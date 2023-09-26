華為新品發布會適逢孟晚舟返國2週年，140家媒體現場直播，常務董事：Mate 60系列加班加點緊急生產中
我們想讓你知道的是
有媒體直播主直言，這場華為新品發布會是華為受到西方國家祭出制裁令4年來的「史詩級王者歸來」，手機業務是受到制裁令影響受損最嚴重部分，這場發布會證明了「重生的華為」；從媒體排場來看，發布會可說是一場「科技春晚」，特別的是，《新華社》作為官方通訊社，竟也為一家民營企業做了直播。
華為秋季新品發布會，140家媒體現場直播
（中央社）華為25日下午2時30分舉行秋季全場景新品發布會，恰為華為副董事長兼財務長孟晚舟獲釋離開加拿大、返抵中國2週年；包括官方通訊社《新華社》在內將有逾百家媒體直播。
據華為官方公布訊息，將有140家媒體直播發布會現場，包括官方媒體《新華社》、《人民日報》、《環球時報》等；除了媒體管道外，華為消費者業務官網、電商平台華為官方旗艦店也將線上直播，全中國華為旗艦店等實體店家也將同步轉播。
有媒體直播主直言，這場華為新品發布會是華為受到西方國家祭出制裁令4年來的「史詩級王者歸來」，手機業務是受到制裁令影響受損最嚴重部分，這場發布會證明了「重生的華為」；從媒體排場來看，發布會可說是一場「科技春晚」，特別的是，《新華社》作為官方通訊社，竟也為一家民營企業做了直播。
華為官方微博在14日上午宣布，將於25日下午2時30分舉行華為秋季全場景新品發布會，發表多個新品。
25日這天正是孟晚舟獲釋離開加拿大、返抵中國滿2週年的日子。美國司法部暫緩起訴孟晚舟違反美國制裁令，加拿大法院終止引渡聆訊，當地時間2021年9月24日孟晚舟即時獲釋離開加拿大；她在北京時間9月25日晚間10時10分抵達深圳寶安國際機場。
孟晚舟彼時下機後發表簡短演說提到，「經過一千多天的煎熬，我終於回到了祖國的懷抱」、「如果信念有顏色，那一定是中國紅」；當時被中國拘留的兩名加拿大人也獲釋返回加拿大。
華為新品發布會：Mate 60加班加點緊急生產中
（中央社）華為於25日下午舉行秋季全場景新品發布會。發表會主持人、華為常務董事余承東說，Mate 60系列深獲消費者喜愛，正在加班加點緊急生產中；現場觀眾席持續傳來「遙遙領先」呼聲。
華為於25日下午2時30分在深圳灣體育中心舉行秋季全場景新品發布會，140家媒體線上直播現場畫面，包括官方通訊社《新華社》；華為官方社群「華為終端」線上直播觀看人次衝上9753萬人次，相關討論躍上微博熱搜，討論度極高，發布會在下午4時38分結束。
余承東在開場時先說了一段感謝詞。他說，今天是一個特別的日子，特別感謝全國人民支持，華為Mate 60系列從開啟先鋒計畫以來受到廣大喜愛，目前正在加班加點緊急生產中；華為一直是創新領導者，作業系統HarmonyOS 4超過6千萬名用戶，平均每天增加120萬名使用者。
華為在這場發布會上發表了全新品牌「非凡大師」（Ultimate Design），由華人娛樂圈超級巨星劉德華擔任品牌大使，現場發布劉德華擔任主角的宣傳廣告片以外，劉德華也現身發布會現場，頓時捕捉了所有鎂光燈，成為發布會上一個大驚喜。
在這場發布會上，華為沒有對於已發售的智慧型手機Mate 60系列多做介紹；發表會內容聚焦於平板、智慧型電視、智慧型手錶、耳機、觸控筆等新品介紹。
余承東在介紹過程中，現場觀眾席不時喊出「遙遙領先」、「加油」等激動呼聲，他也數度停頓致意。余承東在發布會尾聲時說，消費者的支持是華為不斷前進的動力，華為追求不斷突破，會與大家一起「同心聚力、共創新境」。
華為日前於官方社群宣布，將於25日下午2時30分舉行新品發布會，這個日子恰逢華為創辦人任正非之女、華為副董事長兼財務長孟晚舟獲釋離開加拿大、返抵中國2週年；在中美科技競爭下，外界多認為選在25日舉行發布會不是巧合。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！