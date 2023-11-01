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2023/11/01,
理財

新生兒保單規劃三大重點：一出生就保終身險好嗎？全家保費支出要怎麼抓？

新生兒保單規劃三大重點：一出生就保終身險好嗎？全家保費支出要怎麼抓？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

永遠別忘記，在孩子能夠自立前父母才是孩子最大的依靠，所以在孩子出生時，父母自己的保障才是優先需要檢視的。而對剛出生的孩子來說，相較於一次買足終身險，一年期、保證續保的健康險像是失能險、實支實付醫療險、重大傷病險等，才會是主要的投保項目。

文：洪哲茗（國際特許財務分析師CFA）

每個孩子都是父母的心肝寶貝，所以孩子出生時，做爸媽的總是父愛／母愛大噴發，想為兒女準備萬全的保障，甚至照顧孩子一輩子。

修但幾勒。家有小寶貝的父母們先看過來，三個重要的新生兒保單規劃提醒，讓大家安心買對保險又不傷荷包。

1. 大人優先於小孩

永遠別忘記，在孩子能夠自立前父母才是孩子最大的依靠，所以在孩子出生時，父母自己的保障才是優先需要檢視的。如果父或母其中一方突然身故，另一半需要多少錢才能把孩子帶大？如果不是身故，而是長期癱瘓臥病在床，又該怎麼辦呢？

這樣的畫面，絕對是可以透過事前好好規劃而避免的。

2. 新生兒保單優先考慮一年期、保證續保的健康險

保險與投資的功能不同，保險是意外發生的當下，若面臨財務上的不足，可事先透過投保將風險轉嫁給保險公司，而轉嫁的成本就是保費。若是要將一輩子的保險趁孩子出生時就買足（也就是終身險），那麼保費可能會非常高昂，而老的時候保險條款也可能已經不合時宜，造成浪費。

所以，對剛出生的孩子來說，一年期、保證續保的健康險像是失能險、實支實付醫療險、重大傷病險等，會是主要的投保項目。

3. 全家保費支出不宜過高

保費是轉嫁風險的成本，購買保險固然重要，但是過高則會排擠家中的其他支出或儲蓄。一般來說，全家總保費若為家庭年收入的10%，即可購買到相當足夠的保障，若是超過太多，則有需要重新檢視與盤點。如果保險費超過收入10%，該如何重新調整與規劃保單？歡迎立即預約30分鐘免費線上諮詢

為孩子們投保，是父母送給孩子的第一份禮物，但是切記投保前要盤點自身需求、並且要做足保險的功課，才不會失去了投保的美意喔。

本文由定方財務顧問授權轉載，原文發表於此
原標題：2023新生兒保單如何規劃？新手爸媽必知3大重點

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀


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