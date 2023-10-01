【講座】楊双子 X 范僑芯：台中小吃集台灣南北之大成，最終調出獨霸一方的「中部」口味
我們想讓你知道的是
兩位講師一致認為小吃雖然有著複雜而深遠的文化根柢，但臺灣長期以來的特殊歷史背景，難免導致主體意識的低落甚至自我貶抑，要完整地重建臺灣飲食的自信與體系，尚待日後的傳承與開展。
側記：張益堂｜文字整理：洪啟軒
2023台中文學季以「文學不斷電」為核心精神出發，從今年9月到11月規劃講座、走讀、音樂會等多種形式，期望帶給市民滿滿的文學能量。本次更特別規劃了「不設限．跨領域對談」系列講座，以現場對談與直播互動的方式，邀集不同領域的職人專家，由楊双子、范僑芯對談庶民與飲食；林楷倫、李阿明深掘漁市、漁港；林徹俐、盧盈良剖析生命與信仰，期望透過多元的視角，引領民眾深入探索各式人文主題。
9月9日在台中大毅老爺行旅ZEBRA義式餐廳舉辦的首場跨領域對談講座，邀請到了擅寫各路美食小吃、並將諸多台中在地餐食記憶寫入書中的作家——楊双子；以及留法學習廚藝多年，返台後一心追索台灣本土飲食文化根本的「佐餐文字」主理人——范僑芯。兩位作家成長背景殊異，卻同樣著迷於「吃」這件事的兩人，在講座當日對談熱烈，從各自的生活經驗取材，重新建構、闡述台中的飲食風貌。
身為新竹人的范僑芯，2021年出版《巷弄裡的台灣味：22道庶民美食與它們的故事》，深度挖掘庶民體驗與味覺記憶。她在談及對台中的第一印象時，忍不住笑著說：「這裡什麼都很──『大』！」點出台中有許多占地廣大、裝潢氣派的餐飲店家，而在巷弄裡，又有不少可愛別緻的特色小店，讓她不禁讚嘆：「這座城市的食物總是讓我很驚奇，隨處有『氣派大方』但又『小巧精緻』的衝突感。」
細究在地傳統飲食脈絡時，范僑芯也觀察到：「台中的小吃基本上很難簡單歸類成『北部』或『南部』口味，好像放在哪都不對」，從不同面向而言，可謂集台灣南北之大成，將各地精華萃取而融合，最終調出獨霸一方的「中部」口味；而土生土長的台中作家楊双子則補充道，正因台中位處南來北往的交會之地，由此而生的飲食文化自然是兼容並蓄的，她也笑著說：「我們台中人好像只要覺得美味，就會把那個特色留下來，然後再交錯混合一下！」任何一項新的料理、飲膳文化產生後，只要經得起當下人們味蕾的考驗，即有機會留存下來。
有趣的是，兩人除了都有自己心中的台中味，更同樣擁有遊歷海外的異鄉經驗。生於台中烏日的楊双子，談及多年前曾在一中街的雞排店工作，當時對於經常身染油煙味感到抗拒不已，但多年後受邀至西班牙駐村寫作時，最懷念的卻正是台灣的炸物小吃，她忍不住透露：「我甚至在廚房自製起『鹽酥雞』！」除此之外，她在《開動了！老台中：歷史小說家的街頭飲食踏查》更細數台中最道地的美味，將從小的記憶與寫作聯繫在一起。
在法國斐杭狄高等廚藝學校習藝的范僑芯深有同感，表示在巴黎的那段歲月，為了上課、工作，幾乎每天清晨就得起床出門，一路忙至深夜才能返家，疲於往返的日子裡，最常浮現腦中的也是台灣食物。「有的時候，我也會在深夜想起鹽酥雞……」范僑芯更分享道，當初由於太思念家鄉味，她與台灣室友一起從零開始，共同完成了經典的台灣小吃——蚵仔煎，並與外國友人分享，「他們每個人都說很好吃，尤其是醬！」不僅讓台灣味飄香海外，烹調的每一個步驟也都具有拾回家鄉味蕾的重要意義。
對小吃、族群歷史都觀察深刻的楊双子分享，無論是在故鄉台中還是現居地永和，飲食文化都明顯有著移民色彩，「例如你會在這邊看到『台中越南法國麵包』，這就是新住民融入當地的新滋味啊。」她也舉現居地為例：「中、永和這邊有很多韓國華僑，他們的料理通常是中韓合併。」楊双子說：「或是『緬甸街』！」這些蘊藏著多國的文化背景，足以顯現台灣極為複雜的移民歷史，及其所帶來的豐富文化。
范僑芯憶起曾在《巷弄裡的台灣味》出版前思考過，為何被推上國際的台灣食物代表總是小吃，而非做工繁複的辦桌菜？但經過時間的累積與沉澱，她逐漸領悟到：「因為小吃就是我們的生活經驗啊，可以比辦桌菜更直接呈現出來。」它們由來已久又千變萬化，以各式型態出現在街巷店鋪；它們的色、香、味散佈在我們的飲膳日常，這足以支撐一日三餐的飲食文化絕不簡單。
講座最後，兩位講師一致認為小吃雖然有著複雜而深遠的文化根柢，但台灣長期以來的特殊歷史背景，難免導致主體意識的低落甚至自我貶抑，要完整地重建台灣飲食的自信與體系，尚待日後的傳承與開展。楊双子最後小結：「台灣是充滿『殖民』與『移民』的地方，過去我們有了閩南與客家料理、日本味、外省菜……相信未來會有更多的味道，慢慢融進這座島嶼。」
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
我們想讓你知道的是
2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。