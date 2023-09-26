巴黎地鐵也有博愛座，但他們的讓座規則和台灣不一樣，李昂可能排不進前八強

文：法國生活日記

作家李昂因台北捷運年輕人不讓座的事發文至臉書被炎上，聽說她下個月就要來巴黎了，我們再用這篇巴黎地鐵潛規則舊文提醒一下。

巴黎地鐵、巴士也有博愛座，他們的讓座優先規則如下，乘客必須按先後順序禮讓：

受軍事和戰爭所害之榮民 盲人 因公受傷造成的傷殘者 苦於站立的傷殘人仕 孕婦 有4歲以下兒童陪同的人 難以站立但未明示的傷殘人仕，或拿著卡片表明難以站立的人 75歲及以上的人

所以71歲外貌沒有明顯衰弱狀況的李昂如果來到花都，很有可能排不進前八強資格而不會被讓座哦～但相信李昂只要在巴黎地鐵、巴士裡如果感到身體不適，臨時主動向有座位的人求助，縱使不是博愛座也會很容易得到讓座的禮遇。

在巴黎讓座，小心無意之間「表錯情」

巴黎是世界級大都市什麼人都有，當然也可能會遇到少數你要求卻堅不讓座的人，但除了瘋子外我還從沒有見過這種情況就是。

每個人都會老，也希望體能老弱時能被理解與尊重，在大眾運輸工具上讓位給老人家還是一種很好的美德，誰都不想老了站不穩景況尷尬求人讓座還被白眼。但相反的，也不是每個巴黎人都高興被公開讓位這麼做，讓座文化在這裡還是有些眉眉角角的潛規則得看狀況，因為有些花都銀髮族被讓座還會不高興，好像暗示他們老了不中用、再也不能談戀愛了......

像有的人也只是身材豐滿一點並非懷孕，有些人只頭髮白了點覺得身體還健康強勁硬朗，不需要你的憐憫，主動表錯情的讓位反而暗示她／他看起來腫胖／老殘到不行。所以在巴黎地鐵讓位時「有時」真的要看臉色別會錯意，被拒絕以為熱臉貼冷屁股而難過不解（因為一部份的巴黎人並不願被讓座）。

法國人的論證：總是讓座給老年人一定比較好嗎？

另外，法國人的公民教育原本也是讓老弱婦孺優先坐，但除了考慮當事人的自尊、傲氣外，另一方面說法是「我們也不應該在公共場所多讓位給老年人」。

至於這個（非常）政治不正確的假設背後的原因是為什麼？因為曾有專家說「保持直立可以讓我們的長輩維持體型」。換句話說，讓他們坐（太頻繁）反而會加速其健康的惡化。

當然，這樣說絕不是提倡社會大眾自私，而是除非對方看起來真的顯然非常殘弱，否則在巴黎地鐵裡讓座除了可能好意被拒絕外，實際上也是給他們帶來弊大於利的舉措。

不過不管什麼博愛座，如果平時能教育每個國民都有系統地起身給年長、殘弱的人讓座，透過公民運動具體表現出勇敢與禮貌的基本美德，即使片刻小小的舉動被拒絕，還是多少能因為某人／自己日行一善的貢獻而得到小小的快樂。

本文經法國生活日記授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航