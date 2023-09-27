從《日子》到《蔡明亮的日子》：一代緩慢宗師重新歸來，電影與展覽的相互共生

蔡明亮發起電影跨域藝術計畫，透過電影《日子》與展覽《蔡明亮的日子》同步於今（2023）年10月27日展映，讓電影院、美術館同時開演開展。

9月25日，蔡明亮攜手長期合作夥伴李康生、寮國演員亞儂弘尚希出席媒體茶敘，在此次展覽將展出《日子》系列17幅畫作，以及其餘數十件實體作品。

對於電影／電影院以及展覽／美術館的結合，蔡明亮說：「我想拓展觀眾的習慣，在生活之中加進美術館的概念，我覺得會提升觀眾的品質，培養更多較為寬容，接受度較高的觀眾，而我們這種導演——拍個人創作的導演就比較容易生存。」

Photo Credit: 汯呄霖電影提供 蔡明亮（中）攜著《日子》演員李康生（右）、亞儂弘尚希（左）出席媒體茶敘。

恐慌症、脖子怪病、燒飯生活，療癒的《日子》

「我有恐慌症。這兩、三年常常看醫生，也擔心自己不知道哪一天會倒在哪裡，我一直提醒自己再放鬆一點，再放鬆一點。」與本次展覽開展日期相同，將在10月27日年滿66歲的蔡明亮，因為身體、疾病、年齡，生活更靠近了死亡。

「針灸是因為生病，一開始小中風，後來舊疾復發，接著陸續在大陸、香港、台灣等等看了許多名醫治病，找不到原因，那是一段治療的過程。」李康生憑藉《郊遊》獲得金馬影帝之後，病了五年，脖子也歪了五年。

歪著脖子的李康生，與《河流》（1997）中的年輕李康生遙相呼應，而數十年過去，李康生的舊疾，治療的過程，再被蔡明亮的鏡頭記錄，恐慌症與脖子怪病的交互作用，慢慢長出了《日子》。

「《日子》的起因不是一個概念，也不是一個劇本，而是這樣出來的。是我想拍小康生病的過程與狀態，當時也沒想到會拍成一部電影」，蔡明亮悠悠著說。

那段日子，李康生到哪看病，蔡明亮就帶著攝影機去拍，沒有劇本、不是概念，幾近手工業的拍攝模式，模糊、顛覆了當代劇情電影的產業產製模式，接著，蔡明亮遇見了亞儂弘尚希，到了泰國拍攝亞儂的生活狀態，那是每天起床、洗澡、工作、燒飯的日子。

「這是我第一次拍電影，沒有哪個部分最喜歡，因為這就是我的人生」，亞儂弘尚希這樣說，而他的樸實人生，進入了蔡明亮的《日子》，恐慌症、脖子怪病、燒飯生活，三者逐漸疊合。

「小康被身體困住，亞儂被環境困住，兩相對比就很有意思。《日子》越到後期就越少指令，基本上我不教小康跟亞儂演戲，他們都很自然。在我拍片的30年生涯中，這部電影可以說是，我最放鬆、最不用力的一次，它是很自然的，小康的疾病，亞儂的生活，我很在乎這部電影」，蔡明亮所指的放鬆，療癒了彼此。

在《日子》片尾，時長20分鐘的定鏡，凝視了李康生與亞儂弘尚希的按摩與性愛戲，這場性愛戲似儀式，讓觀眾在漆黑的場域，跟著李康生進行某種淨化與宣洩，成為一種集體意識——衰老破敗的肉體，在成長茁壯的肉體中找到能量，兩人在按摩中對肉體進行交流，有趣的是，亞儂的按摩與醫師的針灸，又是另一組對照。

而李康生背面朝向亞儂弘尚希和醫師，但按摩與針灸對李康生的肉體孰好孰壞，從影像透出來的明示，則不言而喻，似也代表李康生脖子疾病的根治，並非純粹治療肉體，是要福至心靈的性愛。

人與人的情感交流就更重於鐵針的無情扎刺，輕撫、碰觸才有機會除病。蔡明亮也揭破了疾病生成的想像，劍指來自深層內心的困頓（生活），而非表層肉體的疲勞。

對於這場僅五個工作人員就秘密完成的戲，蔡明亮說：「按摩，人跟人的情慾發洩，也是一種治療的概念，是療癒的。我很喜歡按摩的過程，我認為亞儂做得很好，這種戲真的教不來，而可能有些敏感的觀眾，會覺得自己在精神上也被按摩了。我完全保留了這場戲，兩個陌生人的肉體、精神交流，直至發展出的情緒，淒涼帶著溫暖，人可能需要的出口或是安慰，就在《日子》之中。」

李康生生病的這段日子，試過了針灸、拔罐、推拿等治療方法，但遲遲找不到病因，因此皆未能看見療效，甚至生出了憂鬱症，而後，李康生逼著自己戴上頸箍，堅持一年，才逐漸感覺脖子不會左斜，李康生說，這是「自己治癒了自己」。

至於蔡明亮的恐慌症，病因找到了，就是「太忙了」。為了根治這份「太忙了」，蔡明亮搬離市區，定居於山中，與李康生慢活於蟲鳴鳥叫，蔡明亮說，這也是一種「治癒的過程」。

住在山上的這段日子，蔡明亮的恐慌症好轉了，也請每個忙碌的人注意身體，別讓自己太忙。「後來我慢慢沈澱，也寫好了遺書，但我仍想和喜歡的人在一起，想多活幾年，沒有別的，我都覺得能長久」，蔡明亮總結了恐慌症與脖子的怪病。而這些焦慮與勞疾，都被緩慢的《日子》治癒。

Photo Credit: 汯呄霖電影提供

美術館的理念，電影院有沒有可能也不太一樣？

談完《日子》的病，接著談《蔡明亮的日子》的美術館。

今年8月初，蔡明亮出席盧卡諾影展，領取象徵終身成就獎的榮譽金豹獎，也談到了自身創作與當代電影院的關係。當時蔡明亮接受《綜藝報》訪問時說：「我一直熱愛自由，但當我拍電影時，由於『市場』的原因，我不能享受完全的自由。一路走來，我一直想要擁有和享受自由，這就是為什麼，我與美術館有了更多的合作，因為我的創作理念正在改變。目前的電影院並無法放映我的電影；至少，不是我最近的電影。」

蔡明亮當時繼續說：「在歐洲，尤其是在影像方面，有來自美術館的美學教育，而在亞洲，這種教育最近才出現。比如說在台灣，我們也是近十年才開始出現這種美術館文化。這就是為什麼會有兩種不同類型的觀眾，他們對電影體驗的容忍度不同。」