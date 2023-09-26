《全面啟動》、《蝙蝠俠》系列傳奇影星米高肯恩息影，「我已經天殺的90歲了，我活過了最棒的人生」
我們想讓你知道的是
米高肯恩近年也陸續拍攝許多電影，包含老友諾蘭的《敦克爾克大行動》和《天能》。 而米高肯恩則表示「現在可以算是退休了」，且米高肯恩並不懼怕死亡，他說：「大家都會死，而我可是活到了去他的90歲。我並沒有在9歲、19或29歲就死掉，我活過了我想得到的最棒的人生。」
文：Thelma 電影狂花
1968年，米高肯恩（Michael Caine）在訪問中信誓旦旦說自己「45歲就要退休」，到時候跟著孩子一起搬到農莊住，優雅地變老；2015年，米高肯恩剛拍完保羅索倫提諾（Paolo Sorrentino）的《年輕氣盛》（他在片中飾演的當然是與年輕氣盛這一詞相對的老年人），告訴記者「我不再需要為了付房租而工作了」，打算退休。
但在那之後，他又陸續拍了十來部電影，包括合作多年老朋友諾蘭（Christopher Nolan）的《敦克爾克大行動》和《天能》。 難道米高肯恩是放羊的小孩（也不能算小孩）？
但這次他說：「我那些時候可不是90歲，我現在已經天殺的90了，連路都沒辦法好好走，我現在可以算是退休了⋯⋯」
米高肯恩的息影之作讓他深感共鳴
米高肯恩的最後一部片，將會是《凸搥特派員：二度出包》導演奧利佛帕克（Oliver Parker）執導的《The Great Escaper》，改編自二戰老兵伯尼喬丹的真實故事，除了描述他背負戰爭的記憶之外，也刻畫他建立一輩子的婚姻。
這對米高肯恩來說深具共鳴，除了他本身從軍過，去過柏林還去過韓國之外，與所愛之人共度一生也是米高肯恩的人生故事，而他對此津津樂道。
結婚50年，米高肯恩依然愛妻如初
米高肯恩與妻子夏奇拉（Shakira）結褵剛好整整 50 年，他們相識的故事浪漫的不可思議；儘管可能已經對不同的人說過數十遍，他依然想要不停提起那一年：1972年他坐在家裡看著電視，突然看見一支巴西咖啡廣告，裡面有著「我看過最美的女孩」。
當下米高肯恩甚至決定隔天就要飛到巴西找她，娶她回家。那天稍晚，米高跑到附近一家酒吧，告訴一個從事廣告業的男子這件事情。
沒想到那位男子大叫：「米高，等等！那支廣告是我們拍的，她根本就不是巴西人，她是印度人，就住在倫敦的富勒姆路上⋯」
米高肯恩說，他打了10次電話都被拒絕，直到第11次夏奇拉才肯和他出門約會（老婆大人則說「大概四五次吧」）。1973年米高肯恩的40歲生日時，他們在賭城結婚，至今已過去50年。米高說：
「我和她在一起的生活宛如天堂，這是我這輩子最棒的事情。」
米高肯恩如今已經不太能夠自由行走，為此，他和妻子搬出了過大的鄉間住宅，改住在溫布頓附近的公寓裡。拍攝《The Great Escaper》時，米高肯恩在場景之間都必須充分休息，不過導演依然盛讚他的演出：「我從來沒見過米高詮釋一個如此脆弱的角色，以往我們看他都是無拘無束、自由自信的樣子，而現在卻演出一個正在苦苦掙扎的人。」
不懼怕死亡，對人生已很滿足
《The Great Escaper》的原型人物伯尼喬丹2015年過世，他的妻子艾琳一個禮拜後也隨他離開；更悲痛的是，在片中演出妻子的資深演員葛蘭黛傑克森（Glenda Jackson）在今（2023）年6月過世，就在電影殺青半年之後。這對米高肯恩來說是一大打擊，或許也讓他開始思索息影與死亡這些事。
但米高肯恩並不懼怕死亡。「大家都會死，而我可是活到了去他的90歲。我並沒有在9歲、19或29歲就死掉，而我活過了我想得到的最棒的人生。」
米高肯恩在影壇打滾了73年，演出超過120部電影，而這樣的他卻從未懷有成為電影巨星的抱負。「演員和明星不同，我覺得明星必須要長得超帥、可以到處親吻女孩子之類的，我年輕時完全不是那樣，我只是個又醜又乾癟的小混蛋」。
即使他這樣說，如今也沒有人能夠否定他在影壇的地位。那麼，他想要被人如何記得呢？
米高肯恩說：「事實上我一生都是個演員，我從來沒做任何其他的事。我從來沒離開過，也從來沒有真正想過要離開。」
參考資料
- Michael Caine interview: ‘Everybody’s going to die – at least I’ve lived to f---ing 90’（The Telegraph）
本文經電影神搜授權轉載，原文刊載於此
原文標題：90歲的米高肯恩要息影了，想以「演員」身份被記得：我從來沒離開，從沒真正想過要離開⋯
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%