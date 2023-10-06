《小，是我故意的》：這城市很糟，但它是我的故鄉——搖滾寶貝樂團與水牛城的故事
我們想讓你知道的是
鲍．柏林罕在十年前發現了這群很低調、但卻很成功的企業，寫成了這本暢銷書。十年後，他為讀者追蹤了這些企業的發展，網路上也組成「小是我故意的社群」，分享他們的故事。到底，「故意小」有什麼祕訣? 這些企業的成功——與失敗——告訴我們什麼樣的經營智慧？
文：鮑・柏林罕（Bo Burlingham）
第三章 放眼世界之外，你是否關心腳底下的土地？
亞斯理德拉瓦衛理公會（Ausbury Delaware Methodist Church）矗立在德拉瓦大道上，這是通往紐約水牛城（Buffalo）的主要交通要道。這間教會是紐約市的知名建築作品之一，可回溯至十九世紀晚期至二十世紀初期。如今成為搖滾寶貝（Righteous Babe）的所在地，這是由歌手兼詞曲創作人安妮．第凡可（Ani DiFranco）所創辦的唱片公司。它是布法羅市的希望象徵，曾盛極一時。
水牛城位在伊利湖東岸，曾是繁華的商業中心，來自中西部的農作藉由船運至此卸貨，加工過後再經由伊利運河與哈德遜河運往紐約市以及世界各地。一九○○年代初期，水牛城是全美第八大城市，也是最美麗的城市之一，它的城市規畫依循當初法國人皮埃爾．朗法（Pierre L’Enfant）為華盛頓特區所規畫的設計藍圖；公園規畫則是由佛列德瑞克．奧姆斯特德（Frederick Law Olmsted）操刀。市內許多建築均由當代著名的建築師所設計，包括李察遜（H. H. Richardson）與萊特（Frank Lloyd Wright，美國紐約古根漢美術館設計師）。
然而，自一九五○年代開始，這座城市的命運反轉而下，一九五九年聖勞倫斯海道（St. Lawrence Seaway）的開鑿以及陽光帶（Sunbelt，西起南加州、德州，東至佛羅里達等南方各州）城市的發展，更加速水牛城的沒落。企業不斷移出，商業活動停擺。漫長而蕭瑟的寒冬、戰績慘敗的職業美式足球隊成了夜間電視節目的玩笑話題。沒有任何企業總部進駐，也沒有表現突出的產業，經濟萎靡不振，停滯不前。市政府得仰賴州政府補助，才能維持基本的服務。
一九九○年代晚期，里格斯（Rigas）家族崛起，成了水牛城的救星。他們所成立的阿德爾菲亞通訊有線電視公司（Adelphia Communications）業績飛速成長，營收從一九九七年的四億七千三百萬美元，至一九九九年衝上十三億美元，到二○○一年更達到三十三億美元。儘管公司位在庫德斯伯市（Coudersport；位於美國賓州），但確實刺激了水牛城的經濟發展。一九九八年，里格斯家族買下職業曲棍球隊：水牛城長劍隊（Sabres）；二○○○年，他們宣布花費一億二千五百萬美元在市中心建造營運中心，將為市中心增加一千個新的工作機會，刺激新一波經濟成長。最後，水牛城終於等到了它所需要的經濟振興，一切美好到……不太真實。
果然，這不是真的。二○○二年七月二十四日，里格斯家族被控盜用公司大筆公款，侵害投資大眾與債權人權益。數個月之後，阿德爾菲亞申請破產保護，將公司遷往科羅拉多州。位於羅徹斯特（位於水牛城東北方，同樣位於紐約州）的人力資源服務公司沛齊（Paychex Inc.）出於同情——如果不是憐憫——同意買下長劍隊，並讓他們繼續留在水牛城，事實上他既不是曲棍球迷，也非水牛城人。
自此之後，水牛城居民習慣了失望。過去五十年來看盡水牛城從繁華到殞落，面對水牛城的未來，他們只能以宿命看待，更帶有集體自卑情結。他們早已接受一切，不論事情有多糟，不論有多少人抱怨，沒有人——或至少是水牛城人——會真的向前跨出去或是做任何事。
就在這個時候，安妮．第凡可和她的生意夥伴、同時也是搖滾寶貝的總裁史考特．費雪（Scot Fisher），決定挺身而出。
這城市很糟，但它是我的故鄉——搖滾寶貝樂團與水牛城的故事
他倆都出生於水牛城，第凡可是當地最出名的搖滾明星之一（還有咕咕娃樂團（Goo-Goo Dolls）也是來自於水牛城）。她在全球各地有成千上萬的歌迷，CD銷售達到數百萬張，此外搖滾寶貝旗下還有其他歌手。儘管所有主流唱片公司積極爭取第凡可加入，然而她決定走自己的路，這也代表了她的專輯不太可能在大眾市場的廣播電台播放。所以除了少數死忠歌迷外，很少人知道她，就像艾拉妮絲．莫莉塞特（Alanis Morissette）以及莎拉．麥克勞蘭（Sarah McLachlan），也是同樣的情形。
不過，第凡可在全美大專院校非常受到歡迎，在水牛城也是家喻戶曉的名人。當地居民即使沒有聽過她的音樂，也知道她是誰。第凡可時常以搖滾寶貝的名義為社區舉辦多場音樂會。每當舉辦慈善義演，她的照片就會出現在《水牛城報》（Buffalo News）的頭版。雖然水牛城是保守的藍領城市，但是當地居民非常喜愛第凡可。就算她說自己是雙性戀，有一大群死忠的女同性戀崇拜她，那又如何？就算她走路時甩著黑人辮、穿鼻環、胸部刺青，那又如何？就算她的政治傾向馬克思左派思想，那又如何？她成長於水牛城，在當地酒吧自彈自唱，即使後來成了明星，她還是忠於自己的出生地。
這是一種測試。每個人都知道，第凡可有條件在其他任何地方創業，但是她選擇了水牛城，而不是紐約、洛杉磯、或是其他擁有現代化錄音設備與知名歌手的城市。此外，她和費雪兩人堅持與當地供應商合作，製作公司的T恤與其他商品、印製專輯歌詞與海報、生產音樂卡帶與CD。除了搖滾寶貝之外，水牛城又出現了三家重要的企業，就這點而言第凡可絕對功不可沒。此外第凡可也為水牛城增加了一百二十五個新工作機會，這裡可是美國東北地區失業率最高的城市之一。
Tags：
ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
我們想讓你知道的是
現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
想知道更多渣打銀行與帝亞吉歐決策者的精采對談，以及他們為ESG投入哪些心力？點擊影片觀看更多：https://www.youtube.com/watch?v=8Ub5gUPWBO8
延伸閱讀
l 渣打銀行永續之旅網站
l 【渣打銀行的永續之旅】全球最高的綠建築 台北101
l 【渣打銀行的永續之旅】全球最成功的公共自行車系統 YouBike
l 【渣打銀行的永續之旅】永續能源推手 哥本哈根基礎建設基金