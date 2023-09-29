回顧台灣離岸風電區塊開發第一期（上）：好戲上演，還是歹戲拖棚？

文：黃敬文（任職顧問公司）

終於，8月30日這天經濟部放出好消息，五家離岸風電專案繳交行政契約，讓離岸風電區塊開發第一期（又稱第三階段第一期／Round 3.1）有了一個看似不差的交代。回望經濟部趕在去年（2022年）最後一個上班日宣布區塊開發第一期分配結果，勉強算是達成了先前年底前公告的承諾，但許多燙手的議題與持續發酵。

從去年投標標截止日傳出沃旭未投標形成參加即得獎的鳥籠競爭，市場震撼的同時針對簽不簽行政契約成了歹戲拖棚，一度傳出近半得標開發商可能不簽行政契約，直到近期才落幕，遠落後原政策規劃三個季度，也對第二期（Round 3.2）及浮動風場示範案政策討論產生排擠壓力。

2023年對離岸風力業界猶如一個壓力鍋悶燒，政府與各家廠商各懷居心，謹慎出牌，產業界對於政策調整的呼聲方興未艾，經濟部也應當知曉其中未完待續的挑戰。離岸風電區塊開發起手式風生水起，這三年來卻是風風雨雨，是時候總體性的爬梳我們走過的一幕幕，或許能給台灣的下一階段與國際市場一些思考。

2019年：充滿期望與憂慮並存，世界在看這個風電市場新秀

回憶那個還沒有COVID的年代，台灣剛剛在2018年完成了的第二階段潛力場址開發的選商，順利地吸引了各大離岸風電開發商加入台灣市場，不論是自己投標還是購買得標的案場，台灣無疑是世界離岸風電業界最火熱的話題，也奠定台灣是亞太區域中國除外市場離岸風電發展領航者地位，開發商、投資機構、供應鏈陸陸續續地造訪台灣，蔡英文也相當自豪地將離岸風電的階段成果視為重要的政績，選前之夜大喊「能源轉型，我做到了！」

當然那不是毫無挑戰的一年，2018年的地方選舉的韓流一度要讓離岸風電產業「轉不起來」，不但是重挫中央政策信心，更讓風電重鎮彰化縣由民進黨轉為國民黨執政，得標開發商一度因無法取得地方政府同意涵而喊出撤出台灣市場，這或許是離岸風電外商們第一次在台灣感受到巨大挫折與政治影響力。

「韓流」橫掃全台，外商也有不免對於台灣離岸風電政策是否延續的擔憂，許多外商不斷督促經濟部必須盡快規劃未來的離岸風電目標，提出第三階段的政策，確立不受政黨輪替影響的市場規則。

2019年的重大里程碑莫過於蔡總統於11月海洋風場（Formosa 1）的啟用典例上首次宣告了十年增加10GW離岸風電的目標，燃起了開發商的鬥志，但政策並未馬上出台，廠商們也持續擔心來年的選舉結果將導致離岸風電發展停止。當蔡政府在總統大選蔡英文取得前所未有的票數勝利，那個當下我想多數開發商都是吃下了定心丸，心心念念2020年必然是充實的一年。

2020年：世界變了，市場也變了，競爭開始

2020年初時沒有人會想到COVID會改變世界，我們曾認為這只是幾個月的陣痛，世界也沒想疫情的全面性爆發，我們都錯了！開發商沒想到疫情使國內輿情完全關注於在口罩以及防疫管制議題，經濟部沈浸在「口罩國家隊」的成就，連能源局的人都在忙口罩的事，離岸風電政策討論幾乎停滯。

能源局一直有開啟第三階段政策討論的說法，卻遲遲不見任何具體方向被提出公開討論。

隨著歐洲疫情全面失控，國境管制變得相當嚴格，許多正在建設的第二階段案場首當其衝，許多外國的專業人員與船隻進出受到很大挑戰，專案工程延遲成了普遍狀態，也埋下後來開發商在面對區塊開發政策討論時更為保守的態度。經濟部也忙於解決第二階段專案相關議題，例如時常週末召開的產業關聯審查會議而疲於奔命、外國人的工作簽證也讓多方頭痛，倘若要再著力於第三階段的政策規劃實為強人所難。

或許當時的經濟部錯過了好好盤點第二階段的挑戰進而思考第三階段政策設計的時機，重要的是更應該慎始。

當許多開發商以為因疫情而停滯之時，Skyborn天豐新能源（時為wpd達德）對市場投出震撼彈，於第三季發布了「天佑達德」計畫，實為開啟第三階段各家開發商大圈海與風場大重疊之濫觴。

此發展有三大重點，第一是打破業界原先以第二階段未核配案場（例如竹風、海鼎、大彰化東北）擁有該區塊優先開發權的「想像」，相關開發商大感挫折。

第二點，則是案場重疊做環評被默許，我國環評案例中由不同開發商針對同區域進行相同類型開發案是很不常見且不合理的；雖然離岸風電第二階段有類似的情況出現，但仍不可說這是合理作法。但當時經濟部與環保署並未有明確的回應，也被解讀為某種默許，甚至也有聽說政府高層對於「增加競爭性」是抱持正面的態度，造成「案場重疊」成為常態。

第三點則是開發商的冒險精神，在毫無任何政策公告的情況下啟動耗資不菲的環評工作，也先行者開發商與積極的環評顧問公司間接地逼著其他必須跟上這波冒險的環評行動，使專案必須以「假想」來規劃專案，造成許多不必要資源浪費。

達德（即Skyborn）可說是以戰逼戰，逼迫經濟部必須開啟政策討論，也逼著其他開發商接續投入第三階段的戰場。

隨之我們看到了2020下半年陸陸續續有開發商提出離岸風場的環評案，筆者分別歸納當時行動快的開發商為：重疊案場先行者－Skyborn、超大圈海王－Enervest、苗栗王－SRE、多元投資組合－CIP、重疊案場跟風仔－Orsted、曇花一現單押浮動式的Marubeni與Flotation等，相互重疊者所在多有，其中各家的策略與行動也各有千秋。