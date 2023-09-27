【2023年關鍵評論網媒體集團年度發表會】集團CEO鍾子偉：目標明年內納斯達克IPO
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鍾子偉指出，在關鍵評論網媒體集團與Mediagene合併之後，旗下共有29個品牌，讀者規模將達到5000萬至6000萬，一個月訪客數超過2億，讀者分佈上，約有一半為中文讀者、一半為日文讀者，以及少量的英語讀者，目標在明年之內可以至納斯達克上市。
文：Sisley
關鍵評論網媒體集團與日本最大數位原生媒體集團Midiagene成功合併，誕生TNL Mediagene，在今（22）日的2023關鍵評論網媒體集團發表會上，關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨執行長鍾子偉（Joey）表示，目前台灣、日本雙方正在積極交流彼此擁有的資源與技術，目標是在明（2024）年內IPO。
Joey指出，在關鍵評論網媒體集團與Mediagene合併之後，旗下共有29個品牌，讀者規模將達到5000萬至6000萬，一個月訪客數超過2億，讀者分佈上，約有一半為中文讀者、一半為日文讀者，以及少量的英語讀者。
「當初的願景是希望從台灣開始，一步步蓋出亞洲最大的獨立媒體內容，同時整合科技、數據、AI與電商加起來的服務，變成亞洲無論是B2B還是B2C，最大、全方位的數位轉型合作夥伴，無論在下廣告、傳統廣告流量、數據市調、市場行銷、Martech、SaaS AI或者電商、交易資料等等都可以一站式解決。」
Joey談到，到今年底剛好是關鍵評論網十週年，一路走來有香港版、東南亞版、國際英文版，內容上也有直播、Podcast以及影音節目，到5年前開始變成一個集團，包括INSIDE等媒體陸續加入。旗下除了媒體，也有相當多的AI、Martech、大數據市調、行銷、電商等服務。
巧合的是，日本Mediagene方面的成長軌跡與關鍵評論網十分類似，旗下也有10幾個媒體牌子，後續也加入行銷、電商、群眾募資、UI/UX顧問，只是在AI科技服務、大數據、Martech這塊較為缺乏，可說是與關鍵評論網媒體集團相輔相成，也就是說，可以由台灣進行科技與AI的研發，再將產品提供給日本辦公室，讓其在日本本地通路進行調整與銷售。
Joey也在Panel中談到了與Mediagene的合併流程中的文化磨合之處，例如台灣人比較偏重執行，而日本人更謹慎重視細節，「現在完全整合在一起後，大家合作起來的步調變快很多。」
以規模來說，日本Mediagene方約有260人，台灣關鍵評論網媒體集團方則有300人，雙方合計加起來全球共有6間辦公室，包括台北3間、香港1間、日本2間（分別位於東京與京都）。Joey也分享，目前台日雙方的辦公室也已經啟動交換辦公，台灣、日本同事可以申請一至兩個禮拜Work From Taiwan或者Work From Japan。
Joey指出，日本是一個做集團跨國整合的實驗，之後還會複製到其他例如東南亞、歐美國際市場等，創造飛輪效應。在今年5月26日雙方正式合併後，已經開始密集交流整合資源，思考如何「1加1大於2」並加速日本方的數位轉型發展，例如10月Digiday上，TNL的Martech產品就會去做展示。
Joey表示，雙方資源的整合與交流正在盡量加速，目標是在明年之內可以IPO。
Joey也在Panel環節裡提到數年前曾與日本新創、企業交流時的經驗，坦言外國企業、新創者要打入日本獨有的職場文化以及圈子並不容易。
關鍵評論網媒體集團新事業開發長徐德煒（Edward）則說，TNL Mediagene合併後，希望在台灣可以協助所有想要進入日本市場的客戶有一個很好的合作夥伴和窗口，透過TNL Mediagene協助解決讀懂日本空氣、適應工作習慣與腳步的問題，並協助台灣品牌代運營、廣編媒體廣告、行銷、傳播等。
也就是說，台灣客戶可以和更熟悉的台灣團隊合作，但也可以享受到符合日本當地文化的服務，「反過來説，日本企業要進駐台灣時也是一樣的，可以透過關鍵評論網進入台灣市場。」
Joey也說到，目前TNL Mediagene集團共擁有5000到6000萬瀏覽數，這是去年的約2到2.5倍，過去三年多以來也相當致力於In House的Martech/Adtech以及數據整合的一站式服務，達到多角化經營。從獨立媒體角度來看，也才可以脫離營收與流量高度相關的風險，從台灣出發滿足國際投資人對亞洲拼圖的想像。
本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
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運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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