消防員組工會就能避免殉職嗎？地位與籌碼對等，才能開啟真實的協商與談判
我們想讓你知道的是
在早期，消防員的殉職問題更被視為是一種獨立事件，看似僅限於政府與消防員個案間的關係、僅限於上對下的撫卹與安撫的責任。但在消防員殉職議題的發展，亦即當「人」開始被視為問題中心的時候，就會發現獨立事件並不獨立，這使消防員的殉職問題拓展到個體勞動條件、工廠管理乃至於都市規劃問題，最後推動消防法的修法。
文：蕭仁豪（台灣警察工作權益推動協會常務理事）
在9月23日明揚國際科技工廠火災殉職案後，消防員權益促進協會提出改革三點訴求：開放消防員組工會、消防員全面適用《職業安全衛生法》與基層參與、補足防災量能與消防人力。
而或許比較多人會有疑問的是，工會組織能如何促進消防員的生命身體保障乃至避免殉職、假設有消防員工會，可能的功能是什麼，而對於這個問題，筆者擬以同時作為友會、基層公務員勞權組織的工作者的角度，就這十年間的運動經驗做出回應。
相對於倡議組織，工會可以有更多功能
在近幾年新生的公務員勞動權益組織，基於各種原因，主要多是以人民團體的身份在行動，而所以在檯面上多數人看到的都會是投書、記者會、遊行抗爭，到達「提出訴求 → 政府回應」這樣的「點狀」的議題樣態，但是其實在檯面下的事務性部分，才是如何從議題組織跨度到勞權組織甚至工會的重點，而這部分，筆者分成幾個面向去說明。
1. 焦點的改變——從國家為中心，到以人為中心
公務員的管理問題，最長久的莫過於「特別權力關係」的改變，而若追溯到我國《公務員法》發展，在非常早期，我國法其實是認為公務員（官吏）是國家的一部分，所以並不適用「人民的法律」，而這樣的歷史因素，就造成了到目前公務員法在個人權益保障上始終差了一點、勞工與公務員二元制度衍生各種保障差等的原因之一。
但如果以消促會的運動歷程而言，其實可以發現關係的改變，在早期，消防員的殉職問題更被視為是一種獨立事件，看似僅限於政府與消防員個案間的關係、僅限於上對下的撫卹與安撫的責任。但在消防員殉職議題的發展，亦即當「人」開始被視為問題中心的時候，就會發現獨立事件並不獨立，這使消防員的殉職問題拓展到個體勞動條件、工廠管理乃至於都市規劃問題，最後推動《消防法》的修法。而在警察的部分，雖然警察相對消防員殉職量較低，但不論在殉職、自殺、過勞死，乃至執法爭議等等問題，也開始從個案，漸漸衍生到政策問題、組織問題、管理型態問題。
而這便是最基本的「公務勞動者團結」的重要性，如果沒有團結，那公務員就會是國家組織的附庸，而各部件看似互為獨立；但當團結並造成焦點改變的時候，議題的拓展與完整化才能開始。
2. 問題的延續——公務員勞動議題常態化
承前，殉職是很容易被點狀化的問題，而在消防員工會這題上，也有看到有許多「工會就能避免殉職嗎」的疑問。
會有這個問題，筆者認為這個說法其實是被眼前的事件侷限了，記者會、遊行等等有能見度的動態活動，其實只是組織行動的一部分，例如在警工會自身的經驗來說，除了動態性的部分，本會也有相當數量的公文往返的文書工作，因為現實上來講，不可能所有的議題或問題都做到動態展示，以紙本作業有時可能更有效率，不過因為警察組織的複雜性，本會在去（2022）年《公務員法》修法時，其實有提出「行政機關應該就建立統一業務窗口」的意見，不過似乎沒有被採納。
到這裡或許會有人問，講了這麼多業務問題，這與殉職到底有什麼關係，但筆者必須說，個人認為，比起等到殉職等等重大事件發生才急於回應或檢討，其實「問題處理的常態化」，才可能預先消除很多潛在風險。所謂風險與安全問題，現在的討論其實僅限於「事後檢討」，而甚至這個檢討機制（職安事件調查）也有待改善，但是其實風險管理真正的重點應該在於「事前」，而所謂事前，就是這種持續性的對各種問題的反應與處應。
而在目前的實踐，也當然的會指向工會組織的必要性：因為在法律上，不論是消促會、警工會跟各類公務員勞權團體，都始終只是「人民團體」，而既然是人民團體，行政機關其實並沒有必須認真回應的動力，至少在警工會自己的經驗，仍然收過很多顯然是在敷衍的公文回應甚至沒有下文。在這樣的情況下，在法制上以工會的概念，課予行政機關需認真回應的責任，就會是必要的修法考量。
3. 地位的對等——開啟真實的協商與談判
地位對等與否、能否溝通談判，就是近年來公務員勞動議題最大的困境，就如同前段所說，作為人民團體，行政機關不一定認真回應，也不一定能給出回應。
現行我國警察勤務制度大多以法規或行政命令規範，但舉例在美國警察勤務制度，雖然也有立法或原則性規範，但其實很多美國警察局的勤務規範是「警察局與工會的集體協商」，而很顯然的，這相對於我國需要以立法修法的模式去處理勤務問題，這樣的對等協商與談判模式，其實更便利而也能處理到更細節的層次。
而在現在缺乏法制的狀況，不論是勤務、職安等等，都很難開啟正常的協商溝通，雖然法律上不禁止行政機關與人民團體或基層進行協商協議，但說到底行政機關不做也不會怎樣，而甚至有些時候雖然行政機關本身都想處理，但卻又會礙於涉及跨單位甚至跨部會，而只能做不上不下的因應，而在這樣的過程中，可以想見現行狀況是，不論是較小的管理問題，乃至大的職安殉職風險問題，都無法好好處理。而筆者認為，這始終在於「缺乏對等性」，如果在談判桌上兩造的管理與被管理雙方是對等的，那跨單位或跨部會與否，其實只是事務問題。
4. 籌碼的對等——罷工問題
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心