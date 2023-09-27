從《日子》到《蔡明亮的日子》：一代緩慢宗師重新歸來，電影與展覽的相互共生
我們想讓你知道的是
國際名導蔡明亮，電影《日子》與展覽《蔡明亮的日子》同步於今年10月27日展映。對於此次的計畫，蔡明亮有許多相同以及許多不相同，包含同樣的上街賣票；包含不同的展覽模式，此階段的蔡明亮，又是如何思考自己的「生活」以及與他人的「日子」？
蔡明亮發起電影跨域藝術計畫，透過電影《日子》與展覽《蔡明亮的日子》同步於今（2023）年10月27日展映，讓電影院、美術館同時開演開展。
9月25日，蔡明亮攜手長期合作夥伴李康生、寮國演員亞儂弘尚希出席媒體茶敘，在此次展覽將展出《日子》系列17幅畫作，以及其餘數十件實體作品。
對於電影／電影院以及展覽／美術館的結合，蔡明亮說：「我想拓展觀眾的習慣，在生活之中加進美術館的概念，我覺得會提升觀眾的品質，培養更多較為寬容，接受度較高的觀眾，而我們這種導演——拍個人創作的導演就比較容易生存。」
恐慌症、脖子怪病、燒飯生活，療癒的《日子》
「我有恐慌症。這兩、三年常常看醫生，也擔心自己不知道哪一天會倒在哪裡，我一直提醒自己再放鬆一點，再放鬆一點。」與本次展覽開展日期相同，將在10月27日年滿66歲的蔡明亮，因為身體、疾病、年齡，生活更靠近了死亡。
「針灸是因為生病，一開始小中風，後來舊疾復發，接著陸續在大陸、香港、台灣等等看了許多名醫治病，找不到原因，那是一段治療的過程。」李康生憑藉《郊遊》獲得金馬影帝之後，病了五年，脖子也歪了五年。
歪著脖子的李康生，與《河流》（1997）中的年輕李康生遙相呼應，而數十年過去，李康生的舊疾，治療的過程，再被蔡明亮的鏡頭記錄，恐慌症與脖子怪病的交互作用，慢慢長出了《日子》。
「《日子》的起因不是一個概念，也不是一個劇本，而是這樣出來的。是我想拍小康生病的過程與狀態，當時也沒想到會拍成一部電影」，蔡明亮悠悠著說。
那段日子，李康生到哪看病，蔡明亮就帶著攝影機去拍，沒有劇本、不是概念，幾近手工業的拍攝模式，模糊、顛覆了當代劇情電影的產業產製模式，接著，蔡明亮遇見了亞儂弘尚希，到了泰國拍攝亞儂的生活狀態，那是每天起床、洗澡、工作、燒飯的日子。
「這是我第一次拍電影，沒有哪個部分最喜歡，因為這就是我的人生」，亞儂弘尚希這樣說，而他的樸實人生，進入了蔡明亮的《日子》，恐慌症、脖子怪病、燒飯生活，三者逐漸疊合。
「小康被身體困住，亞儂被環境困住，兩相對比就很有意思。《日子》越到後期就越少指令，基本上我不教小康跟亞儂演戲，他們都很自然。在我拍片的30年生涯中，這部電影可以說是，我最放鬆、最不用力的一次，它是很自然的，小康的疾病，亞儂的生活，我很在乎這部電影」，蔡明亮所指的放鬆，療癒了彼此。
在《日子》片尾，時長20分鐘的定鏡，凝視了李康生與亞儂弘尚希的按摩與性愛戲，這場性愛戲似儀式，讓觀眾在漆黑的場域，跟著李康生進行某種淨化與宣洩，成為一種集體意識——衰老破敗的肉體，在成長茁壯的肉體中找到能量，兩人在按摩中對肉體進行交流，有趣的是，亞儂的按摩與醫師的針灸，又是另一組對照。
而李康生背面朝向亞儂弘尚希和醫師，但按摩與針灸對李康生的肉體孰好孰壞，從影像透出來的明示，則不言而喻，似也代表李康生脖子疾病的根治，並非純粹治療肉體，是要福至心靈的性愛。
人與人的情感交流就更重於鐵針的無情扎刺，輕撫、碰觸才有機會除病。蔡明亮也揭破了疾病生成的想像，劍指來自深層內心的困頓（生活），而非表層肉體的疲勞。
對於這場僅五個工作人員就秘密完成的戲，蔡明亮說：「按摩，人跟人的情慾發洩，也是一種治療的概念，是療癒的。我很喜歡按摩的過程，我認為亞儂做得很好，這種戲真的教不來，而可能有些敏感的觀眾，會覺得自己在精神上也被按摩了。我完全保留了這場戲，兩個陌生人的肉體、精神交流，直至發展出的情緒，淒涼帶著溫暖，人可能需要的出口或是安慰，就在《日子》之中。」
李康生生病的這段日子，試過了針灸、拔罐、推拿等治療方法，但遲遲找不到病因，因此皆未能看見療效，甚至生出了憂鬱症，而後，李康生逼著自己戴上頸箍，堅持一年，才逐漸感覺脖子不會左斜，李康生說，這是「自己治癒了自己」。
至於蔡明亮的恐慌症，病因找到了，就是「太忙了」。為了根治這份「太忙了」，蔡明亮搬離市區，定居於山中，與李康生慢活於蟲鳴鳥叫，蔡明亮說，這也是一種「治癒的過程」。
住在山上的這段日子，蔡明亮的恐慌症好轉了，也請每個忙碌的人注意身體，別讓自己太忙。「後來我慢慢沈澱，也寫好了遺書，但我仍想和喜歡的人在一起，想多活幾年，沒有別的，我都覺得能長久」，蔡明亮總結了恐慌症與脖子的怪病。而這些焦慮與勞疾，都被緩慢的《日子》治癒。
美術館的理念，電影院有沒有可能也不太一樣？
談完《日子》的病，接著談《蔡明亮的日子》的美術館。
今年8月初，蔡明亮出席盧卡諾影展，領取象徵終身成就獎的榮譽金豹獎，也談到了自身創作與當代電影院的關係。當時蔡明亮接受《綜藝報》訪問時說：「我一直熱愛自由，但當我拍電影時，由於『市場』的原因，我不能享受完全的自由。一路走來，我一直想要擁有和享受自由，這就是為什麼，我與美術館有了更多的合作，因為我的創作理念正在改變。目前的電影院並無法放映我的電影；至少，不是我最近的電影。」
蔡明亮當時繼續說：「在歐洲，尤其是在影像方面，有來自美術館的美學教育，而在亞洲，這種教育最近才出現。比如說在台灣，我們也是近十年才開始出現這種美術館文化。這就是為什麼會有兩種不同類型的觀眾，他們對電影體驗的容忍度不同。」
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
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從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！