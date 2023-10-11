如果你是外貌協會的人，你會怎麼選擇一家公司呢？

文：公關人生相談室

在回溯過去的求職歷程中，也到過大大小小的公司去面試，透過面試走訪的工作場域，雖然無法進行深入的導覽，卻也能從觀察到的一些細節中，看出公司在意與不在意的事情，進而比對自己在意的事情，而做出進一步的求職與就職考量。

所謂的「外貌協會」常見於在交友當中以對方的面容、外在形象，作為是否交往的依據。其實在找工作當中，這樣的「外貌協會」傾向，也或許可以給我們一些線索，篩選出適合自己工作與發展的公司。

以下列出幾個個人曾經嘗試過的「以貌取公司」的小方法，或許也可以給想要換工作的人一些參考。

一、早點抵達，觀察公司的外在環境

通常要去面試時應該心裡都會有些忐忑，但還是建議早些抵達，有充裕的時間可以觀察公司所處環境，包括是不是有獨棟辦公室，或是跟其他公司分租在同一棟商業大樓裡？公司所處大樓內有哪些公司行號？公司公共空間的環境是否乾淨整潔？從公司租借辦公室大小，也可判斷公司的營運規模或是營運模式，包括是否需要員工全時間到公司上班，還是採混合辦公模式或是客戶駐點模式。

二、觀察公司接待櫃檯的態度

如果是有一定規模的公司，通常有接待櫃檯，透過接待人員的態度，包括應對進退、回應問題，甚至是接電話的方式，都可以觀察到公司的人員是不是都訓練有素。通常有友善、反應及時的櫃檯人員，也會幫助公司增加陌生來電或是客戶來電的友好度，能夠及時地將來電需求轉至合適的單位。有些公司甚至會讓櫃檯人員都穿著一樣的衣服，以展示一致的企業形象，例如像是需要傳遞可靠、信賴形象的金融業、服務業等。

如果公司是由公司內部員工輪流輪值櫃檯，或許也代表公司並沒有很看重公司接觸到外來訪客第一線的工作，而是認為由任何員工都可擔任，也容易會有對外溝通訊息不一致，甚至是形象不一致的問題。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

三、借用公司的洗手間，觀察公司的第二個門面

在抵達面試公司時，可以先跟公司借用洗手間，除了整理自己的儀容，讓自己看起來不會太匆忙外，也可以順便觀察一些洗手間的配置與整潔程度。

在公司上班的至少9小時的時間內，雖然用到洗手間的次數可能不會太多，但洗手間對我來說，就像是公司的第二個門面。我曾看過有公司的迎賓櫃檯非常金碧輝煌，但一到洗手間卻發現公司沒有備洗手乳，也沒有擦手紙，只有一條毛巾放在那邊給員工擦手，也不確定到底有多少人使用。另外，也有一些公司，除了洗手間乾淨整潔之外，還特別幫員工準備了生理用品可以取用。

洗手間的乾淨、整潔與否，除了公司是否有請人定期清潔維護外，或許也更展現了共同使用此空間員工的公德心，包括洗完手不小心把水潑到鏡子上或是噴到洗手台上，員工是否願意隨手用擦手紙抹去，或是有紙片碎屑掉在垃圾桶附近，員工是否也願意隨手撿起一起丟掉。

公司的洗手間是照顧員工最基本生理需求的地方，而公司的員工就是我們一起每天並肩合作的夥伴，如果能有乾淨的洗手間以及願意一起維持環境整潔的員工，或許也才更有誘因讓其他的人一起加入團隊行列。

四、在上、下班時間模擬通勤的方式與預估時間

通勤是非常耗神的事情，因此與其入職後發現通勤時間佔據自己上班後的生活的大部分，應該就要趁還未入職前，先測試一下在上下班尖峰時間，自己透過習慣的通勤方式，需要多久才能夠抵達公司或返家，以爲自己未來的生活時間，安排建立合理的評估標準。

透過通勤時間的觀察，也可以觀察到自己的目標公司，大概多早或是多晚就會有員工到達公司或是離開公司，也可能比較好知道自己未來可能的真實上下班時間。

五、面試後寫感謝信後主管是否有回覆

在面試後寫感謝信，除了是感謝公司給予自己的面試機會外，也可以趁機補充一些在面試當下沒能多說清楚的論點，也希望能夠給予用人主管正面的印象。就自己的經驗，大部分的面試公司主管都會回覆感謝信，即便最後沒能錄取，光是能收到用人主管的回信，仍舊會對該用人主管願意撥出時間面試，以及這間公司有著不錯的印象。未來有機會，可能也會建議認識的人去投遞履歷。

對於用人主管來說，回覆一封信感謝面試者可能用不了5分鐘，但對於經營雇主品牌來說，卻有極大的傳播效果，無論是對於面試者本身，或是面試者身邊可以被影響到的人，甚至是由不知名用戶組成的網路社群，都有可能因為這5分鐘，而留下不一樣的企業印象。

或許「以貌取公司」原則，不見得適用所有產業與公司，但如果能夠透過一些小細節的觀察，為自己避開一些不想踩的地雷，積極主動地找到合適自己性格與特質發揮的公司，也不失為一種為自己職涯買保險的方法。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航