【講座】楊双子 X 范僑芯：台中小吃集台灣南北之大成，最終調出獨霸一方的「中部」口味

側記：張益堂｜文字整理：洪啟軒

2023台中文學季以「文學不斷電」為核心精神出發，從今年9月到11月規劃講座、走讀、音樂會等多種形式，期望帶給市民滿滿的文學能量。本次更特別規劃了「不設限．跨領域對談」系列講座，以現場對談與直播互動的方式，邀集不同領域的職人專家，由楊双子、范僑芯對談庶民與飲食；林楷倫、李阿明深掘漁市、漁港；林徹俐、盧盈良剖析生命與信仰，期望透過多元的視角，引領民眾深入探索各式人文主題。

9月9日在台中大毅老爺行旅ZEBRA義式餐廳舉辦的首場跨領域對談講座，邀請到了擅寫各路美食小吃、並將諸多台中在地餐食記憶寫入書中的作家——楊双子；以及留法學習廚藝多年，返台後一心追索台灣本土飲食文化根本的「佐餐文字」主理人——范僑芯。兩位作家成長背景殊異，卻同樣著迷於「吃」這件事的兩人，在講座當日對談熱烈，從各自的生活經驗取材，重新建構、闡述台中的飲食風貌。

Photo Credit: 2023台中文學季提供 楊双子（左）與范僑芯（右）對談。

身為新竹人的范僑芯，2021年出版《巷弄裡的台灣味：22道庶民美食與它們的故事》，深度挖掘庶民體驗與味覺記憶。她在談及對台中的第一印象時，忍不住笑著說：「這裡什麼都很──『大』！」點出台中有許多占地廣大、裝潢氣派的餐飲店家，而在巷弄裡，又有不少可愛別緻的特色小店，讓她不禁讚嘆：「這座城市的食物總是讓我很驚奇，隨處有『氣派大方』但又『小巧精緻』的衝突感。」

細究在地傳統飲食脈絡時，范僑芯也觀察到：「台中的小吃基本上很難簡單歸類成『北部』或『南部』口味，好像放在哪都不對」，從不同面向而言，可謂集台灣南北之大成，將各地精華萃取而融合，最終調出獨霸一方的「中部」口味；而土生土長的台中作家楊双子則補充道，正因台中位處南來北往的交會之地，由此而生的飲食文化自然是兼容並蓄的，她也笑著說：「我們台中人好像只要覺得美味，就會把那個特色留下來，然後再交錯混合一下！」任何一項新的料理、飲膳文化產生後，只要經得起當下人們味蕾的考驗，即有機會留存下來。

有趣的是，兩人除了都有自己心中的台中味，更同樣擁有遊歷海外的異鄉經驗。生於台中烏日的楊双子，談及多年前曾在一中街的雞排店工作，當時對於經常身染油煙味感到抗拒不已，但多年後受邀至西班牙駐村寫作時，最懷念的卻正是台灣的炸物小吃，她忍不住透露：「我甚至在廚房自製起『鹽酥雞』！」除此之外，她在《開動了！老台中：歷史小說家的街頭飲食踏查》更細數台中最道地的美味，將從小的記憶與寫作聯繫在一起。

在法國斐杭狄高等廚藝學校習藝的范僑芯深有同感，表示在巴黎的那段歲月，為了上課、工作，幾乎每天清晨就得起床出門，一路忙至深夜才能返家，疲於往返的日子裡，最常浮現腦中的也是台灣食物。「有的時候，我也會在深夜想起鹽酥雞……」范僑芯更分享道，當初由於太思念家鄉味，她與台灣室友一起從零開始，共同完成了經典的台灣小吃——蚵仔煎，並與外國友人分享，「他們每個人都說很好吃，尤其是醬！」不僅讓台灣味飄香海外，烹調的每一個步驟也都具有拾回家鄉味蕾的重要意義。

對小吃、族群歷史都觀察深刻的楊双子分享，無論是在故鄉台中還是現居地永和，飲食文化都明顯有著移民色彩，「例如你會在這邊看到『台中越南法國麵包』，這就是新住民融入當地的新滋味啊。」她也舉現居地為例：「中、永和這邊有很多韓國華僑，他們的料理通常是中韓合併。」楊双子說：「或是『緬甸街』！」這些蘊藏著多國的文化背景，足以顯現台灣極為複雜的移民歷史，及其所帶來的豐富文化。

范僑芯憶起曾在《巷弄裡的台灣味》出版前思考過，為何被推上國際的台灣食物代表總是小吃，而非做工繁複的辦桌菜？但經過時間的累積與沉澱，她逐漸領悟到：「因為小吃就是我們的生活經驗啊，可以比辦桌菜更直接呈現出來。」它們由來已久又千變萬化，以各式型態出現在街巷店鋪；它們的色、香、味散佈在我們的飲膳日常，這足以支撐一日三餐的飲食文化絕不簡單。

講座最後，兩位講師一致認為小吃雖然有著複雜而深遠的文化根柢，但台灣長期以來的特殊歷史背景，難免導致主體意識的低落甚至自我貶抑，要完整地重建台灣飲食的自信與體系，尚待日後的傳承與開展。楊双子最後小結：「台灣是充滿『殖民』與『移民』的地方，過去我們有了閩南與客家料理、日本味、外省菜……相信未來會有更多的味道，慢慢融進這座島嶼。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航