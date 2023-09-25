杭州亞運9/25中華隊戰績一次看：柔道女王連珍羚奪台灣第2金，廖宇蓉柔道晉銅牌戰，黃義婷划船奪第4

【柔道】

柔道女王連珍羚一路過關斬講，奪下中華隊第2金

台灣「柔道女王」連珍羚今（25）天在杭州亞運女子57公斤級項目一路過關斬將，在金牌戰擊敗日本名將玉置桃，拿下本屆第2金，也是亞運台灣柔道女將史上首金。

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廖宇蓉柔道女子70公斤級復活賽重生，晉銅牌戰

（中央社）杭州亞運柔道項目女子70公斤級台灣好手廖宇蓉今日先在16強賽過關，雖然8強賽不敵中國選手，不過在復活賽擊敗菲律賓，成功晉級銅牌賽A組，她表示，希望可以拿下獎牌。

24歲的廖宇蓉去年從原本63公斤級轉戰70公斤級，這次首度挑戰亞運，今日先在16強淘汰賽以2個半勝擊敗泰國隊選手素巴達・那農（Supattra NANONG）；8強賽雖然不敵中國隊選手馮莹莹，不過隨後在復活賽直接一本獲勝，擊敗菲律賓對手良子薩利納斯（Ryoko SALINAS），成功晉級將在下午舉行的銅牌賽A組。

順利在復活賽獲勝之後，廖宇蓉接受訪問時談到輸給中國選手的賽事，「我很清楚自己在場上的思維、預測對手要做什麼，只是真的差那麼一點點就可以贏下來，那個對手我們練習時有摔過，也是一個很厲害的選手，我覺得可以跟她比賽、互相切磋，是這場比賽最大收穫，我很欣賞她的心態和態度。」

廖宇蓉坦言，在前面的比賽有點太緊繃，「還好還有敗部，讓我有時間去調整，因為輸下來就放開來摔，也是我成長的養分。」廖宇蓉在8強賽落敗後，仍保持平常心，她說：「會輸一定會有原因，也沒有不好，可以讓我回想練習的過程，再把練習過程帶來比賽，對自己還是有期許在。」

對於下午的銅牌戰，廖宇蓉說：「我覺得這次亞運是跳級，不斷在突破自己，也希望可以拿下獎牌，我現在的狀態是一直很期待下一場比賽，享受最重要。」

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【射擊】

亞運射擊男子10公尺空氣步槍無緣獎牌，明仍有賽程

（中央社）杭州亞運射擊項目男子10公尺空氣步槍，台灣代表隊呂紹全、陳俊安、宋佳彥分別以第27、第35、第37名作收，團體則是最終排名第9，不過明天射擊隊仍有賽事，要力拚獎牌。

台灣射擊代表隊上屆奪得2金1銀1銅，其中呂紹全包辦1金1銅，在與林穎欣挑戰10公尺空氣步槍混雙連霸之前，今日先與陳俊安、宋佳彥在男子組賽事上陣。

呂紹全6輪共打下624.4分、排名第27，陳俊安打下622.1分、排名第35，宋佳彥打下621.9分、排名第37，皆無緣擠進前8名晉級決賽。團體賽事部分，台灣隊3人共打下1868.4分、排名第9，無緣獎牌。

雖然今日男子10公尺空氣步槍結果不佳，不過明天射擊仍有賽程，「證件妹」吳佳穎、田家榛、杜禕依姿將出戰女子25公尺手槍項目，相當有機會奪牌；呂紹全、林穎欣要參加男女混合團體10公尺空氣步槍項目，上屆雅加達亞運這個組合奪下金牌。

【划船】

亞運划船女子單人雙槳，黃義婷奪第4

（中央社）「划船甜心」黃義婷今日在杭州亞運女子單人雙槳決賽A組上陣，以7分56秒76作收，名列第4，無緣獎牌。

杭州亞運單人雙槳項目在富陽水上運動中心舉行，上屆銀牌黃義婷這次再次參賽，預計將是她在亞運最後一舞，預賽以8分08秒15、分組第2晉級，準決賽以8分14秒36、分組第3，連2屆躋身決賽行列。

黃義婷今日在決賽A組從第1水道出發，同組對手包括菲律賓、烏茲別克、日本、中國、香港選手，黃義婷以7分56秒76完賽，獲得第4名。

烏茲別克選手普拉卡頓（Anna Prakaten）以7分39秒05摘金，而中國選手劉睿琦、日本選手米川志保各以7分49秒98、7分51秒88各拿下銀牌、銅牌。

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（中央社）「划船甜心」黃義婷從上屆亞運單人雙槳銀牌，到再戰杭州亞運，今日未能如願登上頒獎台，賽後淚灑現場；她透露，這應是她最後1次參加亞運，上岸後發現手腳已不聽使喚，「我真的盡力了」。

黃義婷過去曾是田徑隊一員，高中轉練擊劍1年，後來又轉向划船，經歷一段時間摸索，才找出適合自己的路，手握雅加達亞運單人雙槳銀牌的她，希望能夠力拚連2屆奪牌。

杭州亞運女子單人雙槳項目在富陽水上運動中心舉行，黃義婷今日在決賽A組上陣，以7分56秒76作收，名列第4，無緣獎牌。

黃義婷賽後接受媒體聯訪表示，歷經前2場比賽不斷修正，賽前告訴自己，盡全力去拚，「就算衝到終點，暈倒都沒關係，就算我翻船，也一定有人來救我」。

「前面2場比賽，其實我一直想看與對手差距有多遠，但我都不敢看」，黃義婷決賽時終於忍不住瞄一下對手狀況，她說：「我發現離日本和中國很近，就告訴自己要撐住」。

「我就要站上頒獎台」這句話在比賽中一直迴盪黃義婷腦海中，她在距離終點線前250公尺時全力一搏，最終還是未能站上頒獎台，積壓已久情緒，讓黃義婷賽後忍不住落淚。

儘管結果未能如願，黃義婷強調：「我真的盡力了，上岸後才發現自己手腳已經不聽使喚。」

黃義婷今年已經33歲，她表示，這應是她最後1次參加亞運，「以我的年齡，再次參加亞運，好像有難度」。

從里約奧運到東京奧運，談到是否想再戰巴黎奧運，黃義婷僅說，先休息一下、沉澱心情，再思考下一步。

【跆拳道】

亞運跆拳道，黃昱翔、莊天羽、混合團體皆止步8強

（中央社）杭州亞運跆拳道今日正式展開對打項目，台灣男子58公斤級黃昱翔、女子49公斤級莊天羽，以及混合團體都不敵對手止步8強。

從小就學習跆拳道的黃昱翔雖然年僅23歲，但已經決定今年是最後一次參加亞運，他在上午的賽事順利闖過32、16強後挺進8強，只可惜籤運不佳，8強對上目前奧運積分排名第1的韓國好手張準，同時也是東京奧運男子58公斤級的銅牌得主。