華為新品發布會適逢孟晚舟返國2週年，140家媒體現場直播，常務董事：Mate 60系列加班加點緊急生產中

華為秋季新品發布會，140家媒體現場直播

（中央社）華為25日下午2時30分舉行秋季全場景新品發布會，恰為華為副董事長兼財務長孟晚舟獲釋離開加拿大、返抵中國2週年；包括官方通訊社《新華社》在內將有逾百家媒體直播。

據華為官方公布訊息，將有140家媒體直播發布會現場，包括官方媒體《新華社》、《人民日報》、《環球時報》等；除了媒體管道外，華為消費者業務官網、電商平台華為官方旗艦店也將線上直播，全中國華為旗艦店等實體店家也將同步轉播。

有媒體直播主直言，這場華為新品發布會是華為受到西方國家祭出制裁令4年來的「史詩級王者歸來」，手機業務是受到制裁令影響受損最嚴重部分，這場發布會證明了「重生的華為」；從媒體排場來看，發布會可說是一場「科技春晚」，特別的是，《新華社》作為官方通訊社，竟也為一家民營企業做了直播。

華為官方微博在14日上午宣布，將於25日下午2時30分舉行華為秋季全場景新品發布會，發表多個新品。

25日這天正是孟晚舟獲釋離開加拿大、返抵中國滿2週年的日子。美國司法部暫緩起訴孟晚舟違反美國制裁令，加拿大法院終止引渡聆訊，當地時間2021年9月24日孟晚舟即時獲釋離開加拿大；她在北京時間9月25日晚間10時10分抵達深圳寶安國際機場。

孟晚舟彼時下機後發表簡短演說提到，「經過一千多天的煎熬，我終於回到了祖國的懷抱」、「如果信念有顏色，那一定是中國紅」；當時被中國拘留的兩名加拿大人也獲釋返回加拿大。

華為新品發布會：Mate 60加班加點緊急生產中

（中央社）華為於25日下午舉行秋季全場景新品發布會。發表會主持人、華為常務董事余承東說，Mate 60系列深獲消費者喜愛，正在加班加點緊急生產中；現場觀眾席持續傳來「遙遙領先」呼聲。

華為於25日下午2時30分在深圳灣體育中心舉行秋季全場景新品發布會，140家媒體線上直播現場畫面，包括官方通訊社《新華社》；華為官方社群「華為終端」線上直播觀看人次衝上9753萬人次，相關討論躍上微博熱搜，討論度極高，發布會在下午4時38分結束。

余承東在開場時先說了一段感謝詞。他說，今天是一個特別的日子，特別感謝全國人民支持，華為Mate 60系列從開啟先鋒計畫以來受到廣大喜愛，目前正在加班加點緊急生產中；華為一直是創新領導者，作業系統HarmonyOS 4超過6千萬名用戶，平均每天增加120萬名使用者。

華為在這場發布會上發表了全新品牌「非凡大師」（Ultimate Design），由華人娛樂圈超級巨星劉德華擔任品牌大使，現場發布劉德華擔任主角的宣傳廣告片以外，劉德華也現身發布會現場，頓時捕捉了所有鎂光燈，成為發布會上一個大驚喜。

在這場發布會上，華為沒有對於已發售的智慧型手機Mate 60系列多做介紹；發表會內容聚焦於平板、智慧型電視、智慧型手錶、耳機、觸控筆等新品介紹。

余承東在介紹過程中，現場觀眾席不時喊出「遙遙領先」、「加油」等激動呼聲，他也數度停頓致意。余承東在發布會尾聲時說，消費者的支持是華為不斷前進的動力，華為追求不斷突破，會與大家一起「同心聚力、共創新境」。

華為日前於官方社群宣布，將於25日下午2時30分舉行新品發布會，這個日子恰逢華為創辦人任正非之女、華為副董事長兼財務長孟晚舟獲釋離開加拿大、返抵中國2週年；在中美科技競爭下，外界多認為選在25日舉行發布會不是巧合。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀