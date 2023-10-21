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日本人的金門旅遊日記：除了高粱酒，還有在垃圾桶中相安無事的毛澤東和蔣介石

日本人的金門旅遊日記：除了高粱酒，還有在垃圾桶中相安無事的毛澤東和蔣介石
Photo Credit: 加藤秀彥 / TNL JP編輯部

我們想讓你知道的是

金門是過去國共激烈內戰的地點。不少台灣人可能還記得在1949年的古寧頭戰役中，國民黨軍擊敗了共軍，但背後其實有前日本陸軍軍人（前陸軍中將根本博元等人）擔任軍事顧問團，但這也是只有知道的人才知道的日台秘史。

文：加藤秀彥（Kato Hidehiko，出生於名古屋。日台交流沙龍會長、台灣台中夜市實行委員會副委員長。初次海外旅行的目的地是台灣，從此便深受台灣吸引。）
翻譯：Ting Lin

  • 原文發表於2023年7月29日

前往過往的戰場！

這次我來到了台灣的離島、位於金門縣的金門島。

嚴格來說它是福建省的一部分，所以寫成「台灣的金門島」也許有點奇怪，不過自從1996年以來，台灣就凍結了島上的「福建省政府」的機能。

在台灣海峽中，這是距離中國大陸最近的島，距離大陸海岸僅有2.1公里。由大金門、小金門等多個島嶼組成，若在大金門使用望遠鏡觀看對岸，可以清晰地看到沿著廈門市的海岸行走的人們。

這裡是過去國共激烈內戰的地點。不少台灣人可能還記得在1949年的古寧頭戰役（金門戰役）中，國民黨軍擊敗了共軍，但背後其實有前日本陸軍軍人（前陸軍中將根本博元等人）擔任軍事顧問團，但這也是只有知道的人才知道的日台秘史。

當時的國民黨軍司令官胡瞻建議種植高粱，此後高粱就成為金門島的名產。

別擔心，這次要談的是金門島著名的高粱酒，與困難的政治、軍事議題毫無關係。

改變人生的「金門高粱酒」

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