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2023/09/25,
文學

國家文藝獎得主、跨語世代詩人林亨泰辭世享嵩壽100歲，文化部將呈請總統明令褒揚

國家文藝獎得主、跨語世代詩人林亨泰辭世享嵩壽100歲，文化部將呈請總統明令褒揚
Photo Credit: 林柏樑提供

我們想讓你知道的是

曾獲《創世紀》詩論評獎、「榮後台灣詩獎」、「台灣新文學貢獻獎」、「磺溪文學獎」特別貢獻獎、「台灣文學牛津獎」、「國家文藝獎」、吳三連獎文學獎的林亨泰，上週辭世享嵩壽100歲，文化部也將呈請總統明令褒揚。

作家林亨泰於2023年9月23日上午辭世，享嵩壽100歲。文化部長史哲並表示，身為台灣文學史上極為重要的「跨語世代作家」之一，林亨泰極具代表性，從日治時期到戰後辛苦轉換創作語言，為台灣文學的大河史創造珍貴的資產，也是後人的重要典範，其辭世象徵台灣文學史一段閃亮時代的結束，文化部也將呈請總統明令褒揚。

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Photo Credit: 林柏樑提供
林亨泰

林亨泰1924年出生於日治時期的台中州北斗郡，筆名亨人、桓太，創作以新詩及論述為主，陸續加入銀鈴會、現代派、笠詩社、台灣筆會等文學社團。

1949年出版第一本詩集《靈魂の產聲》（靈魂的產聲），1950年自師範學院畢業後，至北斗中學任教。1956年參加紀弦主導的「現代派」，1964年與文友共同發起成立「笠詩社」，並成為《笠》詩刊首任主編。

現代詩是林亨泰主要的創作文類，從1949年發表第1本詩集到2009年的《生命之詩》，歷經一甲子創作不輟，如論者林巾力所述「創作是林亨泰對生命、對詩最好的註解」。

另著有《長的咽喉》、《林亨泰詩集》、《爪痕集》、《跨不過的歷史》、詩論集《現代詩的基本精神：論真摯性》、教育論著《JS 布魯那的教育理論》，以及譯有《保羅・梵樂希的方法序說》等，其詩作及評論對台灣現代詩史影響深遠。

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Photo Credit: 台灣文學館提供
林亨泰著作《靈魂的產聲》

根據《文化部》新聞稿指出，同屬笠詩社的詩人李魁賢稱，林亨泰作為現代主義信奉者，「以詩作實踐和示範，也以論文鼓舞和辯解」、「給台灣的詩學建立許多資產」。

林亨泰曾獲《創世紀》詩論評獎、「榮後台灣詩獎」、「台灣新文學貢獻獎」、「磺溪文學獎」特別貢獻獎、「台灣文學牛津獎」、「國家文藝獎」、吳三連獎文學獎等。其文學涵括「現代主義」、也連結「鄉土」、「本土」和「台灣意識」，反映台灣詩史走向的縮影，其離世帶給文壇無限追思。

新聞來源

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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