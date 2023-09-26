【國際大風吹】新片上映延期、影展冷冷清清，好萊塢編劇、演員公會為何雙重大罷工？
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隨著編劇和演員罷工分別進入第五和第三個月，雖然日前傳出編劇與製片公司和串流媒體達成初步協議，可能成為罷工結束的開端，但電視和電影製作已經大受影響。究竟這場影響所有人的大罷工發起原因是什麼？你又是否支持罷工呢？
《芭比》和《奧本海默》兩部大片，橫掃今年暑假電影檔期，但接下來的秋天、冬天，甚至到明年，很多原定上映的電影作品，時程通通延後，美國電影界和電視圈的重要頒獎典禮，也可能沒辦法如期舉行。例如原訂這個月中登場的艾美獎，就一口氣延後到明年1月。這一切都是因為好萊塢編劇和演員工會，發起雙重大罷工。
這場好萊塢60年來最大罷工行動，到現在已經持續好幾個月了，一時半刻還沒有結束的跡象。這一集就來看看，這場罷工會帶來哪些衝擊？到底勞資雙方的爭議有哪些？接下來又可能出現怎樣的發展呢？
罷工衝擊：電視節目荒、電影延期潮
替這場大罷工拉開序幕的是美國編劇工會。工會在5月初宣布，跟電影電視製作人聯盟的新合約談判破裂，因此將發起全面罷工，不再替電影和電視節目編寫腳本。
兩個多月之後，美國演員工會在7月中宣布，同樣因為跟電影電視製作人聯盟談判破裂，也加入罷工行列。
這是1960年以來，兩大好萊塢工會第一次同步罷工。勞方這邊有1.15萬名編劇和16萬名演員，而資方的製作人聯盟，背後是各大片廠、媒體公司和串流平台。過去幾個月來，製作人聯盟已經跟編劇工會進行過好幾輪談判，但最終全部破局。
美國時間9月20號，包括迪士尼、華納兄弟探索公司、Netflix、美國國家廣播環球集團等大型媒體娛樂公司的執行長，非常罕見的親自出席，跟編劇工會進行最新一輪談判。
雖然執行長現身看似誠意十足，但媒體分析，這可不代表資方會輕易妥協。
製片方在上個月由迪士尼、華納兄弟，和Netflix高層帶頭，提議恢復談判但最終破局。雙方見面2、3次，編劇說去現場根本是聽對方訓話，對方只給1個方案，不是認真協商，所以馬上就回絕了，一切回到原點。
——美聯社記者道頓（Andrew Dalton）
如今，隨著編劇和演員罷工分別進入第五和第三個月，電視和電影製作已經大受影響。
其中，每天都得靠編劇想梗的深夜脫口秀，首當其衝，幾家老牌節目直接停播。新一季的電視影集，也紛紛宣布暫停製作。除了新聞之外，電視上恐怕會有越來越多的舊節目重播。而電影的製作流程比較長，預定近期上映的新片暫時不受影響，但正在拍攝或前期製作的作品就紛紛傳出災情。
從《美國隊長》第四集、《刀鋒戰士》、《阿凡達》第三集、《驚奇四超人》、《復仇者聯盟》，到《星際寶貝》真人版、《蜘蛛人》第四集，通通延後幾個月到一年以上。對全球各地的影迷來說彷彿回到疫情時期，得拿出耐心苦苦等候。
除此之外，罷工中的演員也不能參加電影宣傳活動，因此從首映典禮到各大影展，直到罷工結束前，星光恐怕會相當黯淡。
串流顛覆產業，編劇、演員勞動條件惡化
到底好萊塢勞資雙方在吵什麼呢？編劇和演員工會的訴求很多，但最主要的爭議點，圍繞在串流平台以及人工智慧。
近年來串流平台迅速崛起，改變觀眾收看影視節目的方式，但同時也改變影視節目的製作流程。編劇工會表示，製作方要求更少的編劇人數，在更短的時間內，完成相同的工作，但卻不願給更多的薪資。在影集製作費上漲的同時，編劇酬勞的中位數卻下降了。
在此同時，演員工會則認為，相較於電影院賣一張票就是一份收入，演員並不會因為作品在串流平台的播出次數飆高，而分到更多酬勞。
因此，編劇和演員工會都希望，串流平台的分潤機制可以更合理。其中，演員工會明確提出拿到串流營收的2%。同時，編劇工會要求基本酬勞提高、工作人數要有最低保障。
我們必須了解和接受，商業模式已經完全變了，我們不能守舊，完全沒意義，這是現在癥結所在。
——絕命毒師演員布萊恩克蘭斯頓（Bryan Cranston）
針對生成式人工智慧崛起，編劇工會雖然不主張禁止用AI寫劇本，但要求就算編劇用AI，或製作方先用AI寫草稿，再給編劇改寫，都還是要把編劇列為主要作者，而且不能影響該給的酬勞，包括串流平台的重播費。
演員工會則是擔心，製作方會掃描複製演員的外型和動作，針對戲份不多或只有在背景出現的角色，用AI生成影像取代真人演員，以便降低成本。就像編劇工會一樣，演員工會雖然不反對使用AI，但不希望自己的AI「分身」，被無限應用在不同作品中，因此要求明確規定授權範圍以及合理的報酬
片廠和大型媒體公司這邊，對於編劇和演員要求基本工資和串流分潤提高，表示幅度太大了，實在很難做到。串流平台百家爭鳴，其實讓第四台的訂閱人數快速掉落，也讓電影院的營收變少。而媒體公司雖然砸大錢投資串流平台，但是透過串流賺錢並沒有想像中容易，訂戶上升速度面臨瓶頸。
除了Netflix之外的其他平台，包括Disney+和HBO Max等等，基本上都在虧錢。不過勞方代表則是反駁，串流平台常常投資一些爛作品，好像也沒有多精打細算，不如給勞方應有的回饋。
好萊塢每10年一次的勞資糾紛
此刻，勞資雙方談判陷入僵局，編劇、演員失去工作和收入，片廠和媒體公司短期還能撐下去，但長期來說，也會面臨沒有新作品的窘境。這場消耗戰接下來會如何發展呢？專家說，或許可以參考好萊塢的罷工史。
加大聖地牙哥分校的媒體和大眾文化副教授希爾指出，過去100年來，隨著新科技出現，好萊塢幾乎每10年就會出現一波勞資糾紛。
60年代的有線電視、80年代的錄影帶、90年代的手機，而進入2000年後則是網路串流，當然人工智慧也是。工會所要求的各種保障，不只是公不公平的問題，更是希望替編劇和演員的下一個10年做打算。如果這次罷工沒有在這些科技問題上達成共識，只是暫時擱置的話，恐怕不久後勞資糾紛會再次爆發。
另外，這場罷工也非常考驗編劇和演員工會有多團結。希爾表示，這是1960年以來，兩大工會首次同步罷工，人數非常多，確實可以造成資方龐大的壓力，但工會成員彼此之間的經濟狀況也差很多。像喬治克隆尼這樣的超級巨星，1、2年不工作也無所謂，但也有更多必須兼差打工才能過活的演員，恐怕很難撐下去。而資方可能會看準這點，看看工會內部會不會有矛盾，進而導致談判立場鬆動。
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
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裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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