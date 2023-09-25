杭州亞運9/25中華隊戰績一次看：柔道女王連珍羚奪台灣第2金，廖宇蓉柔道晉銅牌戰，黃義婷划船奪第4
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中華隊本屆亞運在今（25）日由連珍羚奪下另一面金牌後，目前共拿下2金，除此之外，廖宇蓉也在70公斤級復活賽重生，晉級銅牌戰。黃義婷也在划船女子單人雙槳奪得第4，而孫家閎因失誤，無緣太極拳太極劍全能獎牌，9/25中華隊戰績一次看！
【柔道】
柔道女王連珍羚一路過關斬講，奪下中華隊第2金
台灣「柔道女王」連珍羚今（25）天在杭州亞運女子57公斤級項目一路過關斬將，在金牌戰擊敗日本名將玉置桃，拿下本屆第2金，也是亞運台灣柔道女將史上首金。
廖宇蓉柔道女子70公斤級復活賽重生，晉銅牌戰
（中央社）杭州亞運柔道項目女子70公斤級台灣好手廖宇蓉今日先在16強賽過關，雖然8強賽不敵中國選手，不過在復活賽擊敗菲律賓，成功晉級銅牌賽A組，她表示，希望可以拿下獎牌。
24歲的廖宇蓉去年從原本63公斤級轉戰70公斤級，這次首度挑戰亞運，今日先在16強淘汰賽以2個半勝擊敗泰國隊選手素巴達・那農（Supattra NANONG）；8強賽雖然不敵中國隊選手馮莹莹，不過隨後在復活賽直接一本獲勝，擊敗菲律賓對手良子薩利納斯（Ryoko SALINAS），成功晉級將在下午舉行的銅牌賽A組。
順利在復活賽獲勝之後，廖宇蓉接受訪問時談到輸給中國選手的賽事，「我很清楚自己在場上的思維、預測對手要做什麼，只是真的差那麼一點點就可以贏下來，那個對手我們練習時有摔過，也是一個很厲害的選手，我覺得可以跟她比賽、互相切磋，是這場比賽最大收穫，我很欣賞她的心態和態度。」
廖宇蓉坦言，在前面的比賽有點太緊繃，「還好還有敗部，讓我有時間去調整，因為輸下來就放開來摔，也是我成長的養分。」廖宇蓉在8強賽落敗後，仍保持平常心，她說：「會輸一定會有原因，也沒有不好，可以讓我回想練習的過程，再把練習過程帶來比賽，對自己還是有期許在。」
對於下午的銅牌戰，廖宇蓉說：「我覺得這次亞運是跳級，不斷在突破自己，也希望可以拿下獎牌，我現在的狀態是一直很期待下一場比賽，享受最重要。」
【射擊】
亞運射擊男子10公尺空氣步槍無緣獎牌，明仍有賽程
（中央社）杭州亞運射擊項目男子10公尺空氣步槍，台灣代表隊呂紹全、陳俊安、宋佳彥分別以第27、第35、第37名作收，團體則是最終排名第9，不過明天射擊隊仍有賽事，要力拚獎牌。
台灣射擊代表隊上屆奪得2金1銀1銅，其中呂紹全包辦1金1銅，在與林穎欣挑戰10公尺空氣步槍混雙連霸之前，今日先與陳俊安、宋佳彥在男子組賽事上陣。
呂紹全6輪共打下624.4分、排名第27，陳俊安打下622.1分、排名第35，宋佳彥打下621.9分、排名第37，皆無緣擠進前8名晉級決賽。團體賽事部分，台灣隊3人共打下1868.4分、排名第9，無緣獎牌。
雖然今日男子10公尺空氣步槍結果不佳，不過明天射擊仍有賽程，「證件妹」吳佳穎、田家榛、杜禕依姿將出戰女子25公尺手槍項目，相當有機會奪牌；呂紹全、林穎欣要參加男女混合團體10公尺空氣步槍項目，上屆雅加達亞運這個組合奪下金牌。
【划船】
亞運划船女子單人雙槳，黃義婷奪第4
（中央社）「划船甜心」黃義婷今日在杭州亞運女子單人雙槳決賽A組上陣，以7分56秒76作收，名列第4，無緣獎牌。
杭州亞運單人雙槳項目在富陽水上運動中心舉行，上屆銀牌黃義婷這次再次參賽，預計將是她在亞運最後一舞，預賽以8分08秒15、分組第2晉級，準決賽以8分14秒36、分組第3，連2屆躋身決賽行列。
黃義婷今日在決賽A組從第1水道出發，同組對手包括菲律賓、烏茲別克、日本、中國、香港選手，黃義婷以7分56秒76完賽，獲得第4名。
烏茲別克選手普拉卡頓（Anna Prakaten）以7分39秒05摘金，而中國選手劉睿琦、日本選手米川志保各以7分49秒98、7分51秒88各拿下銀牌、銅牌。
（中央社）「划船甜心」黃義婷從上屆亞運單人雙槳銀牌，到再戰杭州亞運，今日未能如願登上頒獎台，賽後淚灑現場；她透露，這應是她最後1次參加亞運，上岸後發現手腳已不聽使喚，「我真的盡力了」。
黃義婷過去曾是田徑隊一員，高中轉練擊劍1年，後來又轉向划船，經歷一段時間摸索，才找出適合自己的路，手握雅加達亞運單人雙槳銀牌的她，希望能夠力拚連2屆奪牌。
杭州亞運女子單人雙槳項目在富陽水上運動中心舉行，黃義婷今日在決賽A組上陣，以7分56秒76作收，名列第4，無緣獎牌。
黃義婷賽後接受媒體聯訪表示，歷經前2場比賽不斷修正，賽前告訴自己，盡全力去拚，「就算衝到終點，暈倒都沒關係，就算我翻船，也一定有人來救我」。
「前面2場比賽，其實我一直想看與對手差距有多遠，但我都不敢看」，黃義婷決賽時終於忍不住瞄一下對手狀況，她說：「我發現離日本和中國很近，就告訴自己要撐住」。
「我就要站上頒獎台」這句話在比賽中一直迴盪黃義婷腦海中，她在距離終點線前250公尺時全力一搏，最終還是未能站上頒獎台，積壓已久情緒，讓黃義婷賽後忍不住落淚。
儘管結果未能如願，黃義婷強調：「我真的盡力了，上岸後才發現自己手腳已經不聽使喚。」
黃義婷今年已經33歲，她表示，這應是她最後1次參加亞運，「以我的年齡，再次參加亞運，好像有難度」。
從里約奧運到東京奧運，談到是否想再戰巴黎奧運，黃義婷僅說，先休息一下、沉澱心情，再思考下一步。
【跆拳道】
亞運跆拳道，黃昱翔、莊天羽、混合團體皆止步8強
（中央社）杭州亞運跆拳道今日正式展開對打項目，台灣男子58公斤級黃昱翔、女子49公斤級莊天羽，以及混合團體都不敵對手止步8強。
從小就學習跆拳道的黃昱翔雖然年僅23歲，但已經決定今年是最後一次參加亞運，他在上午的賽事順利闖過32、16強後挺進8強，只可惜籤運不佳，8強對上目前奧運積分排名第1的韓國好手張準，同時也是東京奧運男子58公斤級的銅牌得主。
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
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本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。