消防員組工會就能避免殉職嗎？地位與籌碼對等，才能開啟真實的協商與談判

文：蕭仁豪（台灣警察工作權益推動協會常務理事）

在9月23日明揚國際科技工廠火災殉職案後，消防員權益促進協會提出改革三點訴求：開放消防員組工會、消防員全面適用《職業安全衛生法》與基層參與、補足防災量能與消防人力。

而或許比較多人會有疑問的是，工會組織能如何促進消防員的生命身體保障乃至避免殉職、假設有消防員工會，可能的功能是什麼，而對於這個問題，筆者擬以同時作為友會、基層公務員勞權組織的工作者的角度，就這十年間的運動經驗做出回應。

相對於倡議組織，工會可以有更多功能

在近幾年新生的公務員勞動權益組織，基於各種原因，主要多是以人民團體的身份在行動，而所以在檯面上多數人看到的都會是投書、記者會、遊行抗爭，到達「提出訴求 → 政府回應」這樣的「點狀」的議題樣態，但是其實在檯面下的事務性部分，才是如何從議題組織跨度到勞權組織甚至工會的重點，而這部分，筆者分成幾個面向去說明。

1. 焦點的改變——從國家為中心，到以人為中心

公務員的管理問題，最長久的莫過於「特別權力關係」的改變，而若追溯到我國《公務員法》發展，在非常早期，我國法其實是認為公務員（官吏）是國家的一部分，所以並不適用「人民的法律」，而這樣的歷史因素，就造成了到目前公務員法在個人權益保障上始終差了一點、勞工與公務員二元制度衍生各種保障差等的原因之一。

但如果以消促會的運動歷程而言，其實可以發現關係的改變，在早期，消防員的殉職問題更被視為是一種獨立事件，看似僅限於政府與消防員個案間的關係、僅限於上對下的撫卹與安撫的責任。但在消防員殉職議題的發展，亦即當「人」開始被視為問題中心的時候，就會發現獨立事件並不獨立，這使消防員的殉職問題拓展到個體勞動條件、工廠管理乃至於都市規劃問題，最後推動《消防法》的修法。而在警察的部分，雖然警察相對消防員殉職量較低，但不論在殉職、自殺、過勞死，乃至執法爭議等等問題，也開始從個案，漸漸衍生到政策問題、組織問題、管理型態問題。

而這便是最基本的「公務勞動者團結」的重要性，如果沒有團結，那公務員就會是國家組織的附庸，而各部件看似互為獨立；但當團結並造成焦點改變的時候，議題的拓展與完整化才能開始。

2. 問題的延續——公務員勞動議題常態化

承前，殉職是很容易被點狀化的問題，而在消防員工會這題上，也有看到有許多「工會就能避免殉職嗎」的疑問。

會有這個問題，筆者認為這個說法其實是被眼前的事件侷限了，記者會、遊行等等有能見度的動態活動，其實只是組織行動的一部分，例如在警工會自身的經驗來說，除了動態性的部分，本會也有相當數量的公文往返的文書工作，因為現實上來講，不可能所有的議題或問題都做到動態展示，以紙本作業有時可能更有效率，不過因為警察組織的複雜性，本會在去（2022）年《公務員法》修法時，其實有提出「行政機關應該就建立統一業務窗口」的意見，不過似乎沒有被採納。

到這裡或許會有人問，講了這麼多業務問題，這與殉職到底有什麼關係，但筆者必須說，個人認為，比起等到殉職等等重大事件發生才急於回應或檢討，其實「問題處理的常態化」，才可能預先消除很多潛在風險。所謂風險與安全問題，現在的討論其實僅限於「事後檢討」，而甚至這個檢討機制（職安事件調查）也有待改善，但是其實風險管理真正的重點應該在於「事前」，而所謂事前，就是這種持續性的對各種問題的反應與處應。

而在目前的實踐，也當然的會指向工會組織的必要性：因為在法律上，不論是消促會、警工會跟各類公務員勞權團體，都始終只是「人民團體」，而既然是人民團體，行政機關其實並沒有必須認真回應的動力，至少在警工會自己的經驗，仍然收過很多顯然是在敷衍的公文回應甚至沒有下文。在這樣的情況下，在法制上以工會的概念，課予行政機關需認真回應的責任，就會是必要的修法考量。

3. 地位的對等——開啟真實的協商與談判

地位對等與否、能否溝通談判，就是近年來公務員勞動議題最大的困境，就如同前段所說，作為人民團體，行政機關不一定認真回應，也不一定能給出回應。

現行我國警察勤務制度大多以法規或行政命令規範，但舉例在美國警察勤務制度，雖然也有立法或原則性規範，但其實很多美國警察局的勤務規範是「警察局與工會的集體協商」，而很顯然的，這相對於我國需要以立法修法的模式去處理勤務問題，這樣的對等協商與談判模式，其實更便利而也能處理到更細節的層次。

而在現在缺乏法制的狀況，不論是勤務、職安等等，都很難開啟正常的協商溝通，雖然法律上不禁止行政機關與人民團體或基層進行協商協議，但說到底行政機關不做也不會怎樣，而甚至有些時候雖然行政機關本身都想處理，但卻又會礙於涉及跨單位甚至跨部會，而只能做不上不下的因應，而在這樣的過程中，可以想見現行狀況是，不論是較小的管理問題，乃至大的職安殉職風險問題，都無法好好處理。而筆者認為，這始終在於「缺乏對等性」，如果在談判桌上兩造的管理與被管理雙方是對等的，那跨單位或跨部會與否，其實只是事務問題。

4. 籌碼的對等——罷工問題