如果你是外貌協會的人，你會怎麼選擇一家公司呢？
我們想讓你知道的是
或許「以貌取公司」原則，不見得適用所有產業與公司，但如果能夠透過一些小細節的觀察，為自己避開一些不想踩的地雷，積極主動地找到合適自己性格與特質發揮的公司，也不失為一種為自己職涯買保險的方法。
文：公關人生相談室
在回溯過去的求職歷程中，也到過大大小小的公司去面試，透過面試走訪的工作場域，雖然無法進行深入的導覽，卻也能從觀察到的一些細節中，看出公司在意與不在意的事情，進而比對自己在意的事情，而做出進一步的求職與就職考量。
所謂的「外貌協會」常見於在交友當中以對方的面容、外在形象，作為是否交往的依據。其實在找工作當中，這樣的「外貌協會」傾向，也或許可以給我們一些線索，篩選出適合自己工作與發展的公司。
以下列出幾個個人曾經嘗試過的「以貌取公司」的小方法，或許也可以給想要換工作的人一些參考。
一、早點抵達，觀察公司的外在環境
通常要去面試時應該心裡都會有些忐忑，但還是建議早些抵達，有充裕的時間可以觀察公司所處環境，包括是不是有獨棟辦公室，或是跟其他公司分租在同一棟商業大樓裡？公司所處大樓內有哪些公司行號？公司公共空間的環境是否乾淨整潔？從公司租借辦公室大小，也可判斷公司的營運規模或是營運模式，包括是否需要員工全時間到公司上班，還是採混合辦公模式或是客戶駐點模式。
二、觀察公司接待櫃檯的態度
如果是有一定規模的公司，通常有接待櫃檯，透過接待人員的態度，包括應對進退、回應問題，甚至是接電話的方式，都可以觀察到公司的人員是不是都訓練有素。通常有友善、反應及時的櫃檯人員，也會幫助公司增加陌生來電或是客戶來電的友好度，能夠及時地將來電需求轉至合適的單位。有些公司甚至會讓櫃檯人員都穿著一樣的衣服，以展示一致的企業形象，例如像是需要傳遞可靠、信賴形象的金融業、服務業等。
如果公司是由公司內部員工輪流輪值櫃檯，或許也代表公司並沒有很看重公司接觸到外來訪客第一線的工作，而是認為由任何員工都可擔任，也容易會有對外溝通訊息不一致，甚至是形象不一致的問題。
三、借用公司的洗手間，觀察公司的第二個門面
在抵達面試公司時，可以先跟公司借用洗手間，除了整理自己的儀容，讓自己看起來不會太匆忙外，也可以順便觀察一些洗手間的配置與整潔程度。
在公司上班的至少9小時的時間內，雖然用到洗手間的次數可能不會太多，但洗手間對我來說，就像是公司的第二個門面。我曾看過有公司的迎賓櫃檯非常金碧輝煌，但一到洗手間卻發現公司沒有備洗手乳，也沒有擦手紙，只有一條毛巾放在那邊給員工擦手，也不確定到底有多少人使用。另外，也有一些公司，除了洗手間乾淨整潔之外，還特別幫員工準備了生理用品可以取用。
洗手間的乾淨、整潔與否，除了公司是否有請人定期清潔維護外，或許也更展現了共同使用此空間員工的公德心，包括洗完手不小心把水潑到鏡子上或是噴到洗手台上，員工是否願意隨手用擦手紙抹去，或是有紙片碎屑掉在垃圾桶附近，員工是否也願意隨手撿起一起丟掉。
公司的洗手間是照顧員工最基本生理需求的地方，而公司的員工就是我們一起每天並肩合作的夥伴，如果能有乾淨的洗手間以及願意一起維持環境整潔的員工，或許也才更有誘因讓其他的人一起加入團隊行列。
四、在上、下班時間模擬通勤的方式與預估時間
通勤是非常耗神的事情，因此與其入職後發現通勤時間佔據自己上班後的生活的大部分，應該就要趁還未入職前，先測試一下在上下班尖峰時間，自己透過習慣的通勤方式，需要多久才能夠抵達公司或返家，以爲自己未來的生活時間，安排建立合理的評估標準。
透過通勤時間的觀察，也可以觀察到自己的目標公司，大概多早或是多晚就會有員工到達公司或是離開公司，也可能比較好知道自己未來可能的真實上下班時間。
五、面試後寫感謝信後主管是否有回覆
在面試後寫感謝信，除了是感謝公司給予自己的面試機會外，也可以趁機補充一些在面試當下沒能多說清楚的論點，也希望能夠給予用人主管正面的印象。就自己的經驗，大部分的面試公司主管都會回覆感謝信，即便最後沒能錄取，光是能收到用人主管的回信，仍舊會對該用人主管願意撥出時間面試，以及這間公司有著不錯的印象。未來有機會，可能也會建議認識的人去投遞履歷。
對於用人主管來說，回覆一封信感謝面試者可能用不了5分鐘，但對於經營雇主品牌來說，卻有極大的傳播效果，無論是對於面試者本身，或是面試者身邊可以被影響到的人，甚至是由不知名用戶組成的網路社群，都有可能因為這5分鐘，而留下不一樣的企業印象。
或許「以貌取公司」原則，不見得適用所有產業與公司，但如果能夠透過一些小細節的觀察，為自己避開一些不想踩的地雷，積極主動地找到合適自己性格與特質發揮的公司，也不失為一種為自己職涯買保險的方法。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。