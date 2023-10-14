日本人的台灣旅遊日記4：在台南快篩發現確診後，意想不到的發展也從這裡開始了
我們想讓你知道的是
抵達台南後身體微微的不對勁，透過快篩確認感染了新冠病毒。這也讓我有機會接觸到台灣人民的善良和溫暖，並認識到台灣對於新冠病毒的卓越對策。儘管世界衛生組織（WHO）在這個時期宣布結束新冠病毒感染的緊急狀態。這一回，和各位分享我在跨年假期期間在台灣隔離的寶貴經歷。
文：加藤秀彥（Kato Hidehiko，出生於名古屋。日台交流沙龍會長、台灣台中夜市實行委員會副委員長。初次海外旅行的目的地是台灣，從此便深受台灣吸引。）
翻譯：Ting Lin
- 原文發表於2023年5月10日
在台南發現「陽性」，前往奇美醫院
一到台南，感覺身體好像有些不對勁，於是使用COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）快篩，結果呈現陽性。這真是摩托車環島旅遊計畫的意外。
好奇怪。不該這樣的。我儲備了體力，也接種了3次新型冠狀病毒疫苗。但不管我如何翻轉快篩試劑、從任何角度仔細觀看，結果仍然是呈現陽性反應。
雖然我沒有任何明顯症狀，但不能在我最喜歡的台灣傳播這個病毒。去醫院吧，按照台灣的規定行動吧。
我是在2022年12月30日、週五晚間出現陽性反應的。先得找到一家可以治療新冠、假日也有看診的醫院才行。
日本台灣交流協會台北辦事處（相當於大使館）的網站上列出了台南的醫療機構名單，所以我很快就找到了醫院。位於台南市的奇美醫院看來很不錯。
奇美醫院是台南在地企業奇美集團的關係事業，創業者許文龍的親日傾向相當知名。2017年，烏山頭大壩的八田與一雕像頭部被中華統一促進黨成員砍下並拿走，許文龍先生後來提供了他所保存收藏的複製品，提供雕像的還原修復。
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放手喝、大膽玩！格蘭傑「X」單一麥芽威士忌挑戰百搭天花板
我們想讓你知道的是
格蘭傑「X」單一麥芽威士忌打破品飲藩籬，挑戰喝酒情境天花板，無論老饕或新手、純飲或調酒，X都能駕馭。
「X」，一個象徵跨界的符碼，一個充滿可能性的標誌，格蘭傑推出「 X 單一麥芽威士忌」，宣告打破傳統、開啟跨界混搭的冒險之旅，無論是威士忌初心者、初探玩家、品銘大師，都能藉此獲得全新的威士忌體驗，玩出最心滿意足的滋味。
一支擁有無限可能的威士忌——格蘭傑X
在台灣喝酒的眾多刻板印象中，其中有一項是「好的威士忌不必拿來調酒，調酒用的威士忌一定不適合純飲」。不過，喜愛打破常規的格蘭傑可不這麼想，為了讓更多人能體驗喝威士忌的樂趣，無論任何情境都能輕鬆享受威士忌之美，格蘭傑打造了一款「X」單一麥芽威士忌，翻轉人們的想像。
「X」即是「Cross」，意味著跨界與混搭，充滿無限可能性。一般人對於單一麥芽威士忌停留在純飲或加冰，但格蘭傑「X」透過酒廠精心的設計，讓它不只能純喝，想要加冰喝、做成Highball或是搭配其他風味副材料做成調酒，有都沒有問題；甚至它也不限場合，想要下午茶搭配清爽低酒精的格蘭傑X調酒，或是在KTV熱唱想要搭配冰塊慶祝，甚至是好友聚會談心純飲，格蘭傑「X」都可以符合需求。
奔放性格，再創全新經典
秉持著「讓更多人享受威士忌的樂趣」的精神，格蘭傑「X」並不是打造出一款毫無特色的威士忌以獲得老饕與入門者的最大公約數，而是保有格蘭傑的風味性格，發展出能收服資深品酩佳與威士忌初心者的風味，甚至打破威士忌只能純飲或只能調酒的界線，讓每一位玩家都能發揮創意、隨心所欲的品嚐威士忌。
與經典系列相比，格蘭傑「X」單一麥芽威士忌展現出更為奔放的香氣，帶來生動的花香和辛香料氣息，而晃動後更凸顯烘烤橡木桶的風味，散發出西洋梨的獨特風味。口感方面，格蘭傑「X」則呈現出更加易飲且粉嫩的特點，尤其再稍微兌水後，更迸發出西洋梨和白水蜜桃的滋味，完美演繹格蘭傑的甘甜本色。
威士忌玩創意，放手玩出X種喝法
不限情境，無論是獨自在家放鬆、與家人中秋節烤肉，或與好友在KTV狂歡，格蘭傑「X」目前最適合在各種喝法、各種場合搭配的單一麥芽威士忌。不限喝法，可以純飲或加冰、加水，也可以做成經典的Highball，甚至想要隨手抓一些超商飲料做成創意調酒，或加入些許當季水果來一場雞尾酒派對，格蘭傑「X」都有絕對的自信能征服你的味蕾，就看你敢不敢玩。
不妨現在就來一支格蘭傑「X」單一麥芽威士忌，挑戰「X」的極限，盡情玩出無限多種組合，在品味威士忌的同時，享受趣味妙不可言。