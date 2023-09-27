美國斥資逾7500億美元更換核防禦系統，成曼哈頓計劃以來最雄心勃勃的行動

文：德國之聲中文網（美聯社）

在堪薩斯城一家戒備森嚴工廠的超級無菌室裡，美國政府技術人員正在翻新國家的核彈頭。這項工作極為艱巨：每個彈頭都有數千個彈簧、齒輪和銅觸點，精準匹配才能引發核爆炸。

800英里外的新墨西哥州，工作人員在鋼牆保險庫中也在進行著同樣棘手的任務。他們戴著輻射監視器、護目鏡和七層手套，練習手工塑造新彈頭鈽核。

在全國各地的核武器基地，士兵們努力讓使用了50年的彈頭繼續作業，直到替代品準備就緒。彈頭拋光的黑色錐體上，一點細小劃痕都可能使炸彈偏離軌道。

《美聯社》獲得了難得的機會進入高度機密的核供應鏈關鍵設施，並親眼目睹了技術人員和工程師如何進行老化核武庫的艱巨維護工作。這些工作人員未來將會更加忙碌。

美國將在未來10年斥資超過7500億美元更換其核防禦系統的幾乎所有部分，包括新型隱形轟炸機、潛艇和陸基洲際彈道導彈，這是美國自曼哈頓計劃以來最雄心勃勃的核武器計劃。

自在戰爭中發射核武器以來已過去近80年。但軍方領導人警告，這種和平可能不會持久。他們表示，美國已經進入了一個充滿全球威脅的不安時代，其中包括中國的核武器建設以及俄羅斯一再威脅要在烏克蘭使用核彈。軍方指出，美國老化的武器需要更換，以確保它們能發揮作用。

能源部門武器計畫主任亞當斯（Marvin Adams）表示：「我們想要的是在不打大規模戰爭的情況下保護我們的生活方式。除非我們擁有核威懾基礎，否則在我們的工具箱中沒有任何東西能夠真正有效地威懾侵略者。」

根據《新削減戰略武器條約》（New START），美國保有1550枚現役核彈頭，政府計劃對它們全部進行現代化改造。與此同時，技術人員、科學家和軍事導彈人員必須確保舊武器繼續運行，直到新武器到位。

該計畫雄心勃勃，以至於監管機構警告政府可能無法實現其目標。該計劃還招致了防擴散倡導者和專家的批評，他們認為目前的核武庫雖然已經陳舊，但足以滿足美國的需求，而且升級武器庫將耗資巨大。

非政府組織軍控協會（ACA）執行主任金博爾（Daryl Kimball）表示：「他們很難在最後期限前完成任務，而且成本將會上升。」

他警告，全面升級還可能產生不良影響，促使俄羅斯和中國改進並擴大其核武庫。

一切的源頭

每個核彈頭的核心都是一個中空的球形鈽芯，由位於原子彈誕生地新墨西哥州洛斯阿拉莫斯的能源部實驗室工程師製造。目前使用的許多鈽芯都是上世紀70、80年代的產物。這可能潛藏問題，因為科學家對鈽的老化過程還有很多不瞭解之處。

鈽芯中的關鍵放射性原子的半衰期為2萬4000年，是大約半數的放射性原子衰變所需的時間。這意味著這些武器在未來多年仍可使用。但鈽的衰變仍引人擔憂，擔心它可能會影響鈽芯的爆炸。

時任美國總統老布希（George H. W. Bush）在上世紀90年代初期簽署禁令禁止地下核試驗，美國自此之後便沒有引爆過試驗鈽芯來更新衰變數據。在進行最後一次試驗時，這些試驗提供的數據最多只能反映約20年前的情況。

洛斯阿拉莫斯武器研究所副主任韋伯斯特（Bob Webster）表示，科學家依靠計算機模型來確定這些舊鈽芯的效力，但「我們所做的一切都是推斷」。

這種不確定性促使該部門重新啟動鈽芯生產。美國不再生產人造鈽，而是將舊的鈽翻新成新的鈽芯。

這項任務在洛斯阿拉莫斯的一座高度機密的建築PF-4內進行，周圍布滿層層武裝警衛、厚重的鋼門和輻射檢測器。工作人員在鋼制手套箱內操作鈽，如此才能在不暴露於致命輻射的情況下清潔和處理鈽。

在最後的生產步驟中，唯一一名操作員將接近完成的鈽芯放入戴著手套的手中，再將其塑造成最終的形狀。該名操作員表示：「必須按照特定的方式操做，這全憑觸摸和感覺完成。」這名雇員不願透露姓名，因為她是美國少數從事這項敏感工作的人員，也是唯一的女性。

在過去大約10年間，技術人員一直在尚未適於儲存的「測試用」鈽芯上做練習。美國計劃在明年完全回收第一個可用於武器裝備的鈽芯，並迅速將年產量提高至多達80個鈽芯。

這項工作既艱苦又危險，也令政府監管機構對美國政府能否實現這一目標表示懷疑。

美國政府問責辦公室（GAO）2023年1月在報告中指出，「美國自1989年沒有再定期生產鈽芯」，並補充道，能源部國家和安全管理局「有限度地保證能夠生產出足夠數量的鈽芯」。

韋伯斯特自雷根（Ronald Reagan）擔任美國總統時便一直任職於洛斯阿拉莫斯。這名洛斯阿拉莫斯武器研究所副主任原本可以在幾年前退休，但他留了下來，負責監制第一個新鈽芯生產。他表示，實驗室開始有點像80年代冷戰時期的樣子。洛斯阿拉莫斯的科學家正在就武器設計進行激烈討論，內容包括每種武器的重量、爆炸力度、飛行距離。

韋伯斯特說：「我們需要我們的國家重新開始建造鈽芯。我們必須做到這一點。」

彈頭和腕錶

已完成的鈽芯將由在能源部堪薩斯城國家安全園區打造的彈頭外層保護和引爆。在這座沒有窗戶的三層樓工廠裡，工作人員對彈頭零件進行修復和測試，政府監管機構稱這項工作需要「按照嚴格的規格進行大量精密製造」。