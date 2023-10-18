開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/18,
教育

教育局每月只願付2萬多元鐘點費？地方政府濫用特教方案，該聘專任特教老師卻只開鐘點時數

教育局每月只願付2萬多元鐘點費？地方政府濫用特教方案，該聘專任特教老師卻只開鐘點時數
示意圖｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

特教就業環境太差，生師比高、行政事務多，特教新鮮人看不見職涯的未來，種種原因讓部分縣市使用特教方案來聘用鐘點人力，以補足特教班、資源班不足的時數。

日前媒體報導台中市教育局大量使用「特殊教育方案」聘用特教鐘點教師，且多半沒有教師證、只是一般大學畢業生，缺乏特教專業，甚至會增加有特教證老師的負擔。現場教師認為，要解決特教鐘點人力過多的問題，首要之務就是降低師生比，並以合理師生比開出正式教師的實缺，減緩特教師資流失的問題。

根據《高級中等以下學校辦理特殊教育方案及補助獎勵辦法》，特教方案的適用對象是未安置於特教班、但需接受特教服務的學生。特教工作專業人員協會理事宋俞指出，特教方案原本多半是用來彌補部分特教資源缺乏的情況，例如偏鄉學校只有1、2名身障個案，但學校之間距離太遠，沒有巡迴教師駐點；或是校內沒有設置資優班型，無法滿足資優生需求，透過特教方案可以讓校內教師以計算鐘點的方式授課，或外聘具有相關專長的師資。

需求時數直逼專任教師，教育局卻建議用鐘點支援

據協會了解，特教方案在高雄、桃園、台中、屏東被濫用，以台中為例，鐘點人力從111學年15所學校使用，到112學年暴增至54所。其中，教育局112學年核定的特師人力資源運用審查結果裡，有3所學校受教育局建議，每學期可視情況申請最多420節特教方案協助，但若以國中小專任特師每週授課18或16節、每學期授課20週來計算，這樣的支援節數幾乎等同於1名專任特師的授課節數，但教育局卻選擇核定鐘點人力、而非專任特師。

前桃園市教育產業工會特教委員曹志明指出，每個縣市濫用特教方案的原因不同，尤其財源穩定與不足的縣市，可能會有預算排擠的問題。特教工作專業人員協會理事林姓教師也觀察，聘用鐘點人力恐有人事經費考量。特教方案所聘任的鐘點教師，國中階段每節378元、國小階段每節336元，每月只需花不到3萬元就能補足1名專任特師的教學節數，反觀有證代理特師，每月4萬4000元，更不用提正式特師還可累積年資敘薪。由此可見，用鐘點教師取代正式特師，長年下來教育局能「節省」的經費相當可觀。

除此之外，現今教學現場嚴重缺乏特教教師，一來各縣市正式員額開缺少，部分特教老師轉作普通班教師；二來公教人員退撫基金改制、福利縮減，想當老師的人也變少了。林姓教師則認為，主因在於特教就業環境太差，生師比高、行政事務多，特教新鮮人看不見職涯的未來，種種原因讓部分縣市使用特教方案來聘用鐘點人力，以補足特教班、資源班不足的時數。

鐘點師資缺乏專業，教師籲杜絕特教方案

然而，桃教產顧問李麗紅指出，特教方案聘用的教師多半沒有特教證，有些甚至連教師證都沒有，通常是一般大學畢業，無法發揮個案管理功能、撰寫IEP（個別化教育計畫），也無法處理學生情緒行為問題或擔任心理評量人員。這些鐘點教師在學校是按授課節數計薪、上完課就走，當班級導師或學生家長遇上問題，還是得靠特教老師來解決，無形中增加其他教師負擔。

「一個特教系畢業生看不到師生比調降，普教（普通班教師）又一直開缺，如果是有其他證照，是不是就跑去考了？」林姓教師在教學現場15年，近年對於特教師資的流失感受深刻，他認為應杜絕特教方案，至少給予符合需求的正式人力，降低生師比。若是有特教生、沒有編制特教老師的學校，則應增加編制內人力或是專長教師員額，讓學生都有接受適性教育的權利。

李麗紅也說，要解決鐘點人力過多的問題，首要之務便是降低師生比，依照學生數編制特教老師。日前《特殊教育法》修法通過附帶決議，要求教育部以5年達成師生比1：8為努力目標，但子法尚未訂定，現況並非一朝一夕就可改善。

在整體教學現場人力不足的當下，特教領域往往首先面臨人力吃緊的問題，教師連爭取權益的時間都沒有。「許多特教學生沒有辦法自己提出意見，家長帶孩子復健上課就來不及了，我有空去抗議嗎？」曹志明感嘆教師分身乏術，學生和家長也難反映問題，才會導致現況如此。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

核稿編輯：邱宜君


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。