【2023年關鍵評論網媒體集團年度發表會】內容零售產業如何擁抱AI，優化工作流程？

文：Jocelyn

關鍵評論網媒體集團與日本最大數位原生媒體集團Mediagene合併後於今日（22日）首次舉辦年度發表會，會中探討如何借助生成式AI讓內容創作和行銷達雙贏的局面。

AI在文字領域的能力將深深影響媒體產業，TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團（以下簡稱TNL Mediagene）整合長李致緯（Richard）表示內容行銷和生成式AI有深度相關的，包括可以降低語言隔閡、提升文章品質、創造更好的使用者體驗，以及提升廣告成效。

TNL Mediagene如何用AI技術，全方位提升內容行銷流程？

降低語言隔閡，拓展至國際市場

點開愛料理的網站，已可看到英、日文版的食譜，背後技術即是透過OpenAI的GPT和微軟Azure AI翻譯來生成好的翻譯效果。

與AI協作提升文章品質

文字內容是存有最佳實踐方法，像好的標題可提升SEO表現、文章吸睛度，因此關鍵評論網集團進階版CMS的內容管理系統「Inkmagine」，即導入AI與編輯協作，功能包括生成標題、標籤。

用生成式AI強化過去產品，提升廣告成效

TNL Mediagene旗下子公司Ad2iction艾迪英特新版位形式「Action」，可將文章的關鍵字與廣告性質相互比對，每日分析高達500萬個網址，來為廣告商找到最合適的投放版位。今年為借助生成式AI的能力來讓過去產品更強大，背後的分析引擎進行許多內容情境的分析，將文章分成17大類別，再產出高關聯性的文案。

另外，新服務「AI Audience Builder」也於今日首次亮相！只要將品牌特定產品內容網址放到工具中，即可分析產品、受眾（包括歲數、性別等指標），來掌握廣告投放到網站該鎖定什麼關鍵字，方便品牌主規劃更好的行銷方案。

以互動式介面打造更好的使用者體驗

在愛料理App的左下角可叫出一個新助理介面進行互動，詢問食譜相關的問題，舉例來說搜尋功能:使用者想了解「失眠該吃什麼來」這種較複雜的需求，愛料理即會透過AI找到失眠者缺乏的營養素，再轉譯並給出相對應的食譜除了食譜外，愛料理還提供算命、英文等互動性服務。

該如何因應生成式AI浪潮？

台灣微軟全球合作夥伴解決方案事業群副總經理蔡維彬分享，微軟作為OpenAI在台獨家代理人，在過去一年與客戶接洽後觀察到許多企業對AI浪潮感到焦慮，皆想知道可以用AI做些什麼？他表示AI是建基於資訊、資料，企業可先分析自身過去累積的優勢，知道要達到甚麼目標，AI才有機會發揮功效。

蔡維彬也分享一些實際應用案例，微軟有合作夥伴在做虛擬人像、透過語意、語音分析模仿人物，未來有機會進階到一整個人身而非只有上半身。進一步應用在遊戲產業能讓NPC不限於念出固定台詞，來為遊戲加入彩蛋供玩家探索。

iCook愛料理共同創辦人暨執行長蕭上農（fOx）則補充數位虛擬分身未來1年內要精準對嘴型在技術上都可被克服，現可先用ChatGPT生成稿件、確認內容後由AI剪輯軟體來生成對應圖片，解決版權疑慮後，則再用虛擬分身以自己的聲音念稿，他表示用AI打造新聞主播、產生內容已成為媒體業的趨勢。

91APP產品長李昆謀（Happy）則指出公司在AI應用上先回歸要解決的問題，是要讓商品和顧客相互找到，而反觀OpenAI是通用模型，因此公司打造了專門用於零售產業的AI模型「jooii全通路智慧幫手」。Happy也鼓勵電商品牌可秉持開放的心態與媒體合作，因媒體有較大的讀者基數，有機會能累積更多第一方數據來加以運用。

Photo Credit: 91APP 91APP產品長李昆謀

生成式AI的內容產出能力佳，會取代我嗎？

內容生產做為第一波面臨AI衝擊的工作，文字工作者不免感到焦慮，但李致緯分享在集團積極採用AI技術後，發現其實「再好的AI都沒辦法替代掉人類的角色」。

以先前愛料理多語言食譜的例子而言，AI翻譯並非如想像中的直觀，像愛料理發掘翻譯的亞洲料理食譜表現較好，可看出要判斷哪些內容會得到國際受眾的喜愛，仍仰賴編輯等人的專業判斷。人類的思辨能力是可以和AI相輔相成。

蔡維彬表示由於AI生成的內容目前還難以直接使用，他認為可將AI看作為一個加值的技術，思考如何去優化流程。

fOx也認為AI並非在於取代人而是賦能，能在no-code之下讓部分工作自動化、優化工作流程。從微軟、YouTube等大廠推出的生成式AI工具，可看出AI是輔助型工具，仍必須發揮自己的想像力。

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航