後，恩蓉更是直接開始使用伊甸的日間照顧服務。「這個決定真的是最好的決定，因為伊甸的照顧服務，改變了我們一家相處的氣氛。」恩蓉媽媽真誠地說。
恩蓉是個喜歡學習的孩子，在享有義務教育的十二年期間，她白天到學校接受教育，傍晚放學回家休息，行程和一般的學生幾乎一樣。但是在高中畢業之後，恩蓉就面臨了大學裡面沒有這樣的服務的問題，換句話說，她白天沒有地方可以去，只能待在家裡，由爸爸媽媽照顧。
「那時候我們想了很多方法、討論過各種可能性，但是因為恩蓉是多重障礙，能夠幫助她的機構真的不多，後來我們只能選擇看護，讓她待在家裡。」但這樣的做法引起了恩蓉很大的反彈，因為她喜歡接觸新事物和具有學習的熱情，和被困在家裡的現實，起了巨大的衝突。恩蓉常常鬧起脾氣，爸爸媽媽也被迫在日常的工作之外，還要處理更多事情、更多情緒，一家人都感到喘不過氣來。
「搬到台北之後，我們進入了伊甸的民生日照中心，在這裡恩蓉可以參加課程，可以復健，有很多她沒有接觸過的新鮮事，讓她非常開心；甚至我常常很驚喜地發現，她持續在進步、在成長。」不只如此，一家人因為伊甸照顧服務的幫助，都各自獲得了喘息的機會，在體力上、心情上都更加有餘裕與彼此相處。
你的辛苦有伊甸懂，請放心好好休息
「絕對要尋求協助，一定要給自己一點休息的空間。」恩蓉媽媽談到過去認識的朋友中，也有一位家有身心障礙兒的媽媽。「那位媽媽的先生沒有辦法接受有障礙的孩子，在孩子出生沒多久之後就選擇消失，把孩子丟給媽媽。唯一值得慶幸的是，他們家家境還不錯，不需要為經濟問題太費心。」即使如此，這位媽媽朋友還是在某一天傳訊給恩蓉媽媽，說自己真的很累，想要結束一切。「我收到訊息真的嚇到了，立刻找里長、找社工過去那位媽媽家，還好沒有發生遺憾的事情。但這也讓我思索到，人是沒有辦法獨自存在的，特別是有身心障礙者的家庭，了解各種支援系統可以怎樣隨時幫到你，隨時給你一個出口、一個喘息的機會，真的很重要。」
把成為身心障礙者家庭的後盾，當成一生目標的何副執行長，也提到他在第一線上，觀察到一些家庭的狀況。「很多家庭把自己封閉起來的原因，是不想讓別人知道自己家裡有這樣的問題，覺得很羞恥；有些則是對外尋求協助，就會產生愧疚感。這樣的觀念，其實直到今天還一直困擾著非常多的家庭。」除此之外，經濟上的壓力，也是讓許多身心障礙者家庭不敢求援的主要原因之一。何副執行長提到，曾經遇到過一位身心障礙者，他的一天四餐就是一片厚片吐司，切成四塊，早餐、午餐、晚餐、宵夜各一塊。「而且你可以看到那片吐司已經是幾乎要腐敗的狀態，真的很令人揪心。」
目前政府已經開始在很多地方設立日間照顧機構，就是希望讓身心障礙者可以就近在社區裡也接受到不同需求的照顧服務。何副執行長強調，現在政府有補助，伊甸基金會也很願意提供急難救助，給所有有需要的家庭，一個暫時緩解現況的機會。「只要願意尋求援助，我們一定會想辦法幫到你。我們只希望能夠傳達一個觀念：讓身心障礙者獲得更好的照顧，其實是讓整個家庭過得更好。」
這是一段讓力量凝聚的旅程
除了縱向的提供幫助之外，橫向的新知教育、心得分享也一樣重要，伊甸透過許多方式，讓資訊透明，讓不管是不是身心障礙者和其家庭，都能對身心障礙者的能力和需求更有概念。
何副執行長邀請大家收聽伊甸的Podcast——「先來一杯，我們再聊」，希望能透過照顧者的分享，讓彼此都有傾訴、傾聽的機會，更讓未來都可能是照顧者的你我，有越來越多的參考樣本。與此同時，讓照顧者們知道自己並不孤單，自己也有權力追求快樂與自我人生。
談到分享，恩蓉媽媽也非常同意「吐苦水」的重要性。「因為我先生是牧師，我身為師母，其實也常常扮演著傾聽者、照顧者的角色，所以我都很鼓勵有同樣狀況的家庭，把感受說出來、把問題說出來，我們一起來解決。」恩蓉媽媽希望讓更多身障家庭知道他們並不孤單：勇於求助、適時喘息、讓專業介入。
伊甸基金會從身心障礙者的角度出發，提供個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住等服務，另外還有居家修繕、交通接送、輔具服務等。不僅為身心障礙者提供了實際的幫助，更重要的是給予了他們和家庭一份深深的愛和希望。就像恩蓉和恩蓉媽媽，透過這些協助，重新找回了生活的意義和價值，並成為社區中傳播正能量的重要角色。我們期待更多家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，身心障礙者的照顧重擔，真的不用自己一肩扛。