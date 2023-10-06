《師父》：深陷自我毀滅的行為模式，你是不是染上了「土撥鼠節症候群」？
我們想讓你知道的是
我的第一個師父，也是我最好的師父，是紐約市一位小商人。他的生意是沿街叫賣，像個四處遊走的一人百貨公司，我會跟著他跑，問很多的問題，而他也會把他這麼做的邏輯解釋給我聽。就這樣，我學到一些至今仍然受用的重要生意觀念。我那時只有八歲。那位沿街叫賣的小販，就是我的父親。
文：諾姆．布羅斯基（Norm Brodsky）、鮑．柏林罕（Bo Burlingham）
第二課 培養你的韌性
在我初次擔任史東夫婦創業導師的那幾年中，我也和好幾十位正要創業，以及已經創業的人合作。他們經常問我，一個成功的創業家要具備什麼條件？
我告訴他們，最重要的特質，就是韌性——一種從失敗中反彈、在逆境中起死回生、從自己的錯誤中獲益的能力。
每個人都會犯錯，會犯一大堆的錯。而且，只要繼續經營事業，就會不斷犯錯。當然，我們希望最後我們能學乖，不再犯錯。但算了吧，不犯錯是不可能的，頂多新錯和舊錯有所不同，但其痛苦則無二致。它們同樣讓你煩惱，同樣讓你抓狂。不管怎樣，記住：失敗仍然是最好的老師。這點很重要，只要你敞開心胸，接受失敗所帶給你的教訓，你就會做得不錯。
我的檔案倉儲公司——城市倉儲（CitiStorage），就是個典型例子。我還記得好多年前，我們失去了一個大客戶。那是星期五的下午五點（不知道為什麼，這種事總是發生在星期五下午五點），我正在車上，一個業務員打電話給我，說我們剛剛收到這個客戶（一家大型的律師事務所）的傳真，宣布他們打算在三個月後合約到期時，把放在我們這裡的箱子搬走。
要知道，在這個行業裡，把箱子搬走可是件大事。對客戶來說，搬走不只麻煩，還得付各種搬遷費，因此，客戶出走無異是種強烈宣告。這次的事件毫無預警，簡直就是青天霹靂。我呆住了，「你說什麼？」我問同事：「老兄，我們怎麼會失去這個客戶？到底怎麼回事？」
這位業務員不知道答案，而且我們也得不到客戶的答案。律師事務所那邊負責這件事的人不願意見我們，也不願意在電話裡和我們談這件事。我們緊急聯絡，只得到敷衍的回應：「這件事已經定案，沒什麼好說了。」
顯然，我們搞砸了。公司裡和這個客戶很熟的人，早在五年前就離職了，而我們沒有和這位客戶保持應有的親密關係。收到傳真之後大約一個禮拜，我擬了一份提案，終於有機會和這家事務所的執行合夥人見面。但沒有用，這個案子已經回天乏術了。我們可以提供更好的價錢，但無法挽救多年來所埋下的惡果：我們的競爭對手把客戶挖走了。
於是，我把經理和業務員集合起來，說：「我們從這件事學到什麼？未來我們要如何調整？」我知道，真正的教訓不在於我們犯了錯，人總是會犯錯的。我們之所以失敗，是因為我們拖了太久才發現錯誤。我們決定，從此以後要在合約期滿的八個月前，就去找客戶談新合約。如果客戶有點猶豫，我們立刻就知道有問題——而這時，我們還有時間處理。
當我們一開始執行這個政策，馬上就有重大發現。有些客戶非常不滿意，而我們竟然不知道。有一個客戶對我們的系統把資訊放在網路上感到很不高興；於是我們改了。另一個客戶覺得他應該得到較優惠的費率，因為他的量已經大幅增加；客戶沒錯，我們趕緊補救。第三個客戶不喜歡我們庫存系統中的某個部分；我們加以修改。第四個客戶對我們沒有定期寄報表給他們感到不悅；我們開始寄報表給他們。
於是，在實施新政策的四個月當中，我們做了四項改進，討好了四個客戶，並穩住這四個客戶，而這些好處，全來自一個失敗。長期來看，事實證明，這次失敗對公司是一大好事。
你是不是染上了「土撥鼠節症候群」？
顯然，如果你不從失敗中學習，你的韌性就不會增加。這對有些人來說有點困難，他們都患了我所謂的「土撥鼠節症候群」。這是一種陷入自我毀滅行為模式的傾向，就像比爾．莫瑞（Bill Murray）在電影《今天暫時停止》（Groundhog Day，譯註：原片名指的就是土撥鼠節，每年二月二日的美國民俗節）裡所演的角色。
我就認識一個這樣的人。這人開了一家服飾公司，生意很成功，然後就開始花大錢，給自己和太太蓋豪宅。後來事業碰到麻煩，他無計可施之下，最後把事業和豪宅都丟了。接下來他怎麼做呢？他又去開另一家服飾公司，把生意做起來，花錢蓋另一棟豪宅，接著生意出問題，他又失去公司和房子。
這種事，不像你所想的那麼罕見。我認識另一個人，他把買公司當成習慣，向投資人募集大量資金，然後付給自己非常高的薪資和福利，以至於公司不可能賺錢。當然，他相信自己買的每家公司都會非常成功，所以他拿這麼多錢是應該的。但是最後他的下場和開始時一樣：一文不名。而他就這樣搞了五次。
或者，看看我的朋友勞夫（不是真名）。他的垮臺，肇因於槓桿操作。他非常擅長開公司並把生意做起來，但接著他就像瘋了似的開始借錢，追逐每一個事業機會。他會用盡各種手段來取得信用——甚至還在財務報表上動手腳。詐財其實不是他的本意，他只是太關注在成長上，而沒有考慮到失敗的可能性。通常當你過度追求某件事的時候，就會出問題。遲早，勞夫一定會陷入一大堆的困境。
這些案例或許有點極端，但「土撥鼠節症候群」並不是罕見疾病。在某種程度上，我們都有一些心智習慣和思維方式，會一再的害我們陷入困境，而我們卻很難改變。例如，我們都不喜歡承認自己就是問題的來源，總是有別的待罪羔羊——那些沒按照我們意思去做的人，或是我們無法控制的因素。把自己的不幸怪罪到他們頭上，總是比自己一肩扛起要來得容易，因此，我們讓自己脫罪了。
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雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
我們想讓你知道的是
2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。