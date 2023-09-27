如果創新可以增加價值，為什麼消費者會追求「40年不變的好味道」？
我們想讓你知道的是
餐飲業當然也需要創新，但創新的目的並不一定在於改變顧客習慣或口味，一家確實能標榜「40年不變的好味道」的麵店，他也許可以引入更好的流程、更高的效率、更高的成本效益，甚至更好的品牌力量和行銷資產。而1980年代的可口可樂嘗試「創新口味」的災難級失敗，就是一個最佳反例。
如果創新可以增加價值，為什麼有麵店要標榜「40年不變的好味道」？為什麼消費者會追求40年不變的味道？
一位朋友在餐桌上這樣問我，說他的老闆給了他這道難題。
企業和產品的價值來自很多地方，像是品質、價格、感官、滿足、效率等等。能滿足的層面越多，就越有競爭力。
所以，這個問題一來只看到「口味」這個層面、二來用「口味」來看「創新價值」是個特例，因為這兩者不一定有直接關係。所以，這個問題到這邊似乎就可以結案了。
可口可樂的慘烈案例
「為什麼這兩者沒有直接關係呢？」朋友繼續追問。
於是我就用「口味」和「創新」這兩個關鍵詞，在腦中搜尋到了一個最直接的案例：1980年代的可口可樂嘗試「創新口味」的災難級失敗；然後，就在餐桌上直接開講了。
1985年，因為有些年輕消費者認為競爭產品百事可樂（Pepsi）較甜的味道更好喝、或許也跟可口可樂神秘的配方成本有關，所以可口可樂（產品名稱以下簡稱Coke）在經過一段時間的研發和市場調查之後，推出了新產品「New Coke」。
據說在上市前的市場調查之中，New Coke的盲飲測試（不告訴受測對象喝的是什麼）結果都完勝原版可樂、也勝過Pepsi，於是該公司就信心滿滿的推出了新產品。
結果New Coke正式上市之後，只得到滿滿的負評和抵制。因為它或許（對某些客層來說）比較好喝，但不是「記憶中熟悉的味道」；而美國社會對這個改變的反應，甚至被提高到了「褻瀆傳統精神」的神聖層次。
短短幾個月後，可口可樂在壓力之下重新推出了原始配方產品。
但或許是因為已經投下大量研發和行銷成本、也還相信有部分客層會接受（特別是原本喝慣Pepsi的消費者），他們對New Coke並不死心；不僅沒有撤下這個已經變成過街老鼠的版本，還把原版改名為「Coke Classic」（經典版可樂）。
近40年之後回頭來看，除了對已投入成本的考量之外，略懂行銷的人大概都猜得到這個決策的風險有多大（就不說「多愚蠢」了）：
- 兩個版本的產品要花更多行銷費用來推動
- 有一部分的行銷資源必須用在教育顧客兩者之間差異的「內耗」上
- 還要教育消費者兩個版本跟競爭對手之間各有什麼差異
- 對這兩個版本銷量的預測，會造成通路進貨和庫存管理的很大困擾（當時可口可樂可能有「搭配進貨」的規定，以免新版本沒人訂）
大約2000年之後，New Coke幾乎從市場上完全消失；Coke Classic（後來「Classic」字樣也因為不再需要而拿掉了）重回市場寶座，而且遠遠甩開了競爭對手Pepsi。
言歸正傳：New Coke如果成功，不僅可以展現百年老店的創新動力、針對新世代客層需求調整產品、並且吸引到競爭對手的顧客；從另一個角度來說，除了刷新品牌形象、刺激銷售之外，或許對成本效益也有幫助。
所以，如果從今天科技業和服務業的角度來看，New Coke的誕生應該可以算是創新吧？但是，結果現在大家都知道了。
如果從飲食看創新
改變口味導致成功和失敗的案例都有，只是可口可樂這個差點把品牌搞垮的失敗案例最慘烈、也最經典；但重點是如前面所說的，這方面導致的成敗，跟創新並不一定有直接關係。
對於我們一般人來說，口味通常是靠20年、或是更長的時間來養成的，要改變並不是那麼容易；而且改變（或者說長期接受不同的口味）往往跟個人性格是否勇於嘗試、環境背景的影響（例如搬到國外）、以及強制條件（就是買不到習慣的食品）而定。
所以，如果有一家確實能標榜「40年不變的好味道」的麵店，而且老闆想要創新，它能改變的是什麼？
這家麵店、或者任何把「創新」當作目標的公司，想改變的是自己的內部作業效率，還是顧客的目的（例如吃飽或吃氣氛）、過程（更好的用餐環境和體驗）、或是習慣（40年不變的味道）？
餐飲業當然也需要創新，但創新的目的並不一定在於改變顧客習慣，也在於更好的流程、更高的效率、更高的成本效益，甚至更好的品牌力量和行銷資產。
口味也不是絕對不能改，只是「40年不變的味道」和「100年不變的可樂」（原版可樂在1886年上市）必定有它的產品或品牌價值，而如果將它解釋為「與創新之間的矛盾」，而沒有謹慎思考其中的區別，就不免跟「New Coke」有一樣的偏執了。
幸好這一點現今應該已經是常識。如果想要嘗試改變，用新的子品牌小規模測試市場、或是以「期間限定」之類的藉口來量量水溫，而不是直接推翻經典產品，都會是更安全的作法。
創新與價值
講到這邊，朋友說：「啊，那我懂了，兩者確實很難直接相提並論；老闆這樣比較有點沒道理。」
「……其實我家就是做餐飲業的。從前切菜都是用手切，現在改成用機器切；效率變高了、也省了很多時間人力，但客人都覺得味道沒變，這樣也算創新吧。」
我：「哈哈哈，那你運氣不錯。有些老饕會堅持手工細切、雙刀雞姐快斬、以及機器切出來的味道都不一樣，幸好你們的客人嘴沒這麼刁。」
同樣的，過去「機器饅頭」是一種創新，但現在「手工饅頭」才是主流價值；所以即使所有過程都是機器幫忙，只有一個步驟是手工處理（例如包裝），也得寫成「職人手感」才「有溫度」。
創新（有時候）可以帶來價值，但「創新」本身不一定能視為一種價值……否則很容易陷入「為創新而創新」、「為了解決痛點而找痛點」的循環。
當競爭者之間的產品定位和規格都很類似的時候，看得見的持續創新可以帶來競爭優勢、也提高品牌價值；但如果只在標語上寫「我們不斷創新」或「創新是我們的價值」的公司，通常都不是很創新。（笑）
本文經傅瑞德的硬派行銷塾授權轉載，原文發表於此，點此訂閱電子報，定期接收最新內容
原標題：「創新的價值」與「來自創新的價值」是不一樣的
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
我們想讓你知道的是
運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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