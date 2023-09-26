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2023/09/26,
影劇

【2023酷兒影展】選片人的觀影指南：標準就是「好看、引人入勝」，希望觀眾都能「值回票價」

【2023酷兒影展】選片人的觀影指南：標準就是「好看、引人入勝」，希望觀眾都能「值回票價」
Photo Credit: 酷兒影展提供

我們想讓你知道的是

往年酷兒影展的開幕片，都選擇賣相最好的「男男」片，但今年較罕見出現「女女」片做開幕，一方面長片報名片中，以女性為中心的太少，因此入選的8部片，幾乎都以男性為主，但唯一入選的「 女女」哈薩克片《老鷹少女的逃跑計劃》，實在好看又有議題， 被選為開幕片，是策展人非常棒的抉擇。

文：麥若愚（酷兒影展國際長片選片人、資深影評人）

去（2022）年做酷兒影展國際短片選片，今（2023）年做國際長片選片，共通的困難是「好片太多能放映的太少」，國際長片更是如此，90部近百部報名，長片單元扣掉2部導演焦點，只能選出8部作品，比有20多部名額的短片，更不可能做出分類或區隔。

因此我的選片標準就是「好看、引人入勝」！也因為實體放映的場次不多，我希望買票進場的觀眾都能「值回票價」。

往年酷兒影展的開幕片，都選擇賣相最好的「男男」片，但今年較罕見出現「女女」片做開幕，一方面長片報名片中，以女性為中心的太少，因此入選的8部片，幾乎都以男性為主，但唯一入選的「 女女」哈薩克片《老鷹少女的逃跑計劃》，實在好看又有議題， 被選為開幕片，是策展人非常棒的抉擇。

兩個生來就是HIV帶原的少女，一個是富家千金，一個在孤兒院長大，偶而相遇互生好感產生女女感情，進而展開逃離現實遠走巴黎的夢想，因為旅費動起了被非法禁錮的保謢動物「獵鷹」的腦筋，卻引來補鷹集團的壞人追殺。

電影改編自哈薩克真實社會事件，有別於過往看到哈薩克電影，遙遠陌生或落後貧窮的印象， 是一部嶄新風貌的哈薩克電影。有富家千金的奢華家庭，特殊地理風情的壯闊優美景緻，女導演精美細膩的構圖與場景，加上兩位美少女爭取生命活力的青春氣息，社會與環保議題，緊張的追逃過程，結局出人意表但寓意深遠，是一部節奏明快、技術精細 、商業性極強的女女同志片。

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Photo Credit: 酷兒影展提供
《老鷹少女的逃跑計劃》

去年短片報名數量最多、平均水準最強的國家是西班牙，今年長片給我印象最深刻，最會拍酷兒電影的國家竟然是以色列。《愛愛不眠夜》發生在同志大遊行隨機殺人事件的白天與黑夜，男同的恐懼不安、女性友人的渴望性愛、外加神秘俄羅斯男 子的亂入，場景幾乎全在男主角的單身雅房，導演用性愛、音樂 、藥物等迷人又危險的元素，完全室內單景的漂亮場面調度，做出刺激感官與脈搏的懸疑驚悚情節。

男主角帥到爆，特拉維夫國際LGBT影展最佳男主角、配樂兩項大獎，影展兩場，其中一場排在10月28日台灣同志大遊行當晚，會讓參加遊行的酷兒觀眾更有 Feel 。

愛愛不眠夜_劇照
Photo Credit: 酷兒影展提供
《愛愛不眠夜》劇照

美國獨立製片《閨蜜恰恰恰》，我比喻是《芭比》女導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）2012年編劇並演出的《紐約哈哈哈》同志版 。

兩個在紐約多年做變裝皇后表演的夥伴兼閨蜜Chrissy、Judy，一直是精彩的姐妹花雙人秀，而在Chrissy找到情感歸宿，留下瞬間失去重心的Judy，獨自面對工作與生活，Judy不服輸的個性努力Hold住自己， Chrisssy也在濱海住處辦Party幫好姐妹尋覓對象。

飾演Judy的金髮帥哥Todd Flaherty自編自導自演，他的男裝極帥變裝又極美，用大量對白台詞與細膩的眼神肢體動作，呈現「摯友絕交的痛楚，不下於情侶分手」，黑白攝影與敘事結構當然也和《紐約哈哈哈》一樣，向70年代大導演伍迪艾倫（Woody Allen）的紐約風情電影致敬。

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Photo Credit: 酷兒影展提供
《閨蜜恰恰恰》劇照

根據法國同志作家半自傳同名小說改編的男男法國片《在謊言裡相愛》，是一部劇本出色、製作精良、風景優美 、男男帥氣、情感盪氣迴腸的好看佳作。

成功的中年小說家時隔多年重回法國鄉間家鄉，擔任酒商品牌大使，多年離鄉有不為人 知的原因，品牌活動上遇見一位長相面熟的年輕男子，介紹認識發現眼前這位帥小子，意然是他年輕時同志愛人的兒子，兒子完全不知父親有過一段男男情史，這次的兩代巧遇，也讓作家重新浮現當年一段小鎮禁忌的地下歡愉。

導演優雅遊走兩條跳躍的敘事線 ，一條重回美少年之愛的勇敢VS.不敢出櫃，另一條線是小說家與兒子都想要弄清楚，他們生命中那個共同的男人為何會遠離他們。

在謊言裡相愛
Photo Credit: 酷兒影展提供
《在謊言裡相愛》劇照

德國片《愛在柏林漂流時》講一個22歲的小鮮肉為愛搬到柏林，但慘被拋棄後，只有靠自己探索與融入當地的同志文化與性愛世界，青春恣意妄為，被壓抑的慾望傾巢而出，展開一場情慾大戰與自我療癒的夜生活過程。

全片大膽異色、酒池肉林、 柏林歡場，當男主角外在形象與內在自信全然轉變時，成長的經歷與痛楚，對情感與性愛當然也有全新的體認。

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Photo Credit: 酷兒影展提供
《愛在柏林漂流時》劇照

波蘭出品的紀錄片《里昂：行為藝術大師》，60歲驚世駭俗的人體行為表演藝術家Leon，與他同志男友法國大師級服裝設計師蒂埃里穆勒（Thierry Mugler）的愛情故事，以及兩人共同策劃Leon的60人生大秀。

電影展現穆勒在時尚名人圈的顯赫地位，與歐美大明星及名人的互動，以及Leon特殊的人體同志與跨性藝術表演，更有兩 位活力十中老年人的甜蜜愛情，穆勒2022年過世的出殯畫面也在片尾，是一部戲劇張力極強的紀錄片。

里昂3
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《里昂：行為藝術大師》劇照

最後，紀錄片《寧靜海鎮：恩恰奇拉多斯》用深遠美麗的攝影鏡頭語言，看南美洲厄瓜多濱海漁村，同志族群的眾生相與漁民捕魚生活，以白天是漁夫晚上 是酒吧老闆娘的男同志為主視覺，時為生活所苦孤獨寂寞，但追求同志日常無怨無悔。片名恩恰奇拉多斯，則是當地對同志與跨性別 人士的象徵與宗教符號。

寧靜海鎮——恩恰奇拉多斯_3
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《寧靜海鎮：恩恰奇拉多斯》劇照

影展資訊

2023酷兒影展「根與路徑：生成酷兒」主視覺海報公開_俏皮呈現各種愛的歡愉
Photo Credit: 酷兒影展提供
2023酷兒影展「根與路徑：生成酷兒」主視覺海報

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九


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