教育局每月只願付2萬多元鐘點費？地方政府濫用特教方案，該聘專任特教老師卻只開鐘點時數
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特教就業環境太差，生師比高、行政事務多，特教新鮮人看不見職涯的未來，種種原因讓部分縣市使用特教方案來聘用鐘點人力，以補足特教班、資源班不足的時數。
日前媒體報導台中市教育局大量使用「特殊教育方案」聘用特教鐘點教師，且多半沒有教師證、只是一般大學畢業生，缺乏特教專業，甚至會增加有特教證老師的負擔。現場教師認為，要解決特教鐘點人力過多的問題，首要之務就是降低師生比，並以合理師生比開出正式教師的實缺，減緩特教師資流失的問題。
根據《高級中等以下學校辦理特殊教育方案及補助獎勵辦法》，特教方案的適用對象是未安置於特教班、但需接受特教服務的學生。特教工作專業人員協會理事宋俞指出，特教方案原本多半是用來彌補部分特教資源缺乏的情況，例如偏鄉學校只有1、2名身障個案，但學校之間距離太遠，沒有巡迴教師駐點；或是校內沒有設置資優班型，無法滿足資優生需求，透過特教方案可以讓校內教師以計算鐘點的方式授課，或外聘具有相關專長的師資。
需求時數直逼專任教師，教育局卻建議用鐘點支援
據協會了解，特教方案在高雄、桃園、台中、屏東被濫用，以台中為例，鐘點人力從111學年15所學校使用，到112學年暴增至54所。其中，教育局112學年核定的特師人力資源運用審查結果裡，有3所學校受教育局建議，每學期可視情況申請最多420節特教方案協助，但若以國中小專任特師每週授課18或16節、每學期授課20週來計算，這樣的支援節數幾乎等同於1名專任特師的授課節數，但教育局卻選擇核定鐘點人力、而非專任特師。
前桃園市教育產業工會特教委員曹志明指出，每個縣市濫用特教方案的原因不同，尤其財源穩定與不足的縣市，可能會有預算排擠的問題。特教工作專業人員協會理事林姓教師也觀察，聘用鐘點人力恐有人事經費考量。特教方案所聘任的鐘點教師，國中階段每節378元、國小階段每節336元，每月只需花不到3萬元就能補足1名專任特師的教學節數，反觀有證代理特師，每月4萬4000元，更不用提正式特師還可累積年資敘薪。由此可見，用鐘點教師取代正式特師，長年下來教育局能「節省」的經費相當可觀。
除此之外，現今教學現場嚴重缺乏特教教師，一來各縣市正式員額開缺少，部分特教老師轉作普通班教師；二來公教人員退撫基金改制、福利縮減，想當老師的人也變少了。林姓教師則認為，主因在於特教就業環境太差，生師比高、行政事務多，特教新鮮人看不見職涯的未來，種種原因讓部分縣市使用特教方案來聘用鐘點人力，以補足特教班、資源班不足的時數。
鐘點師資缺乏專業，教師籲杜絕特教方案
然而，桃教產顧問李麗紅指出，特教方案聘用的教師多半沒有特教證，有些甚至連教師證都沒有，通常是一般大學畢業，無法發揮個案管理功能、撰寫IEP（個別化教育計畫），也無法處理學生情緒行為問題或擔任心理評量人員。這些鐘點教師在學校是按授課節數計薪、上完課就走，當班級導師或學生家長遇上問題，還是得靠特教老師來解決，無形中增加其他教師負擔。
「一個特教系畢業生看不到師生比調降，普教（普通班教師）又一直開缺，如果是有其他證照，是不是就跑去考了？」林姓教師在教學現場15年，近年對於特教師資的流失感受深刻，他認為應杜絕特教方案，至少給予符合需求的正式人力，降低生師比。若是有特教生、沒有編制特教老師的學校，則應增加編制內人力或是專長教師員額，讓學生都有接受適性教育的權利。
李麗紅也說，要解決鐘點人力過多的問題，首要之務便是降低師生比，依照學生數編制特教老師。日前《特殊教育法》修法通過附帶決議，要求教育部以5年達成師生比1：8為努力目標，但子法尚未訂定，現況並非一朝一夕就可改善。
在整體教學現場人力不足的當下，特教領域往往首先面臨人力吃緊的問題，教師連爭取權益的時間都沒有。「許多特教學生沒有辦法自己提出意見，家長帶孩子復健上課就來不及了，我有空去抗議嗎？」曹志明感嘆教師分身乏術，學生和家長也難反映問題，才會導致現況如此。
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核稿編輯：邱宜君
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【跨域共創的INNOVATIONS，開啟內容產業的各種可能】
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而「Showcase」單元則網羅國內外知名作品，我們將可以看到接連獲得威尼斯、西南偏南等影展高人氣背書的《蛋蛋大逃殺》：由阿根廷導演杰爾曼海勒所帶來的史上首座「微型虛擬遊樂園」，號稱年度最好玩的MR混合實境作品，是XR沉浸式產業的革命之作；根據法國作家Tania de Montaigne 2015年的同名書籍《黑》所改編，講述勇敢挑戰種族隔離法的女孩——克羅黛特的故事，透過混合實境式頭戴裝置的精準定位與AR擴增實境技術，帶領觀眾重回主角的生活場景；以及《FRAMERATE：臺灣》，由文策院所支持的 ScanLAB Projects，與臺灣的製作團隊和研究人員合作，將臺灣地景以縮時方式，被數位封存。
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文策院持續為臺灣文化創意內容搭建通往國際舞台的橋樑，年度盛事「2023 TCCF 創意內容大會」是產業工作者找資金、找合作、找連結的最佳場域。今年將在11月7日至11月12日在松山文創園區舉辦，來趟TCCF 一起探索臺灣創意內容能量！最新相關消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2023TCCF創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/