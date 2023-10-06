《師父的最後修練》：公司「交棒」這檔事，急不來——為自已預留「看錯人」的退路

文：鮑．柏林罕（Bo Burlingham）

第5章 「交棒」這檔事，急不來

為自已預留「看錯人」的退路

羅克珊．柏德（Roxanne Byrde，這個故事中的人物和公司已易名處理）說，二○○七年秋季她接到一通電話，那通電話來得正是時候。那時她剛滿六十五歲，滿心掛慮著交棒的問題。那通電話是某加盟商的兒子打來的，該加盟商經營幾家加盟店已經四十年，柏德從那個年輕人七歲時就認識他了（就姑且叫他哈利吧），多年來柏德看著他長大，繼承父業擔任總裁。四年前，哈利也加入公司的加盟商諮詢委員會。那個委員會每年開會兩次，在會議上，柏德覺得哈利「隨和有禮」，很賞識他，因為她自己也是那種個性。柏德說：「他是非常優秀的年輕人，話不多，不是木訥寡言，而是不會想到什麼就說什麼。」

所以，當哈利詢問她有無打算出售公司時，她很樂於接受。那是柏德的祖父創立的事業，她在父親過世後接手經營，但她的子女及兄弟姊妹都沒有參與公司的經營。她覺得接手事業的先決條件是先參與營運。「我非常擔心被大集團收購，然後裁掉幫我們打造出現今成果的所有人。」她說：「我希望公司的文化盡量維持現在的樣子，我們的員工都非常快樂，我覺得這是我們成功的一大因素。」因為這個想法，她之前曾和律師討論設立員工持股計畫（ESOP），但律師勸阻她，說ESOP很複雜又有風險。

哈利有意收購公司，似乎是理想的解決方案，但柏德不願把公司整個賣斷給他。一方面，她打算至少再工作十年，她希望工作時，能繼續保有主導權。在交出控制權之前，她必須確定她已經準備好了，而且有合適的接班人——亦即能夠維持公司文化和價值觀的人。

她也知道合適的接班人不見得有財力買下整家公司，哈利確實財力還不夠。所以柏德在律師的協助下，想出一個計畫，讓哈利以一百五十萬美元取得五％的公司股權。後續幾年，公司會持續買回柏德的持股並減資，買價是以交易當時的評價為準。隨著流通在外的股數縮減，哈利的持股比例自然會增加。也許他需要十年左右才能變成唯一股東，但他可以用一百五十萬美元買下價值至少五千萬美元的公司。

這對哈利來說顯然是很划算的交易，而且又能達到柏德的目標，尤其是接班方面。「我覺得兩、三年後可以讓他升任公司總裁，再過兩、三年可以讓他當執行長，接著再兩年我就退休了。等我離開時，公司已經不太需要我，因為他可以處理絕大多數的事情。」

柏德很滿意這個計畫，也對這個計畫充滿信心，所以當律師想在正式協議裡加入多種條件時，她覺得似乎沒有必要。例如，律師想加入一個條款，讓她有權在交易的最初兩年內單方面終止交易。那時她可以用哈利當初的買價，買回哈利的持股。律師說這只是正常的防範措施，所以她接納了律師的建議。

二○○八年初，柏德向員工宣布消息，說哈利收購了公司的部分股權，未來將成為公司的業主和總裁。她說：「全公司都很開心，幾位副總裁都和他共事過，他們也很開心，覺得他是完美人選，我也這麼覺得。」

接班人在接手後，可能會變成另一個人

但很快就能明顯看出，哈利可能不如柏德預期的那麼完美。「他對員工非常強勢，」她說：「他對他們說：『我來這裡，不是為了跟你交朋友，而是來搞定事情的。』我曾經跟他談過幾次，請他不要對人那麼失禮。當然，他不覺得自己失禮，他覺得他只是比較直接，坦率說出自己的想法。我告訴他：『好吧，但你不能說完就走，那只會讓他們覺得不知所措。他們甚至不知道隔天工作是否還在，你應該給他們機會回應，你也必須聆聽他們的說法。』」

柏德認為聆聽是管理者應該具備的基本條件。自從她接任執行長後，她的首要之務就是培養一種企業文化，讓員工知道管理高層在乎他們，也會聆聽他們的意見。可惜，對哈利來說這不是首要之務，他似乎比較在乎自己的費用帳戶。「他第一次想把他和妻子出外用餐的費用報公帳時，我嚇了一跳，連忙阻止。」柏德說：「我對於我們如何花用公司的錢非常嚴格，我自己絕對不會帶全家人出去用餐，然後報公帳。他告訴公司的副總，他當上老闆以後，那是他即將改變的第一項政策。」

在此同時，員工衝突事件也越來越頻繁。「他整個人都變了，跟我以前認識的哈利不一樣。」柏德說：「他會在辦公室裡對著周遭的人大聲說：『這裡太多人了，所以我們才會虧錢，我們應該裁減員工。』員工聽了當然人心惶惶，後來情況越來越嚴重，我每週都會把他找來說：『你不能這樣做。』他會回我：『我這輩子向來是想講什麼就說什麼，也活到今天都好好的，所以我應該不會改變。』」

有很長一段時間，柏德一直希望哈利最後能夠改進，但問題始終都在。她想辦法和哈利溝通，也寫信給他。過了一年半以後，哈利的行徑始終沒有明顯的改進，她覺得她有必要採取不同的方式。她把哈利叫進辦公室，告訴他必須在半年內改正她至少提過五十次的種種問題。若是半年後問題還在，她不得不重新考慮整個協議。

哈利似乎聽進去了，但柏德擔心他可能只會陽奉陰違，在她的面前隱藏真正的感受，只做好表面功夫，讓她以為他改進了。總之，柏德覺得她需要有人幫忙做獨立客觀的評估。一位董事推薦一家家族事業顧問公司給她，她雇用一位資深顧問來提供建議。那位顧問對柏德、哈利、公司的其他副總做了廣泛的訪談，最後的結論是他們的關係仍有挽救的可能。