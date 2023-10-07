日本人的台灣旅遊日記3：台中寶覺禪寺地藏菩薩來自日本，背後有不為人知的故事

文：加藤秀彥（Kato Hidehiko，出生於名古屋。日台交流沙龍會長、台灣台中夜市實行委員會副委員長。初次海外旅行的目的地是台灣，從此便深受台灣吸引。）

翻譯：Ting Lin

原文發表於2023年3月24日

台中市與名古屋的深厚緣分

從台北近郊、桃園國際機場附近的中壢出發，騎著租來的機車迷了路，終於抵達台中。

這裡不僅是台灣環島計畫的第一站，也是這趟旅程我最想去的地方。

預定整整10天的環島旅行，我在台中就停留了2天。想介紹給大家的地方與活動雖然很多，但這次想要先介紹的，是福爾摩沙高速公路的清水服務區和寶覺禪寺。

聽來可能有點誇張，不過，近年日本與台灣的交流有著長足的進步。

以「日台」為單位進行的交流不少，但我認為，進一步讓「日本的城鎮和台灣的城鎮」進行交流也是必需的。聽到「我的家鄉和台灣的某個城鎮是有關連的！」會讓原本對台灣不感興趣的人，可能對台灣興起好奇。

我的故鄉名古屋和台灣的台中市便互為觀光友好交流城市。