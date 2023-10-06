《小，是我故意的》：這城市很糟，但它是我的故鄉——搖滾寶貝樂團與水牛城的故事

文：鮑・柏林罕（Bo Burlingham）

第三章 放眼世界之外，你是否關心腳底下的土地？

亞斯理德拉瓦衛理公會（Ausbury Delaware Methodist Church）矗立在德拉瓦大道上，這是通往紐約水牛城（Buffalo）的主要交通要道。這間教會是紐約市的知名建築作品之一，可回溯至十九世紀晚期至二十世紀初期。如今成為搖滾寶貝（Righteous Babe）的所在地，這是由歌手兼詞曲創作人安妮．第凡可（Ani DiFranco）所創辦的唱片公司。它是布法羅市的希望象徵，曾盛極一時。

水牛城位在伊利湖東岸，曾是繁華的商業中心，來自中西部的農作藉由船運至此卸貨，加工過後再經由伊利運河與哈德遜河運往紐約市以及世界各地。一九○○年代初期，水牛城是全美第八大城市，也是最美麗的城市之一，它的城市規畫依循當初法國人皮埃爾．朗法（Pierre L’Enfant）為華盛頓特區所規畫的設計藍圖；公園規畫則是由佛列德瑞克．奧姆斯特德（Frederick Law Olmsted）操刀。市內許多建築均由當代著名的建築師所設計，包括李察遜（H. H. Richardson）與萊特（Frank Lloyd Wright，美國紐約古根漢美術館設計師）。

然而，自一九五○年代開始，這座城市的命運反轉而下，一九五九年聖勞倫斯海道（St. Lawrence Seaway）的開鑿以及陽光帶（Sunbelt，西起南加州、德州，東至佛羅里達等南方各州）城市的發展，更加速水牛城的沒落。企業不斷移出，商業活動停擺。漫長而蕭瑟的寒冬、戰績慘敗的職業美式足球隊成了夜間電視節目的玩笑話題。沒有任何企業總部進駐，也沒有表現突出的產業，經濟萎靡不振，停滯不前。市政府得仰賴州政府補助，才能維持基本的服務。

一九九○年代晚期，里格斯（Rigas）家族崛起，成了水牛城的救星。他們所成立的阿德爾菲亞通訊有線電視公司（Adelphia Communications）業績飛速成長，營收從一九九七年的四億七千三百萬美元，至一九九九年衝上十三億美元，到二○○一年更達到三十三億美元。儘管公司位在庫德斯伯市（Coudersport；位於美國賓州），但確實刺激了水牛城的經濟發展。一九九八年，里格斯家族買下職業曲棍球隊：水牛城長劍隊（Sabres）；二○○○年，他們宣布花費一億二千五百萬美元在市中心建造營運中心，將為市中心增加一千個新的工作機會，刺激新一波經濟成長。最後，水牛城終於等到了它所需要的經濟振興，一切美好到……不太真實。

果然，這不是真的。二○○二年七月二十四日，里格斯家族被控盜用公司大筆公款，侵害投資大眾與債權人權益。數個月之後，阿德爾菲亞申請破產保護，將公司遷往科羅拉多州。位於羅徹斯特（位於水牛城東北方，同樣位於紐約州）的人力資源服務公司沛齊（Paychex Inc.）出於同情——如果不是憐憫——同意買下長劍隊，並讓他們繼續留在水牛城，事實上他既不是曲棍球迷，也非水牛城人。

自此之後，水牛城居民習慣了失望。過去五十年來看盡水牛城從繁華到殞落，面對水牛城的未來，他們只能以宿命看待，更帶有集體自卑情結。他們早已接受一切，不論事情有多糟，不論有多少人抱怨，沒有人——或至少是水牛城人——會真的向前跨出去或是做任何事。

就在這個時候，安妮．第凡可和她的生意夥伴、同時也是搖滾寶貝的總裁史考特．費雪（Scot Fisher），決定挺身而出。

這城市很糟，但它是我的故鄉——搖滾寶貝樂團與水牛城的故事

他倆都出生於水牛城，第凡可是當地最出名的搖滾明星之一（還有咕咕娃樂團（Goo-Goo Dolls）也是來自於水牛城）。她在全球各地有成千上萬的歌迷，CD銷售達到數百萬張，此外搖滾寶貝旗下還有其他歌手。儘管所有主流唱片公司積極爭取第凡可加入，然而她決定走自己的路，這也代表了她的專輯不太可能在大眾市場的廣播電台播放。所以除了少數死忠歌迷外，很少人知道她，就像艾拉妮絲．莫莉塞特（Alanis Morissette）以及莎拉．麥克勞蘭（Sarah McLachlan），也是同樣的情形。

不過，第凡可在全美大專院校非常受到歡迎，在水牛城也是家喻戶曉的名人。當地居民即使沒有聽過她的音樂，也知道她是誰。第凡可時常以搖滾寶貝的名義為社區舉辦多場音樂會。每當舉辦慈善義演，她的照片就會出現在《水牛城報》（Buffalo News）的頭版。雖然水牛城是保守的藍領城市，但是當地居民非常喜愛第凡可。就算她說自己是雙性戀，有一大群死忠的女同性戀崇拜她，那又如何？就算她走路時甩著黑人辮、穿鼻環、胸部刺青，那又如何？就算她的政治傾向馬克思左派思想，那又如何？她成長於水牛城，在當地酒吧自彈自唱，即使後來成了明星，她還是忠於自己的出生地。

這是一種測試。每個人都知道，第凡可有條件在其他任何地方創業，但是她選擇了水牛城，而不是紐約、洛杉磯、或是其他擁有現代化錄音設備與知名歌手的城市。此外，她和費雪兩人堅持與當地供應商合作，製作公司的T恤與其他商品、印製專輯歌詞與海報、生產音樂卡帶與CD。除了搖滾寶貝之外，水牛城又出現了三家重要的企業，就這點而言第凡可絕對功不可沒。此外第凡可也為水牛城增加了一百二十五個新工作機會，這裡可是美國東北地區失業率最高的城市之一。