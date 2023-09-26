【2023酷兒影展】選片人的觀影指南：標準就是「好看、引人入勝」，希望觀眾都能「值回票價」
我們想讓你知道的是
往年酷兒影展的開幕片，都選擇賣相最好的「男男」片，但今年較罕見出現「女女」片做開幕，一方面長片報名片中，以女性為中心的太少，因此入選的8部片，幾乎都以男性為主，但唯一入選的「 女女」哈薩克片《老鷹少女的逃跑計劃》，實在好看又有議題， 被選為開幕片，是策展人非常棒的抉擇。
文：麥若愚（酷兒影展國際長片選片人、資深影評人）
去（2022）年做酷兒影展國際短片選片，今（2023）年做國際長片選片，共通的困難是「好片太多能放映的太少」，國際長片更是如此，90部近百部報名，長片單元扣掉2部導演焦點，只能選出8部作品，比有20多部名額的短片，更不可能做出分類或區隔。
因此我的選片標準就是「好看、引人入勝」！也因為實體放映的場次不多，我希望買票進場的觀眾都能「值回票價」。
往年酷兒影展的開幕片，都選擇賣相最好的「男男」片，但今年較罕見出現「女女」片做開幕，一方面長片報名片中，以女性為中心的太少，因此入選的8部片，幾乎都以男性為主，但唯一入選的「 女女」哈薩克片《老鷹少女的逃跑計劃》，實在好看又有議題， 被選為開幕片，是策展人非常棒的抉擇。
兩個生來就是HIV帶原的少女，一個是富家千金，一個在孤兒院長大，偶而相遇互生好感產生女女感情，進而展開逃離現實遠走巴黎的夢想，因為旅費動起了被非法禁錮的保謢動物「獵鷹」的腦筋，卻引來補鷹集團的壞人追殺。
電影改編自哈薩克真實社會事件，有別於過往看到哈薩克電影，遙遠陌生或落後貧窮的印象， 是一部嶄新風貌的哈薩克電影。有富家千金的奢華家庭，特殊地理風情的壯闊優美景緻，女導演精美細膩的構圖與場景，加上兩位美少女爭取生命活力的青春氣息，社會與環保議題，緊張的追逃過程，結局出人意表但寓意深遠，是一部節奏明快、技術精細 、商業性極強的女女同志片。
去年短片報名數量最多、平均水準最強的國家是西班牙，今年長片給我印象最深刻，最會拍酷兒電影的國家竟然是以色列。《愛愛不眠夜》發生在同志大遊行隨機殺人事件的白天與黑夜，男同的恐懼不安、女性友人的渴望性愛、外加神秘俄羅斯男 子的亂入，場景幾乎全在男主角的單身雅房，導演用性愛、音樂 、藥物等迷人又危險的元素，完全室內單景的漂亮場面調度，做出刺激感官與脈搏的懸疑驚悚情節。
男主角帥到爆，特拉維夫國際LGBT影展最佳男主角、配樂兩項大獎，影展兩場，其中一場排在10月28日台灣同志大遊行當晚，會讓參加遊行的酷兒觀眾更有 Feel 。
美國獨立製片《閨蜜恰恰恰》，我比喻是《芭比》女導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）2012年編劇並演出的《紐約哈哈哈》同志版 。
兩個在紐約多年做變裝皇后表演的夥伴兼閨蜜Chrissy、Judy，一直是精彩的姐妹花雙人秀，而在Chrissy找到情感歸宿，留下瞬間失去重心的Judy，獨自面對工作與生活，Judy不服輸的個性努力Hold住自己， Chrisssy也在濱海住處辦Party幫好姐妹尋覓對象。
飾演Judy的金髮帥哥Todd Flaherty自編自導自演，他的男裝極帥變裝又極美，用大量對白台詞與細膩的眼神肢體動作，呈現「摯友絕交的痛楚，不下於情侶分手」，黑白攝影與敘事結構當然也和《紐約哈哈哈》一樣，向70年代大導演伍迪艾倫（Woody Allen）的紐約風情電影致敬。
根據法國同志作家半自傳同名小說改編的男男法國片《在謊言裡相愛》，是一部劇本出色、製作精良、風景優美 、男男帥氣、情感盪氣迴腸的好看佳作。
成功的中年小說家時隔多年重回法國鄉間家鄉，擔任酒商品牌大使，多年離鄉有不為人 知的原因，品牌活動上遇見一位長相面熟的年輕男子，介紹認識發現眼前這位帥小子，意然是他年輕時同志愛人的兒子，兒子完全不知父親有過一段男男情史，這次的兩代巧遇，也讓作家重新浮現當年一段小鎮禁忌的地下歡愉。
導演優雅遊走兩條跳躍的敘事線 ，一條重回美少年之愛的勇敢VS.不敢出櫃，另一條線是小說家與兒子都想要弄清楚，他們生命中那個共同的男人為何會遠離他們。
德國片《愛在柏林漂流時》講一個22歲的小鮮肉為愛搬到柏林，但慘被拋棄後，只有靠自己探索與融入當地的同志文化與性愛世界，青春恣意妄為，被壓抑的慾望傾巢而出，展開一場情慾大戰與自我療癒的夜生活過程。
全片大膽異色、酒池肉林、 柏林歡場，當男主角外在形象與內在自信全然轉變時，成長的經歷與痛楚，對情感與性愛當然也有全新的體認。
波蘭出品的紀錄片《里昂：行為藝術大師》，60歲驚世駭俗的人體行為表演藝術家Leon，與他同志男友法國大師級服裝設計師蒂埃里穆勒（Thierry Mugler）的愛情故事，以及兩人共同策劃Leon的60人生大秀。
電影展現穆勒在時尚名人圈的顯赫地位，與歐美大明星及名人的互動，以及Leon特殊的人體同志與跨性藝術表演，更有兩 位活力十中老年人的甜蜜愛情，穆勒2022年過世的出殯畫面也在片尾，是一部戲劇張力極強的紀錄片。
最後，紀錄片《寧靜海鎮：恩恰奇拉多斯》用深遠美麗的攝影鏡頭語言，看南美洲厄瓜多濱海漁村，同志族群的眾生相與漁民捕魚生活，以白天是漁夫晚上 是酒吧老闆娘的男同志為主視覺，時為生活所苦孤獨寂寞，但追求同志日常無怨無悔。片名恩恰奇拉多斯，則是當地對同志與跨性別 人士的象徵與宗教符號。
影展資訊
- 名稱：2023第10屆台灣國際酷兒影展
- 地點&日期：台北國賓長春 10月20日~22日、10月27日~29日
- 售票頁面：OPENTIX兩廳院文化生活
- 更多詳情請點台灣國際酷兒影展粉絲專頁或是官網查詢
延伸閱讀
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%