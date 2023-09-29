從頭髮到內衣都精緻——日本女性對自身的講究

你平常出門前會如何裝扮自己？看到別人的穿著，我們有時會用韓系、日系、歐美風等去形容，近日也看到不少人討論兩岸三地女性的打扮特徵，雖然有很多可以爭論的地方，在哪裡都自有講究和不講究穿著的人。但的確，平時在街上筆者也會猜想，咦，這個應該不是日本人。

日本的髮型師特別厲害？

大家去日本旅行，有沒有留意到日本很多女性的髮型總是很好看，長、中、短髮看上去都像是時尚雜誌上登的一樣，染髮的顏色也都特別美。筆者還沒有參透這個奧妙，只能粗略總結為日本的髮型師應該也就是一貫的日本匠人精神，在剪和染上都一絲不苟。

的確筆者最近只是去洗剪吹，卻用上了差不多2小時，連我自己都不明白為何要這麼久……再加上我認識的日本女性都很會打理自己的頭髮，紮又紮得特別好看，用看上去頹頹的鯊魚髮夾，都能弄出個自然美；很難駕馭的髮帶，在她們頭上又顯得那麼優雅；劉海也不知道為何每天都是卷卷的，總之就是綺麗。再舉另一個例子，筆者覺得自己紮頭髮的手藝也不俗，每天都會幫女兒小砂糖弄得美美地去保育園，怎知她放學後的髮型常常令我驚歎，為何保育園的老師都是神手，這個頭到底是怎麼弄的……

自然乾淨的打扮

說到日系穿著，很多人可能會想起「粉紅粉紅kawaii」，但不知是時代變了還是從來都只是刻板印象，其實筆者看到日本女性真的不多作可愛打扮，她們很多都是穿一些沒有攻擊性的顏色，即非大紅大紫，通常是一些淡色、大地色、素色，而且還是凈色的，不花巧，也沒有什麼Logo圖案，讓人看上去就是很舒服的感覺，會覺得「嘩，又是一位有品味且溫柔的女性」。

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近年日本流行Personal Colour，很多人會去找顏色認定師幫自己做測試，找出適合自己的顏色，然後就跟據這些顏色去買衣服和化妝品，可能就是對衣物顏色有所講究，不會亂穿，便讓人覺得低調而時尚。下次到日本也可以留意一下，日本女性對襪子也很注重，襪子的款式真的有很多。可能香港人會覺得很怪、甚至覺得老土，但她們常穿絲襪，因為會令雙腿看上去更美；穿涼鞋也會穿漂亮的襪子，因為不穿的話會露出腳指，她們覺得不夠美觀也會顯得髒髒的。

看不見的地方也要美

你現在穿著什麼樣的內衣？這個話題可能很多女生也會覺得有點尷尬，只能說在香港女性不會有什麼場合去展示內衣，但在日本卻不一樣，現在不討論他們在性方面比較開放，想說的是他們的入浴文化。日本人常常會去「湯」或者溫泉，大家都知道是不會穿衣服的，在更衣室中大家就會脫下衣服。筆者在大學時到日本交流便有了這個震撼教育的機會，就是大家的內衣先不談美或不美，起碼都會是一套的，即上下是成套的，當然也大多是好看的。只能說日本女性從頭到腳，由內到外，都是有精心準備的，衣著打扮應該是她們非常注重的日課。

日語中有「適当」（てきとう）一詞，意思應該貼近廣東話的「求其」。每當筆者稱讚女性朋友打扮得美、頭髮很好看，她們總答我是「適当」，除了自謙之意，仔細想想「適当」的漢字不就是「適當」嗎，「適當」即剛剛好，不過不失，日本人所說的「求其」便是這樣的剛剛好。