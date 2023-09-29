《台灣豬，黑白切》：「黑白切」三字實在低估了這類小吃，儼然是台灣非物質文化遺產
我們想讓你知道的是
坊間很多關於台灣小吃的書籍，卻無台灣豬肉料理的專書，殊為可惜。黑白切的內容包羅萬象，但不同部位的肉或內臟各有不同處理與講究，怎麼吃最佳也各有竅門。本書以一日早、中、下午點心、晚餐能吃到的黑白切為主題，用店家的故事來講述餐桌上台灣豬的各種風味，既提供台灣本土讀者一份有深度、知識與美食資訊的專書，也能藉由日後翻譯授權，成為外籍人士了解台灣最重要小吃文化的指南。
文：傅士玲（Ema Fu）
【楔子】媚俗有理，黑白切萬歲
每個台灣人的生命故事裡，都有一頁深刻的黑白切歷史。
從小吃到老的那幾家，最是意難忘。每吃一回便滿心惆悵。
許多老店職人垂垂老矣，很多找不到接班人，
好滋味一眨眼就成雲煙。
黑白切三字實在低估了這類小吃。它僅僅可以用來形容顧客對店家手藝的無比信任與死忠託付，「隨意切」、「都好啦」，甚至「你做主我放心」。
切莫拿這三字描述店家供應的小菜，因為沒有任何一樣是隨便做的，也沒有任何一樣隨便就能做得出來。而且它來自數不清的職人日夜守著崗位，從產地到灶台，摸黑起早耗盡體力堅忍不移。
黑白切大量崛起與台灣經濟發展相依相隨。一九六○年代初期，還寥寥可數，如今街頭巷尾轉角處處可見。許多老店職人儼然台灣非物質文化遺產。他們不是專業廚師，卻是台灣人生命的守護天使，天天端出的豬肉菜餚，平庸通俗卻滋味非凡，貴冑與庶民人人平等都享受得到，無人不愛。
人生中的黑白切初體驗是小學四年級，在林森北路靠近中山北路的小巷內。彼時這一帶全是日式平房，每一戶都有前後大院子也都近百坪。兩個同學在此毗鄰而居，院內林木扶疏，榕樹枝葉茂密濃蔭延伸至圍牆外，牆邊一個手推小攤，賣著米粉湯、油豆腐，以及豬大腸。湯鍋裡就這幾樣，下午放學時分出攤，米粉與小菜俱清雅鮮醇。不蘸醬油膏直接將大腸泡入米粉湯中，連湯帶米粉一大口吃下，滋味精緻勝過其他小吃。
是個黑白切尚未蔚為台灣小吃顯學的年頭。那附近鄰近晴光市場，市場與學校周邊常見魚丸湯、油粿、肉羹、豬血湯、大腸麵線，黑白切米粉湯只唯獨一攤。在條通區域內，小吃是點心，不求豐盛飽足，一攤一味，量少質精。
那時黑白切只伴隨米粉湯，滷味必追隨切仔麵或滷肉飯，皆固定幾樣品項極少。
過了數年，搬家到東門町，永康公園門口再見黑白切米粉湯。攤車小菜繁多，充分反映台灣經濟榮景。台北市區地理與社會經濟文化特色，映照出一條永康街的大度包容，米粉湯、魷魚羹、擔仔麵、越南河粉、牛肉麵、陽春麵、福州麵、鍋燒烏龍麵、小籠包、蟹殼黃、三寶飯、廣東粥……雲集成世界小吃博覽會，天天開張不打烊。
當時沒有黑白切三字名號，但已擁有鮮明的獨立地位，大家都知道它是各種豬肉與內臟小菜，沒有花俏的烹製手法，無繁複調味。若要說它沒學問卻萬萬不可。因為從畜養到端上桌惹人垂涎，它的天成美味得利於無數職人經年苦熬的真功夫。
首先，是牧場養豬職人的真功夫。一九六○年代，台灣鄉下幾乎家家戶戶養豬。小時候寒暑假回嘉義太保祖父家，不僅常態養著兩、三頭豬，還有耕田的牛，一大雞舍的雞、鴨、鵝，還有自來自去的貓、狗和松鼠。牛是家人，雞、鴨、鵝負責下蛋和成為拜拜的牲禮，豬則與我們人類共同經營著地方食物鏈的頂端與底端機制。吃橘子時，大人會牽著我的手走到豬圈內，一邊剝皮給豬兒們，一邊剝橘瓣給我。家裡的豬都養很久，因為從不是養來吃的。祖父家有堆肥坑，廚餘都倒到那裡去，剩菜殘羹則交給豬兒們。通常壽終之際才會成為交易商品。
養豬規模再擴大些，那就成了家庭副業，作為副業還毋須盤算飼料進銷存，但若將規格升高成家庭事業，便是另一番局面。殘羹剩菜不夠養出健碩的豬，要努力於稻田間作物，種蕃薯、玉米、大豆等供食給牠們，若規模再擴大，就得安排開銷採買糧食餵養。
農村生計看天吃飯，但不表示農牧人家不需要好的數學能力。祖父曾經說，每次收成，要先根據家口計算需要貯存多少稻穀，為了下一季菜蔬，要預先採收多少量的菜籽，有多餘的才拿出去販售。家口不只人類，三合院裡住著的豬、牛、雞、鴨、鵝、貓、狗都算數。
仔豬誕生之後，養到離乳就也離開母豬，今生兩不相見。仔豬到青春期前是一個成長階段，需要的養分與之後進入成熟期不同。專業牧場為了養出好豬，除了斤斤計較豬隻體重，對飼料、養育時間也錙銖必較。豬是聰明的動物，會識人辨聲，和毛小孩沒兩樣，只是非常非常膽小，很容易受驚嚇，對環境不論聲響、溫度、濕度、通風，甚至擁擠嘈雜都相當敏感。然而牠們溫和，雜食不挑剔，這對於需要肉食的人類來說，不啻莫大優點。只要給予的飼料衛生營養，再確保環境安好，豬很快就會長大長壯。
平均大約一八○天豬隻就該離開牧場，但有些豬長得快又大，有些吃得多長得少，這時候要留要走就看牧場定奪。離開牧場前，為免豬兒暈車、嘔吐，要禁水、禁食，這一餓短則十二個鐘頭，長則二十四小時。豬認得誰是餵食者、誰是載豬人，見到餵食者靠近，牠們開心不已屁顛屁顛連忙奔過去。看到載豬人，大夥兒立刻不約而同進入全員警戒狀態，往最遠的那處角落，擠成一團狀似木頭動也不動，藉此隱藏自己健美身姿躲避抓捕。
豬不但聰明，也有社會與政治意識，有領導者有叛亂者，有沉迷遊戲者，也有愛打架的混混。動物世界相似度極高，參觀牧場看見粉嫩渾圓的小豬百般天真，又見到成年豬隻耍狠打鬥，有的好脾氣、有的壞性子，種種樣態皆令人莞爾。自誕生落地，凡物誰不是從天真演變成心機重重，繼而步向衰敗空亡？差別只在時間。
時間到了，被抓捕揀選上的豬，魚貫走上貨卡。載豬貨卡是個大鐵籠，有些只有圍欄，有些加蓋遮陽棚，但多數簡陋，難求豪華是因為每一趟卸貨後，都要大肆裡裡外外刷洗乾淨，半點異味也不許殘存。載豬到拍賣場，貨卡奔馳，豬隻早已意識到此去命運無力回天，個個靜默無聲，只在小小寶島的清晨，縱橫要道上飄散一縷縷屬於自己的氣息。
Tags：
圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。