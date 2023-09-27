【2023年關鍵評論網媒體集團年度發表會】集團CEO鍾子偉：目標明年內納斯達克IPO

文：Sisley

關鍵評論網媒體集團與日本最大數位原生媒體集團Midiagene成功合併，誕生TNL Mediagene，在今（22）日的2023關鍵評論網媒體集團發表會上，關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨執行長鍾子偉（Joey）表示，目前台灣、日本雙方正在積極交流彼此擁有的資源與技術，目標是在明（2024）年內IPO。

Joey指出，在關鍵評論網媒體集團與Mediagene合併之後，旗下共有29個品牌，讀者規模將達到5000萬至6000萬，一個月訪客數超過2億，讀者分佈上，約有一半為中文讀者、一半為日文讀者，以及少量的英語讀者。

「當初的願景是希望從台灣開始，一步步蓋出亞洲最大的獨立媒體內容，同時整合科技、數據、AI與電商加起來的服務，變成亞洲無論是B2B還是B2C，最大、全方位的數位轉型合作夥伴，無論在下廣告、傳統廣告流量、數據市調、市場行銷、Martech、SaaS AI或者電商、交易資料等等都可以一站式解決。」

Joey談到，到今年底剛好是關鍵評論網十週年，一路走來有香港版、東南亞版、國際英文版，內容上也有直播、Podcast以及影音節目，到5年前開始變成一個集團，包括INSIDE等媒體陸續加入。旗下除了媒體，也有相當多的AI、Martech、大數據市調、行銷、電商等服務。

巧合的是，日本Mediagene方面的成長軌跡與關鍵評論網十分類似，旗下也有10幾個媒體牌子，後續也加入行銷、電商、群眾募資、UI/UX顧問，只是在AI科技服務、大數據、Martech這塊較為缺乏，可說是與關鍵評論網媒體集團相輔相成，也就是說，可以由台灣進行科技與AI的研發，再將產品提供給日本辦公室，讓其在日本本地通路進行調整與銷售。

Joey也在Panel中談到了與Mediagene的合併流程中的文化磨合之處，例如台灣人比較偏重執行，而日本人更謹慎重視細節，「現在完全整合在一起後，大家合作起來的步調變快很多。」

以規模來說，日本Mediagene方約有260人，台灣關鍵評論網媒體集團方則有300人，雙方合計加起來全球共有6間辦公室，包括台北3間、香港1間、日本2間（分別位於東京與京都）。Joey也分享，目前台日雙方的辦公室也已經啟動交換辦公，台灣、日本同事可以申請一至兩個禮拜Work From Taiwan或者Work From Japan。

Joey指出，日本是一個做集團跨國整合的實驗，之後還會複製到其他例如東南亞、歐美國際市場等，創造飛輪效應。在今年5月26日雙方正式合併後，已經開始密集交流整合資源，思考如何「1加1大於2」並加速日本方的數位轉型發展，例如10月Digiday上，TNL的Martech產品就會去做展示。

Joey表示，雙方資源的整合與交流正在盡量加速，目標是在明年之內可以IPO。

Joey也在Panel環節裡提到數年前曾與日本新創、企業交流時的經驗，坦言外國企業、新創者要打入日本獨有的職場文化以及圈子並不容易。

Photo Credit: INSIDE / Sisley 攝 關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨執行長鍾子偉（Joey）說明台日雙方合併後的集團規模

關鍵評論網媒體集團新事業開發長徐德煒（Edward）則說，TNL Mediagene合併後，希望在台灣可以協助所有想要進入日本市場的客戶有一個很好的合作夥伴和窗口，透過TNL Mediagene協助解決讀懂日本空氣、適應工作習慣與腳步的問題，並協助台灣品牌代運營、廣編媒體廣告、行銷、傳播等。

也就是說，台灣客戶可以和更熟悉的台灣團隊合作，但也可以享受到符合日本當地文化的服務，「反過來説，日本企業要進駐台灣時也是一樣的，可以透過關鍵評論網進入台灣市場。」

Joey也說到，目前TNL Mediagene集團共擁有5000到6000萬瀏覽數，這是去年的約2到2.5倍，過去三年多以來也相當致力於In House的Martech/Adtech以及數據整合的一站式服務，達到多角化經營。從獨立媒體角度來看，也才可以脫離營收與流量高度相關的風險，從台灣出發滿足國際投資人對亞洲拼圖的想像。

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航