從頭髮到內衣都精緻——日本女性對自身的講究
我們想讓你知道的是
你現在穿著什麼樣的內衣？這個話題可能很多女生也會覺得有點尷尬，只能說在香港女性不會有什麼場合去展示內衣，但在日本卻不一樣，現在不討論他們在性方面比較開放⋯⋯
你平常出門前會如何裝扮自己？看到別人的穿著，我們有時會用韓系、日系、歐美風等去形容，近日也看到不少人討論兩岸三地女性的打扮特徵，雖然有很多可以爭論的地方，在哪裡都自有講究和不講究穿著的人。但的確，平時在街上筆者也會猜想，咦，這個應該不是日本人。
日本的髮型師特別厲害？
大家去日本旅行，有沒有留意到日本很多女性的髮型總是很好看，長、中、短髮看上去都像是時尚雜誌上登的一樣，染髮的顏色也都特別美。筆者還沒有參透這個奧妙，只能粗略總結為日本的髮型師應該也就是一貫的日本匠人精神，在剪和染上都一絲不苟。
的確筆者最近只是去洗剪吹，卻用上了差不多2小時，連我自己都不明白為何要這麼久……再加上我認識的日本女性都很會打理自己的頭髮，紮又紮得特別好看，用看上去頹頹的鯊魚髮夾，都能弄出個自然美；很難駕馭的髮帶，在她們頭上又顯得那麼優雅；劉海也不知道為何每天都是卷卷的，總之就是綺麗。再舉另一個例子，筆者覺得自己紮頭髮的手藝也不俗，每天都會幫女兒小砂糖弄得美美地去保育園，怎知她放學後的髮型常常令我驚歎，為何保育園的老師都是神手，這個頭到底是怎麼弄的……
自然乾淨的打扮
說到日系穿著，很多人可能會想起「粉紅粉紅kawaii」，但不知是時代變了還是從來都只是刻板印象，其實筆者看到日本女性真的不多作可愛打扮，她們很多都是穿一些沒有攻擊性的顏色，即非大紅大紫，通常是一些淡色、大地色、素色，而且還是凈色的，不花巧，也沒有什麼Logo圖案，讓人看上去就是很舒服的感覺，會覺得「嘩，又是一位有品味且溫柔的女性」。
近年日本流行Personal Colour，很多人會去找顏色認定師幫自己做測試，找出適合自己的顏色，然後就跟據這些顏色去買衣服和化妝品，可能就是對衣物顏色有所講究，不會亂穿，便讓人覺得低調而時尚。下次到日本也可以留意一下，日本女性對襪子也很注重，襪子的款式真的有很多。可能香港人會覺得很怪、甚至覺得老土，但她們常穿絲襪，因為會令雙腿看上去更美；穿涼鞋也會穿漂亮的襪子，因為不穿的話會露出腳指，她們覺得不夠美觀也會顯得髒髒的。
看不見的地方也要美
你現在穿著什麼樣的內衣？這個話題可能很多女生也會覺得有點尷尬，只能說在香港女性不會有什麼場合去展示內衣，但在日本卻不一樣，現在不討論他們在性方面比較開放，想說的是他們的入浴文化。日本人常常會去「湯」或者溫泉，大家都知道是不會穿衣服的，在更衣室中大家就會脫下衣服。筆者在大學時到日本交流便有了這個震撼教育的機會，就是大家的內衣先不談美或不美，起碼都會是一套的，即上下是成套的，當然也大多是好看的。只能說日本女性從頭到腳，由內到外，都是有精心準備的，衣著打扮應該是她們非常注重的日課。
日語中有「適当」（てきとう）一詞，意思應該貼近廣東話的「求其」。每當筆者稱讚女性朋友打扮得美、頭髮很好看，她們總答我是「適当」，除了自謙之意，仔細想想「適当」的漢字不就是「適當」嗎，「適當」即剛剛好，不過不失，日本人所說的「求其」便是這樣的剛剛好。
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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