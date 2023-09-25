從亞利桑那到新墨西哥：美國16個地方政府已在台設辦事處，看好台灣哪些產業優勢？
我們想讓你知道的是
早期台灣有多達32個美國州政府所設的商務辦事處，但隨著金融海嘯、中國市場崛起，美國各州商務辦事處紛紛撤離，一度只剩下6個辦事處在台灣。不過近年美國各州政府又陸續登台，現在台灣是「不得不正視的地方」，學者分析原因如下：
9月的台灣很熱鬧，美國密西根、亞利桑那、新墨西哥3個州的州長接力訪台，美國官員私下都笑稱，「不知道為什麼他們同時來」。
美國人為什麼同時來台？其實有跡可循。台美近期經貿往來密切，美國是我國第2大貿易夥伴、僅次於中國，2022年台美雙邊貿易額達到1356億美元。台灣近年對外投資也是以對美國的增幅最大（2022年達128.3%），經濟部投資審議委員會（投審會）今年9月甫通過台積電美國廠增資45億美元，更讓今年對外投資創下歷史新高。
雖然人人都談半導體，但台美產業合作也不僅限於此，新墨西哥州就看好電動車產業發展，成功爭取到我國齒輪製造商「和大工業」前往設廠。
台灣與美國並無外交關係，台美之間的事務是由美國在台協會（AIT）負責，但近年台美商機前景看好，光靠AIT似乎「還不夠」，各州政府紛紛來台設立商務辦事處，各憑本事在台招商。
美國各州政府陸續來台，至今已有15個州政府、1個屬地政府在台設立商務辦事處，16個辦事處有11個是近5年所設立。據了解，到明年第一季之前，預估還有4個州政府將在台設立辦事處。
美國各州為何積極來台設辦事處？2018年和2021年是關鍵
美國各州政府辦事處協會（ASOA）會長嚴樹芬告訴《關鍵評論網》，早期台灣有多達32個美國州政府所設的商務辦事處，但隨著金融海嘯、中國市場崛起，美國各州商務辦事處紛紛撤離，選擇到中國、香港、新加坡去，一度只剩下6個辦事處在台灣。不過近年美國各州政府又陸續登台，嚴樹芬直言，美國過去大多在歐洲、日韓設立辦事處，現在台灣是「不得不正視的地方」。
美國州政府為何開始正視台灣？嚴樹芬表示，地緣政治與地緣經濟現在都對台灣有利，他給了2個關鍵年份：2018年與2021年，這是改變產業、大洗牌的兩年。2018年美中貿易戰後，在對中高關稅與出口禁令下，促使各國對生產據點進行調整與轉移；台商也開始調整對中國的投資布局，尤其是加工出口的製造業台商，為求分散風險，轉往東協地區與美國投資。
另一方面，為支持美國製造商和勞工，美國總統拜登於2021年簽署一項「購買美國貨」（Buy American）行政命令，提高聯邦政府採購項目中美國製零件的比重。但美國許多關鍵零組件仍十分仰賴海外供應，這也讓美國製造業大州來台招商，希望能在美設廠。
中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員顏慧欣也告訴《關鍵評論網》，美國現在需要找的合作夥伴，是不會對美國產業或經濟安全產生威脅、且理念相同的國家。在台美簽署21世紀貿易倡議後，更證實台灣是美國聯邦政府認可、可以長久合作的供應鏈夥伴，也因為聯邦政府這樣的大政策，各州政府在想要發展的產業領域，積極邀請台灣志同道合的夥伴赴美投資或貿易。
美國各州來台設處，根據各州產業優勢招商
台美關係越走越近，的確替雙方產業交流立下好的基石，不過在商言商，美國各州政府來台設立商務辦事處，又是看好台灣哪些產業優勢？
西維吉尼亞州台灣辦事處處長李忠諭受訪表示，美國各州來台，一是為了與台貿易，二是為了吸引台商投資，並不是每一州來台灣都是要去搶半導體。如果州內沒有相關的產業聚落，也無法發展相關產業，各州還是會依據各自的產業優勢來台招商。
西維吉尼亞州台灣辦事處一度關閉，2022年重啟。李忠諭指出，過去西維吉尼亞州著重將木材出口台灣，但當時招商成果不佳，現在該州產業著重能源、電池、國防航太，希望在這些領域上與台灣重啟合作。他也透露，已安排4到5家業者赴美參訪，涵蓋癌症醫療、航太、火箭、無人機等領域。
細看過去5年來台設立辦事處的各州政府，與台灣合作領域的確與其背景有關。如美國農業大州明尼蘇達州對台興趣著重農業，關島重視旅遊，但其他州政府多半仍著重在電子機械、半導體與國防航太等領域。
日前訪台參與維吉尼亞在台辦事處開幕儀式，維州商貿部長梅里克（Caren Merrick）就表示，維州擁有強大的國防與航太產業，這些公司許多也製造半導體，因此特別希望與台灣在半導體、國防航太領域合作。
2021年成立的新墨西哥州台北辦事處已經有了初步成果。台灣汽車傳動系統「和大工業」今年9月宣布，將赴新墨西哥州聖德雷莎工業園區設廠生產零件，第一期工程斥資新台幣15億元，整體投資金額可望超過30億元。
和大董事長沈國榮表示，看好美國南部、墨西哥北部交界，已經逐漸發展成類似底特律汽車產業鏈聚落，新墨西哥地租、水電、勞工也相對便宜。州政府力挺的態度也是主因，當日一同來台的除了州長、前經濟發展部長等州政府代表外，還包括地主、人力招募公司等企業主，就是為了解決台商設廠容易遇到的缺地、缺工等方面的問題。
台灣業者赴美投資，學者：絕對有戰略意義
顏慧欣表示，美國強化與台灣連結，意味台灣在全球供應鏈重組不會被邊緣化、得以成為「中堅份子」，對台灣絕對有戰略意義。顏慧欣也指出，台美在科技領域長期交流，若強化與美國供應鏈關係，也有助於台灣未來產業科技進入下一個世代。
李忠諭指出，台灣有許多「隱形的世界級公司」， 但一般人不知道、甚至有些企業都不明白自己在國際上的優勢。美國州政府在台設辦事處可視作一個媒介，幫助台灣業者了解當地產業優勢與法規，進一步有機會去美國落地，看能不能打進美國企業供應鏈，以拓展全球市場。
Tags：
新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。