【2023年關鍵評論網媒體集團年度發表會】內容零售產業如何擁抱AI，優化工作流程？
我們想讓你知道的是
目前關鍵評論網媒體集團正積極地導入AI技術，全方位提升內容行銷流程，整合長李致緯也以4個案例切入，也表示雖然文字工作者會為AI衝擊感到焦慮，但在集團積極採用AI技術後，發現其實「再好的AI都沒辦法替代掉人類的角色」。
文：Jocelyn
關鍵評論網媒體集團與日本最大數位原生媒體集團Mediagene合併後於今日（22日）首次舉辦年度發表會，會中探討如何借助生成式AI讓內容創作和行銷達雙贏的局面。
AI在文字領域的能力將深深影響媒體產業，TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團（以下簡稱TNL Mediagene）整合長李致緯（Richard）表示內容行銷和生成式AI有深度相關的，包括可以降低語言隔閡、提升文章品質、創造更好的使用者體驗，以及提升廣告成效。
TNL Mediagene如何用AI技術，全方位提升內容行銷流程？
- 降低語言隔閡，拓展至國際市場
點開愛料理的網站，已可看到英、日文版的食譜，背後技術即是透過OpenAI的GPT和微軟Azure AI翻譯來生成好的翻譯效果。
- 與AI協作提升文章品質
文字內容是存有最佳實踐方法，像好的標題可提升SEO表現、文章吸睛度，因此關鍵評論網集團進階版CMS的內容管理系統「Inkmagine」，即導入AI與編輯協作，功能包括生成標題、標籤。
- 用生成式AI強化過去產品，提升廣告成效
TNL Mediagene旗下子公司Ad2iction艾迪英特新版位形式「Action」，可將文章的關鍵字與廣告性質相互比對，每日分析高達500萬個網址，來為廣告商找到最合適的投放版位。今年為借助生成式AI的能力來讓過去產品更強大，背後的分析引擎進行許多內容情境的分析，將文章分成17大類別，再產出高關聯性的文案。
另外，新服務「AI Audience Builder」也於今日首次亮相！只要將品牌特定產品內容網址放到工具中，即可分析產品、受眾（包括歲數、性別等指標），來掌握廣告投放到網站該鎖定什麼關鍵字，方便品牌主規劃更好的行銷方案。
- 以互動式介面打造更好的使用者體驗
在愛料理App的左下角可叫出一個新助理介面進行互動，詢問食譜相關的問題，舉例來說搜尋功能:使用者想了解「失眠該吃什麼來」這種較複雜的需求，愛料理即會透過AI找到失眠者缺乏的營養素，再轉譯並給出相對應的食譜除了食譜外，愛料理還提供算命、英文等互動性服務。
該如何因應生成式AI浪潮？
台灣微軟全球合作夥伴解決方案事業群副總經理蔡維彬分享，微軟作為OpenAI在台獨家代理人，在過去一年與客戶接洽後觀察到許多企業對AI浪潮感到焦慮，皆想知道可以用AI做些什麼？他表示AI是建基於資訊、資料，企業可先分析自身過去累積的優勢，知道要達到甚麼目標，AI才有機會發揮功效。
蔡維彬也分享一些實際應用案例，微軟有合作夥伴在做虛擬人像、透過語意、語音分析模仿人物，未來有機會進階到一整個人身而非只有上半身。進一步應用在遊戲產業能讓NPC不限於念出固定台詞，來為遊戲加入彩蛋供玩家探索。
iCook愛料理共同創辦人暨執行長蕭上農（fOx）則補充數位虛擬分身未來1年內要精準對嘴型在技術上都可被克服，現可先用ChatGPT生成稿件、確認內容後由AI剪輯軟體來生成對應圖片，解決版權疑慮後，則再用虛擬分身以自己的聲音念稿，他表示用AI打造新聞主播、產生內容已成為媒體業的趨勢。
91APP產品長李昆謀（Happy）則指出公司在AI應用上先回歸要解決的問題，是要讓商品和顧客相互找到，而反觀OpenAI是通用模型，因此公司打造了專門用於零售產業的AI模型「jooii全通路智慧幫手」。Happy也鼓勵電商品牌可秉持開放的心態與媒體合作，因媒體有較大的讀者基數，有機會能累積更多第一方數據來加以運用。
生成式AI的內容產出能力佳，會取代我嗎？
內容生產做為第一波面臨AI衝擊的工作，文字工作者不免感到焦慮，但李致緯分享在集團積極採用AI技術後，發現其實「再好的AI都沒辦法替代掉人類的角色」。
以先前愛料理多語言食譜的例子而言，AI翻譯並非如想像中的直觀，像愛料理發掘翻譯的亞洲料理食譜表現較好，可看出要判斷哪些內容會得到國際受眾的喜愛，仍仰賴編輯等人的專業判斷。人類的思辨能力是可以和AI相輔相成。
蔡維彬表示由於AI生成的內容目前還難以直接使用，他認為可將AI看作為一個加值的技術，思考如何去優化流程。
fOx也認為AI並非在於取代人而是賦能，能在no-code之下讓部分工作自動化、優化工作流程。從微軟、YouTube等大廠推出的生成式AI工具，可看出AI是輔助型工具，仍必須發揮自己的想像力。
本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！