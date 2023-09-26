《全面啟動》、《蝙蝠俠》系列傳奇影星米高肯恩息影，「我已經天殺的90歲了，我活過了最棒的人生」

文：Thelma 電影狂花

1968年，米高肯恩（Michael Caine）在訪問中信誓旦旦說自己「45歲就要退休」，到時候跟著孩子一起搬到農莊住，優雅地變老；2015年，米高肯恩剛拍完保羅索倫提諾（Paolo Sorrentino）的《年輕氣盛》（他在片中飾演的當然是與年輕氣盛這一詞相對的老年人），告訴記者「我不再需要為了付房租而工作了」，打算退休。

但在那之後，他又陸續拍了十來部電影，包括合作多年老朋友諾蘭（Christopher Nolan）的《敦克爾克大行動》和《天能》。 難道米高肯恩是放羊的小孩（也不能算小孩）？

但這次他說：「我那些時候可不是90歲，我現在已經天殺的90了，連路都沒辦法好好走，我現在可以算是退休了⋯⋯」

Photo Credit: GettyImages 米高肯恩

米高肯恩的息影之作讓他深感共鳴

米高肯恩的最後一部片，將會是《凸搥特派員：二度出包》導演奧利佛帕克（Oliver Parker）執導的《The Great Escaper》，改編自二戰老兵伯尼喬丹的真實故事，除了描述他背負戰爭的記憶之外，也刻畫他建立一輩子的婚姻。

這對米高肯恩來說深具共鳴，除了他本身從軍過，去過柏林還去過韓國之外，與所愛之人共度一生也是米高肯恩的人生故事，而他對此津津樂道。

結婚50年，米高肯恩依然愛妻如初

米高肯恩與妻子夏奇拉（Shakira）結褵剛好整整 50 年，他們相識的故事浪漫的不可思議；儘管可能已經對不同的人說過數十遍，他依然想要不停提起那一年：1972年他坐在家裡看著電視，突然看見一支巴西咖啡廣告，裡面有著「我看過最美的女孩」。

當下米高肯恩甚至決定隔天就要飛到巴西找她，娶她回家。那天稍晚，米高跑到附近一家酒吧，告訴一個從事廣告業的男子這件事情。

沒想到那位男子大叫：「米高，等等！那支廣告是我們拍的，她根本就不是巴西人，她是印度人，就住在倫敦的富勒姆路上⋯」

米高肯恩說，他打了10次電話都被拒絕，直到第11次夏奇拉才肯和他出門約會（老婆大人則說「大概四五次吧」）。1973年米高肯恩的40歲生日時，他們在賭城結婚，至今已過去50年。米高說：

「我和她在一起的生活宛如天堂，這是我這輩子最棒的事情。」

米高肯恩如今已經不太能夠自由行走，為此，他和妻子搬出了過大的鄉間住宅，改住在溫布頓附近的公寓裡。拍攝《The Great Escaper》時，米高肯恩在場景之間都必須充分休息，不過導演依然盛讚他的演出：「我從來沒見過米高詮釋一個如此脆弱的角色，以往我們看他都是無拘無束、自由自信的樣子，而現在卻演出一個正在苦苦掙扎的人。」

Photo Credit: GettyImages 米高肯恩（左）與妻子夏奇拉（右）

不懼怕死亡，對人生已很滿足

《The Great Escaper》的原型人物伯尼喬丹2015年過世，他的妻子艾琳一個禮拜後也隨他離開；更悲痛的是，在片中演出妻子的資深演員葛蘭黛傑克森（Glenda Jackson）在今（2023）年6月過世，就在電影殺青半年之後。這對米高肯恩來說是一大打擊，或許也讓他開始思索息影與死亡這些事。

但米高肯恩並不懼怕死亡。「大家都會死，而我可是活到了去他的90歲。我並沒有在9歲、19或29歲就死掉，而我活過了我想得到的最棒的人生。」

米高肯恩在影壇打滾了73年，演出超過120部電影，而這樣的他卻從未懷有成為電影巨星的抱負。「演員和明星不同，我覺得明星必須要長得超帥、可以到處親吻女孩子之類的，我年輕時完全不是那樣，我只是個又醜又乾癟的小混蛋」。

即使他這樣說，如今也沒有人能夠否定他在影壇的地位。那麼，他想要被人如何記得呢？

米高肯恩說：「事實上我一生都是個演員，我從來沒做任何其他的事。我從來沒離開過，也從來沒有真正想過要離開。」

Photo Credit: GettyImages

參考資料

本文經電影神搜授權轉載，原文刊載於此

原文標題：90歲的米高肯恩要息影了，想以「演員」身份被記得：我從來沒離開，從沒真正想過要離開⋯

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九