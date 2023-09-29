《台灣豬，黑白切》：「黑白切」三字實在低估了這類小吃，儼然是台灣非物質文化遺產

文：傅士玲（Ema Fu）

【楔子】媚俗有理，黑白切萬歲

每個台灣人的生命故事裡，都有一頁深刻的黑白切歷史。

從小吃到老的那幾家，最是意難忘。每吃一回便滿心惆悵。

許多老店職人垂垂老矣，很多找不到接班人，

好滋味一眨眼就成雲煙。

黑白切三字實在低估了這類小吃。它僅僅可以用來形容顧客對店家手藝的無比信任與死忠託付，「隨意切」、「都好啦」，甚至「你做主我放心」。

切莫拿這三字描述店家供應的小菜，因為沒有任何一樣是隨便做的，也沒有任何一樣隨便就能做得出來。而且它來自數不清的職人日夜守著崗位，從產地到灶台，摸黑起早耗盡體力堅忍不移。

黑白切大量崛起與台灣經濟發展相依相隨。一九六○年代初期，還寥寥可數，如今街頭巷尾轉角處處可見。許多老店職人儼然台灣非物質文化遺產。他們不是專業廚師，卻是台灣人生命的守護天使，天天端出的豬肉菜餚，平庸通俗卻滋味非凡，貴冑與庶民人人平等都享受得到，無人不愛。

人生中的黑白切初體驗是小學四年級，在林森北路靠近中山北路的小巷內。彼時這一帶全是日式平房，每一戶都有前後大院子也都近百坪。兩個同學在此毗鄰而居，院內林木扶疏，榕樹枝葉茂密濃蔭延伸至圍牆外，牆邊一個手推小攤，賣著米粉湯、油豆腐，以及豬大腸。湯鍋裡就這幾樣，下午放學時分出攤，米粉與小菜俱清雅鮮醇。不蘸醬油膏直接將大腸泡入米粉湯中，連湯帶米粉一大口吃下，滋味精緻勝過其他小吃。

是個黑白切尚未蔚為台灣小吃顯學的年頭。那附近鄰近晴光市場，市場與學校周邊常見魚丸湯、油粿、肉羹、豬血湯、大腸麵線，黑白切米粉湯只唯獨一攤。在條通區域內，小吃是點心，不求豐盛飽足，一攤一味，量少質精。

那時黑白切只伴隨米粉湯，滷味必追隨切仔麵或滷肉飯，皆固定幾樣品項極少。

過了數年，搬家到東門町，永康公園門口再見黑白切米粉湯。攤車小菜繁多，充分反映台灣經濟榮景。台北市區地理與社會經濟文化特色，映照出一條永康街的大度包容，米粉湯、魷魚羹、擔仔麵、越南河粉、牛肉麵、陽春麵、福州麵、鍋燒烏龍麵、小籠包、蟹殼黃、三寶飯、廣東粥……雲集成世界小吃博覽會，天天開張不打烊。

當時沒有黑白切三字名號，但已擁有鮮明的獨立地位，大家都知道它是各種豬肉與內臟小菜，沒有花俏的烹製手法，無繁複調味。若要說它沒學問卻萬萬不可。因為從畜養到端上桌惹人垂涎，它的天成美味得利於無數職人經年苦熬的真功夫。

首先，是牧場養豬職人的真功夫。一九六○年代，台灣鄉下幾乎家家戶戶養豬。小時候寒暑假回嘉義太保祖父家，不僅常態養著兩、三頭豬，還有耕田的牛，一大雞舍的雞、鴨、鵝，還有自來自去的貓、狗和松鼠。牛是家人，雞、鴨、鵝負責下蛋和成為拜拜的牲禮，豬則與我們人類共同經營著地方食物鏈的頂端與底端機制。吃橘子時，大人會牽著我的手走到豬圈內，一邊剝皮給豬兒們，一邊剝橘瓣給我。家裡的豬都養很久，因為從不是養來吃的。祖父家有堆肥坑，廚餘都倒到那裡去，剩菜殘羹則交給豬兒們。通常壽終之際才會成為交易商品。

養豬規模再擴大些，那就成了家庭副業，作為副業還毋須盤算飼料進銷存，但若將規格升高成家庭事業，便是另一番局面。殘羹剩菜不夠養出健碩的豬，要努力於稻田間作物，種蕃薯、玉米、大豆等供食給牠們，若規模再擴大，就得安排開銷採買糧食餵養。

農村生計看天吃飯，但不表示農牧人家不需要好的數學能力。祖父曾經說，每次收成，要先根據家口計算需要貯存多少稻穀，為了下一季菜蔬，要預先採收多少量的菜籽，有多餘的才拿出去販售。家口不只人類，三合院裡住著的豬、牛、雞、鴨、鵝、貓、狗都算數。

仔豬誕生之後，養到離乳就也離開母豬，今生兩不相見。仔豬到青春期前是一個成長階段，需要的養分與之後進入成熟期不同。專業牧場為了養出好豬，除了斤斤計較豬隻體重，對飼料、養育時間也錙銖必較。豬是聰明的動物，會識人辨聲，和毛小孩沒兩樣，只是非常非常膽小，很容易受驚嚇，對環境不論聲響、溫度、濕度、通風，甚至擁擠嘈雜都相當敏感。然而牠們溫和，雜食不挑剔，這對於需要肉食的人類來說，不啻莫大優點。只要給予的飼料衛生營養，再確保環境安好，豬很快就會長大長壯。

平均大約一八○天豬隻就該離開牧場，但有些豬長得快又大，有些吃得多長得少，這時候要留要走就看牧場定奪。離開牧場前，為免豬兒暈車、嘔吐，要禁水、禁食，這一餓短則十二個鐘頭，長則二十四小時。豬認得誰是餵食者、誰是載豬人，見到餵食者靠近，牠們開心不已屁顛屁顛連忙奔過去。看到載豬人，大夥兒立刻不約而同進入全員警戒狀態，往最遠的那處角落，擠成一團狀似木頭動也不動，藉此隱藏自己健美身姿躲避抓捕。

豬不但聰明，也有社會與政治意識，有領導者有叛亂者，有沉迷遊戲者，也有愛打架的混混。動物世界相似度極高，參觀牧場看見粉嫩渾圓的小豬百般天真，又見到成年豬隻耍狠打鬥，有的好脾氣、有的壞性子，種種樣態皆令人莞爾。自誕生落地，凡物誰不是從天真演變成心機重重，繼而步向衰敗空亡？差別只在時間。

時間到了，被抓捕揀選上的豬，魚貫走上貨卡。載豬貨卡是個大鐵籠，有些只有圍欄，有些加蓋遮陽棚，但多數簡陋，難求豪華是因為每一趟卸貨後，都要大肆裡裡外外刷洗乾淨，半點異味也不許殘存。載豬到拍賣場，貨卡奔馳，豬隻早已意識到此去命運無力回天，個個靜默無聲，只在小小寶島的清晨，縱橫要道上飄散一縷縷屬於自己的氣息。