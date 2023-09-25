杭州亞運：「柔道女王」連珍羚奪下台灣第2金，感謝楊勇緯一路支持
我們想讓你知道的是
台灣「柔道女王」連珍羚今（25）天在杭州亞運女子57公斤級項目一路過關斬將，在金牌戰擊敗日本名將玉置桃，拿下本屆第2金，也是亞運台灣柔道女將史上首金。目前中華隊拿下的兩面金牌都是由柔道好手貢獻，對此，連珍羚也表示非常感謝「柔道男神」楊勇緯一路上的支持，並且感謝自己一路撐下去走到了這一步。
柔道女王連珍羚奪下台灣亞運第2金，感謝自己一路撐下去
（中央社）台灣「柔道女王」連珍羚今（25）日在亞運女子57公斤級為台灣奪下第2金。從東京奧運失意到杭州亞運奪金，她賽後蹲地痛哭，並直言「全世界都不相信我沒關係，我相信自己一定做得到。」
連珍羚今日從16強賽一路過關斬將，4強賽對上中國強敵蔡琪，雙方激戰到黃金得分制，最後連珍羚在8分45秒壓制10秒得勝、闖進金牌戰，已確定是個人亞運最佳成績。連珍羚在4強賽結束後，經過媒體採訪區時也興奮振臂。
到了最後金牌戰，連珍羚對上從來沒有贏過的日本名將玉置桃，雙方在正規比賽4分鐘也沒能分出勝負，各吃2次指導，到了黃金得分制，連珍羚在4分19秒時使出反摔，雖然一開始裁判沒有判決，不過經過技術委員討論之後，連珍羚仍順利奪金。
賽後連珍羚走到媒體採訪區時，先蹲地痛哭了好一陣子，久久無法平復心情。連珍羚表示，「這屆亞運其實是我東京奧運結束之後，決定繼續站在場上的理由，自己真的覺得很開心，一路走來很多很多的困難，很感謝自己一直撐下來走到這一步。」
連珍羚直呼，這面金牌對她的意義真的很重大，因為她在2年前東京奧運首戰就落敗，她邊掉淚邊說：「很多人覺得說我為什麼要繼續摔，可是全世界都不相信我沒關係，我相信自己一定做得到，雖然真的好困難，但是我做到了，真的很開心。」
談到確定奪金瞬間時的想法，連珍羚說：「我真的、真的不敢相信，這個日本選手我已經比過很多次了，這是我第一次贏她，好像在做夢喔！」
35歲的連珍羚坦言，現在已經不像年輕時可以摔得這麼順，「畢竟已經有一定年紀，被對手研究的動作也比較多，自己也會懷疑自己，繼續走下去這個決定是不是對的，可是我一直沒有放棄、努力下去，我希望讓大家知道，不管別人怎麼不相信你，只要相信你自己一定做得到。」
連珍羚表示，與中國選手激戰超過8分鐘的比賽，當下其實累到快要站不起來了，「可是我聽到場邊加油聲，還有老師們為我加油，我一直告訴自己撐下去、撐下去。」在準備這次亞運過程中，她說：「已經是當成人生最後一戰在摔，所以是放手一搏，準備到我已經沒有辦法再做更多了，已經做到最好了。」
至於這次亞運是否是最後一舞，順利奪金的連珍羚僅說：「先讓我沉靜一下心情。」
柔道拿下亞運前2金，連珍羚感謝楊勇緯的支持
（中央社）台灣「柔道女王」連珍羚今日在杭州亞運女子57公斤級為台灣奪第2金，本屆亞運台灣前2金都是柔道好手拿下，連珍羚比4屆亞運以來見證台灣柔道愈來愈好，也很感謝楊勇緯的支持。
「柔道男神」楊勇緯昨天在男子柔道60公斤級決賽，擊敗世錦賽銅牌得主韓國選手李夏林，奪得台灣柔道隊史首金，也是台灣代表團亞運史上第100面金牌。「柔道女王」連珍羚今日在女子57公斤級決賽，則擊敗以前從沒贏過的日本強敵玉置桃，奪下台灣柔道女將亞運史上首金。
賽後連珍羚表示，這次已經是第4次征戰亞運，一路以來她認為台灣柔道愈來愈好，「大家都愈來愈團結，不是全部為了自己的成績，而是為了我們柔道界在努力，我真的很高興我可以經歷這段，而且我身在其中。」
「柔道女王」也很感謝「柔道男神」，連珍羚說：「他（楊勇緯）真的是我繼續走下去的一個很大動力，他不會說因為現在成績很好就高傲，而是一直在為我們柔道努力，也一直給我很大支持，所以我很感謝他。」
台灣這次杭州亞運前2金都是由柔道好手貢獻，包括教育部次長林騰蛟、體育署長鄭世忠、代表團團長林鴻道及昨日勇奪隊史亞運百金及柔道首金的楊勇緯，今日都在現場為連珍羚喝采。總統蔡英文得知捷報後，也隨即拍發賀電祝賀選手的優異表現。
新聞來源
延伸閱讀
- 2023杭州亞運：賽事直播平台、中華隊重點賽程時間表一文掌握
- 杭州亞運9/25賽事一覽：桌球男團4強賽迎戰強敵中國，划船好手黃義婷力拚連2屆奪牌
- 杭州亞運：楊勇緯替中華隊拿下亞運第100面金牌，跆拳道品勢男女分別奪銀牌銅牌
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航
“2023杭州亞運”的相關議題
- 2023-09-25 杭州亞運9/25中華隊戰績一次看：柔道女王連珍羚奪台灣第2金，廖宇蓉柔道晉銅牌戰，黃義婷划船奪第4
- 2023-09-25 杭州亞運：「柔道女王」連珍羚奪下台灣第2金，感謝楊勇緯一路支持
- 2023-09-25 杭州亞運：李智凱率體操男團奪銅寫紀錄，桌球男團台灣勝香港晉4強
- 2023-09-24 杭州亞運：楊勇緯替中華隊拿下亞運第100面金牌，跆拳道品勢男女分別奪銀牌銅牌
Tags：
超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
我們想讓你知道的是
運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
延伸閱讀