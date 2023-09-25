杭州亞運：「柔道女王」連珍羚奪下台灣第2金，感謝楊勇緯一路支持

柔道女王連珍羚奪下台灣亞運第2金，感謝自己一路撐下去

（中央社）台灣「柔道女王」連珍羚今（25）日在亞運女子57公斤級為台灣奪下第2金。從東京奧運失意到杭州亞運奪金，她賽後蹲地痛哭，並直言「全世界都不相信我沒關係，我相信自己一定做得到。」

連珍羚今日從16強賽一路過關斬將，4強賽對上中國強敵蔡琪，雙方激戰到黃金得分制，最後連珍羚在8分45秒壓制10秒得勝、闖進金牌戰，已確定是個人亞運最佳成績。連珍羚在4強賽結束後，經過媒體採訪區時也興奮振臂。

到了最後金牌戰，連珍羚對上從來沒有贏過的日本名將玉置桃，雙方在正規比賽4分鐘也沒能分出勝負，各吃2次指導，到了黃金得分制，連珍羚在4分19秒時使出反摔，雖然一開始裁判沒有判決，不過經過技術委員討論之後，連珍羚仍順利奪金。

賽後連珍羚走到媒體採訪區時，先蹲地痛哭了好一陣子，久久無法平復心情。連珍羚表示，「這屆亞運其實是我東京奧運結束之後，決定繼續站在場上的理由，自己真的覺得很開心，一路走來很多很多的困難，很感謝自己一直撐下來走到這一步。」

連珍羚直呼，這面金牌對她的意義真的很重大，因為她在2年前東京奧運首戰就落敗，她邊掉淚邊說：「很多人覺得說我為什麼要繼續摔，可是全世界都不相信我沒關係，我相信自己一定做得到，雖然真的好困難，但是我做到了，真的很開心。」

談到確定奪金瞬間時的想法，連珍羚說：「我真的、真的不敢相信，這個日本選手我已經比過很多次了，這是我第一次贏她，好像在做夢喔！」

35歲的連珍羚坦言，現在已經不像年輕時可以摔得這麼順，「畢竟已經有一定年紀，被對手研究的動作也比較多，自己也會懷疑自己，繼續走下去這個決定是不是對的，可是我一直沒有放棄、努力下去，我希望讓大家知道，不管別人怎麼不相信你，只要相信你自己一定做得到。」

連珍羚表示，與中國選手激戰超過8分鐘的比賽，當下其實累到快要站不起來了，「可是我聽到場邊加油聲，還有老師們為我加油，我一直告訴自己撐下去、撐下去。」在準備這次亞運過程中，她說：「已經是當成人生最後一戰在摔，所以是放手一搏，準備到我已經沒有辦法再做更多了，已經做到最好了。」

至於這次亞運是否是最後一舞，順利奪金的連珍羚僅說：「先讓我沉靜一下心情。」

Photo Credit: 中央社

柔道拿下亞運前2金，連珍羚感謝楊勇緯的支持

（中央社）台灣「柔道女王」連珍羚今日在杭州亞運女子57公斤級為台灣奪第2金，本屆亞運台灣前2金都是柔道好手拿下，連珍羚比4屆亞運以來見證台灣柔道愈來愈好，也很感謝楊勇緯的支持。

「柔道男神」楊勇緯昨天在男子柔道60公斤級決賽，擊敗世錦賽銅牌得主韓國選手李夏林，奪得台灣柔道隊史首金，也是台灣代表團亞運史上第100面金牌。「柔道女王」連珍羚今日在女子57公斤級決賽，則擊敗以前從沒贏過的日本強敵玉置桃，奪下台灣柔道女將亞運史上首金。

賽後連珍羚表示，這次已經是第4次征戰亞運，一路以來她認為台灣柔道愈來愈好，「大家都愈來愈團結，不是全部為了自己的成績，而是為了我們柔道界在努力，我真的很高興我可以經歷這段，而且我身在其中。」

「柔道女王」也很感謝「柔道男神」，連珍羚說：「他（楊勇緯）真的是我繼續走下去的一個很大動力，他不會說因為現在成績很好就高傲，而是一直在為我們柔道努力，也一直給我很大支持，所以我很感謝他。」

台灣這次杭州亞運前2金都是由柔道好手貢獻，包括教育部次長林騰蛟、體育署長鄭世忠、代表團團長林鴻道及昨日勇奪隊史亞運百金及柔道首金的楊勇緯，今日都在現場為連珍羚喝采。總統蔡英文得知捷報後，也隨即拍發賀電祝賀選手的優異表現。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：翁世航