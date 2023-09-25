從亞利桑那到新墨西哥：美國16個地方政府已在台設辦事處，看好台灣哪些產業優勢？

9月的台灣很熱鬧，美國密西根、亞利桑那、新墨西哥3個州的州長接力訪台，美國官員私下都笑稱，「不知道為什麼他們同時來」。

美國人為什麼同時來台？其實有跡可循。台美近期經貿往來密切，美國是我國第2大貿易夥伴、僅次於中國，2022年台美雙邊貿易額達到1356億美元。台灣近年對外投資也是以對美國的增幅最大（2022年達128.3%），經濟部投資審議委員會（投審會）今年9月甫通過台積電美國廠增資45億美元，更讓今年對外投資創下歷史新高。

雖然人人都談半導體，但台美產業合作也不僅限於此，新墨西哥州就看好電動車產業發展，成功爭取到我國齒輪製造商「和大工業」前往設廠。

台灣與美國並無外交關係，台美之間的事務是由美國在台協會（AIT）負責，但近年台美商機前景看好，光靠AIT似乎「還不夠」，各州政府紛紛來台設立商務辦事處，各憑本事在台招商。

美國各州政府陸續來台，至今已有15個州政府、1個屬地政府在台設立商務辦事處，16個辦事處有11個是近5年所設立。據了解，到明年第一季之前，預估還有4個州政府將在台設立辦事處。

美國各州為何積極來台設辦事處？2018年和2021年是關鍵

美國各州政府辦事處協會（ASOA）會長嚴樹芬告訴《關鍵評論網》，早期台灣有多達32個美國州政府所設的商務辦事處，但隨著金融海嘯、中國市場崛起，美國各州商務辦事處紛紛撤離，選擇到中國、香港、新加坡去，一度只剩下6個辦事處在台灣。不過近年美國各州政府又陸續登台，嚴樹芬直言，美國過去大多在歐洲、日韓設立辦事處，現在台灣是「不得不正視的地方」。

美國州政府為何開始正視台灣？嚴樹芬表示，地緣政治與地緣經濟現在都對台灣有利，他給了2個關鍵年份：2018年與2021年，這是改變產業、大洗牌的兩年。2018年美中貿易戰後，在對中高關稅與出口禁令下，促使各國對生產據點進行調整與轉移；台商也開始調整對中國的投資布局，尤其是加工出口的製造業台商，為求分散風險，轉往東協地區與美國投資。

另一方面，為支持美國製造商和勞工，美國總統拜登於2021年簽署一項「購買美國貨」（Buy American）行政命令，提高聯邦政府採購項目中美國製零件的比重。但美國許多關鍵零組件仍十分仰賴海外供應，這也讓美國製造業大州來台招商，希望能在美設廠。

中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員顏慧欣也告訴《關鍵評論網》，美國現在需要找的合作夥伴，是不會對美國產業或經濟安全產生威脅、且理念相同的國家。在台美簽署21世紀貿易倡議後，更證實台灣是美國聯邦政府認可、可以長久合作的供應鏈夥伴，也因為聯邦政府這樣的大政策，各州政府在想要發展的產業領域，積極邀請台灣志同道合的夥伴赴美投資或貿易。

美國各州來台設處，根據各州產業優勢招商

台美關係越走越近，的確替雙方產業交流立下好的基石，不過在商言商，美國各州政府來台設立商務辦事處，又是看好台灣哪些產業優勢？

西維吉尼亞州台灣辦事處處長李忠諭受訪表示，美國各州來台，一是為了與台貿易，二是為了吸引台商投資，並不是每一州來台灣都是要去搶半導體。如果州內沒有相關的產業聚落，也無法發展相關產業，各州還是會依據各自的產業優勢來台招商。

西維吉尼亞州台灣辦事處一度關閉，2022年重啟。李忠諭指出，過去西維吉尼亞州著重將木材出口台灣，但當時招商成果不佳，現在該州產業著重能源、電池、國防航太，希望在這些領域上與台灣重啟合作。他也透露，已安排4到5家業者赴美參訪，涵蓋癌症醫療、航太、火箭、無人機等領域。

細看過去5年來台設立辦事處的各州政府，與台灣合作領域的確與其背景有關。如美國農業大州明尼蘇達州對台興趣著重農業，關島重視旅遊，但其他州政府多半仍著重在電子機械、半導體與國防航太等領域。

日前訪台參與維吉尼亞在台辦事處開幕儀式，維州商貿部長梅里克（Caren Merrick）就表示，維州擁有強大的國防與航太產業，這些公司許多也製造半導體，因此特別希望與台灣在半導體、國防航太領域合作。

2021年成立的新墨西哥州台北辦事處已經有了初步成果。台灣汽車傳動系統「和大工業」今年9月宣布，將赴新墨西哥州聖德雷莎工業園區設廠生產零件，第一期工程斥資新台幣15億元，整體投資金額可望超過30億元。

和大董事長沈國榮表示，看好美國南部、墨西哥北部交界，已經逐漸發展成類似底特律汽車產業鏈聚落，新墨西哥地租、水電、勞工也相對便宜。州政府力挺的態度也是主因，當日一同來台的除了州長、前經濟發展部長等州政府代表外，還包括地主、人力招募公司等企業主，就是為了解決台商設廠容易遇到的缺地、缺工等方面的問題。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 台灣車用傳動系統廠和大工業9月與美國新墨西哥州州政府舉行投資記者會，雙方宣布合作計畫。

台灣業者赴美投資，學者：絕對有戰略意義

顏慧欣表示，美國強化與台灣連結，意味台灣在全球供應鏈重組不會被邊緣化、得以成為「中堅份子」，對台灣絕對有戰略意義。顏慧欣也指出，台美在科技領域長期交流，若強化與美國供應鏈關係，也有助於台灣未來產業科技進入下一個世代。

李忠諭指出，台灣有許多「隱形的世界級公司」， 但一般人不知道、甚至有些企業都不明白自己在國際上的優勢。美國州政府在台設辦事處可視作一個媒介，幫助台灣業者了解當地產業優勢與法規，進一步有機會去美國落地，看能不能打進美國企業供應鏈，以拓展全球市場。