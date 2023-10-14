日本人的台灣旅遊日記4：在台南快篩發現確診後，意想不到的發展也從這裡開始了

文：加藤秀彥（Kato Hidehiko，出生於名古屋。日台交流沙龍會長、台灣台中夜市實行委員會副委員長。初次海外旅行的目的地是台灣，從此便深受台灣吸引。）

翻譯：Ting Lin

原文發表於2023年5月10日

在台南發現「陽性」，前往奇美醫院

一到台南，感覺身體好像有些不對勁，於是使用COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）快篩，結果呈現陽性。這真是摩托車環島旅遊計畫的意外。

好奇怪。不該這樣的。我儲備了體力，也接種了3次新型冠狀病毒疫苗。但不管我如何翻轉快篩試劑、從任何角度仔細觀看，結果仍然是呈現陽性反應。

雖然我沒有任何明顯症狀，但不能在我最喜歡的台灣傳播這個病毒。去醫院吧，按照台灣的規定行動吧。

我是在2022年12月30日、週五晚間出現陽性反應的。先得找到一家可以治療新冠、假日也有看診的醫院才行。

日本台灣交流協會台北辦事處（相當於大使館）的網站上列出了台南的醫療機構名單，所以我很快就找到了醫院。位於台南市的奇美醫院看來很不錯。

奇美醫院是台南在地企業奇美集團的關係事業，創業者許文龍的親日傾向相當知名。2017年，烏山頭大壩的八田與一雕像頭部被中華統一促進黨成員砍下並拿走，許文龍先生後來提供了他所保存收藏的複製品，提供雕像的還原修復。