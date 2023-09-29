回顧台灣離岸風電區塊開發第一期（上）：好戲上演，還是歹戲拖棚？
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回顧台灣離岸風電的發展歷程，2020年時，勇於冒險的開發商與環評顧問公司「推敲」政策，形成了「大圈海」與「大重疊」的亂象。同時，由於國內有第二階段離岸風電環評經驗的公司也只有兩家，環評公司與人才一位難求，猶如鬱金香狂熱，搶奪環評資源甚至成為了風電開發的前哨戰......
文：黃敬文（任職顧問公司）
終於，8月30日這天經濟部放出好消息，五家離岸風電專案繳交行政契約，讓離岸風電區塊開發第一期（又稱第三階段第一期／Round 3.1）有了一個看似不差的交代。回望經濟部趕在去年（2022年）最後一個上班日宣布區塊開發第一期分配結果，勉強算是達成了先前年底前公告的承諾，但許多燙手的議題與持續發酵。
從去年投標標截止日傳出沃旭未投標形成參加即得獎的鳥籠競爭，市場震撼的同時針對簽不簽行政契約成了歹戲拖棚，一度傳出近半得標開發商可能不簽行政契約，直到近期才落幕，遠落後原政策規劃三個季度，也對第二期（Round 3.2）及浮動風場示範案政策討論產生排擠壓力。
2023年對離岸風力業界猶如一個壓力鍋悶燒，政府與各家廠商各懷居心，謹慎出牌，產業界對於政策調整的呼聲方興未艾，經濟部也應當知曉其中未完待續的挑戰。離岸風電區塊開發起手式風生水起，這三年來卻是風風雨雨，是時候總體性的爬梳我們走過的一幕幕，或許能給台灣的下一階段與國際市場一些思考。
2019年：充滿期望與憂慮並存，世界在看這個風電市場新秀
回憶那個還沒有COVID的年代，台灣剛剛在2018年完成了的第二階段潛力場址開發的選商，順利地吸引了各大離岸風電開發商加入台灣市場，不論是自己投標還是購買得標的案場，台灣無疑是世界離岸風電業界最火熱的話題，也奠定台灣是亞太區域中國除外市場離岸風電發展領航者地位，開發商、投資機構、供應鏈陸陸續續地造訪台灣，蔡英文也相當自豪地將離岸風電的階段成果視為重要的政績，選前之夜大喊「能源轉型，我做到了！」
當然那不是毫無挑戰的一年，2018年的地方選舉的韓流一度要讓離岸風電產業「轉不起來」，不但是重挫中央政策信心，更讓風電重鎮彰化縣由民進黨轉為國民黨執政，得標開發商一度因無法取得地方政府同意涵而喊出撤出台灣市場，這或許是離岸風電外商們第一次在台灣感受到巨大挫折與政治影響力。
「韓流」橫掃全台，外商也有不免對於台灣離岸風電政策是否延續的擔憂，許多外商不斷督促經濟部必須盡快規劃未來的離岸風電目標，提出第三階段的政策，確立不受政黨輪替影響的市場規則。
2019年的重大里程碑莫過於蔡總統於11月海洋風場（Formosa 1）的啟用典例上首次宣告了十年增加10GW離岸風電的目標，燃起了開發商的鬥志，但政策並未馬上出台，廠商們也持續擔心來年的選舉結果將導致離岸風電發展停止。當蔡政府在總統大選蔡英文取得前所未有的票數勝利，那個當下我想多數開發商都是吃下了定心丸，心心念念2020年必然是充實的一年。
2020年：世界變了，市場也變了，競爭開始
2020年初時沒有人會想到COVID會改變世界，我們曾認為這只是幾個月的陣痛，世界也沒想疫情的全面性爆發，我們都錯了！開發商沒想到疫情使國內輿情完全關注於在口罩以及防疫管制議題，經濟部沈浸在「口罩國家隊」的成就，連能源局的人都在忙口罩的事，離岸風電政策討論幾乎停滯。
能源局一直有開啟第三階段政策討論的說法，卻遲遲不見任何具體方向被提出公開討論。
隨著歐洲疫情全面失控，國境管制變得相當嚴格，許多正在建設的第二階段案場首當其衝，許多外國的專業人員與船隻進出受到很大挑戰，專案工程延遲成了普遍狀態，也埋下後來開發商在面對區塊開發政策討論時更為保守的態度。經濟部也忙於解決第二階段專案相關議題，例如時常週末召開的產業關聯審查會議而疲於奔命、外國人的工作簽證也讓多方頭痛，倘若要再著力於第三階段的政策規劃實為強人所難。
或許當時的經濟部錯過了好好盤點第二階段的挑戰進而思考第三階段政策設計的時機，重要的是更應該慎始。
當許多開發商以為因疫情而停滯之時，Skyborn天豐新能源（時為wpd達德）對市場投出震撼彈，於第三季發布了「天佑達德」計畫，實為開啟第三階段各家開發商大圈海與風場大重疊之濫觴。
此發展有三大重點，第一是打破業界原先以第二階段未核配案場（例如竹風、海鼎、大彰化東北）擁有該區塊優先開發權的「想像」，相關開發商大感挫折。
第二點，則是案場重疊做環評被默許，我國環評案例中由不同開發商針對同區域進行相同類型開發案是很不常見且不合理的；雖然離岸風電第二階段有類似的情況出現，但仍不可說這是合理作法。但當時經濟部與環保署並未有明確的回應，也被解讀為某種默許，甚至也有聽說政府高層對於「增加競爭性」是抱持正面的態度，造成「案場重疊」成為常態。
第三點則是開發商的冒險精神，在毫無任何政策公告的情況下啟動耗資不菲的環評工作，也先行者開發商與積極的環評顧問公司間接地逼著其他必須跟上這波冒險的環評行動，使專案必須以「假想」來規劃專案，造成許多不必要資源浪費。
達德（即Skyborn）可說是以戰逼戰，逼迫經濟部必須開啟政策討論，也逼著其他開發商接續投入第三階段的戰場。
隨之我們看到了2020下半年陸陸續續有開發商提出離岸風場的環評案，筆者分別歸納當時行動快的開發商為：重疊案場先行者－Skyborn、超大圈海王－Enervest、苗栗王－SRE、多元投資組合－CIP、重疊案場跟風仔－Orsted、曇花一現單押浮動式的Marubeni與Flotation等，相互重疊者所在多有，其中各家的策略與行動也各有千秋。
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
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現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
想知道更多渣打銀行與帝亞吉歐決策者的精采對談，以及他們為ESG投入哪些心力？點擊影片觀看更多：https://www.youtube.com/watch?v=8Ub5gUPWBO8
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