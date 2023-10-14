開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/10/14,
生活

日本人的台灣旅遊日記4：在台南快篩發現確診後，意想不到的發展也從這裡開始了

日本人的台灣旅遊日記4：在台南快篩發現確診後，意想不到的發展也從這裡開始了
Photo Credit: 加藤秀彥 / TNL JP編輯部

我們想讓你知道的是

抵達台南後身體微微的不對勁，透過快篩確認感染了新冠病毒。這也讓我有機會接觸到台灣人民的善良和溫暖，並認識到台灣對於新冠病毒的卓越對策。儘管世界衛生組織（WHO）在這個時期宣布結束新冠病毒感染的緊急狀態。這一回，和各位分享我在跨年假期期間在台灣隔離的寶貴經歷。

文：加藤秀彥（Kato Hidehiko，出生於名古屋。日台交流沙龍會長、台灣台中夜市實行委員會副委員長。初次海外旅行的目的地是台灣，從此便深受台灣吸引。）
翻譯：Ting Lin

  • 原文發表於2023年5月10日

在台南發現「陽性」，前往奇美醫院

一到台南，感覺身體好像有些不對勁，於是使用COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）快篩，結果呈現陽性。這真是摩托車環島旅遊計畫的意外。

好奇怪。不該這樣的。我儲備了體力，也接種了3次新型冠狀病毒疫苗。但不管我如何翻轉快篩試劑、從任何角度仔細觀看，結果仍然是呈現陽性反應。

雖然我沒有任何明顯症狀，但不能在我最喜歡的台灣傳播這個病毒。去醫院吧，按照台灣的規定行動吧。

我是在2022年12月30日、週五晚間出現陽性反應的。先得找到一家可以治療新冠、假日也有看診的醫院才行。

日本台灣交流協會台北辦事處（相當於大使館）的網站上列出了台南的醫療機構名單，所以我很快就找到了醫院。位於台南市的奇美醫院看來很不錯。

奇美醫院是台南在地企業奇美集團的關係事業，創業者許文龍的親日傾向相當知名。2017年，烏山頭大壩的八田與一雕像頭部被中華統一促進黨成員砍下並拿走，許文龍先生後來提供了他所保存收藏的複製品，提供雕像的還原修復。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。