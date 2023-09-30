回顧台灣離岸風電區塊開發第一期（下）：不斷傳出棄標，誰在牌桌上笑到最後？

文：黃敬文（任職顧問公司）

2022年：誰在牌桌上笑到了最後？

2021年確認了區塊開發的基本規則後，2022年度的選商繳件截止日從一開始官員口頭提到第二季一路順延，最後定調9月底截止，各家廠商也必須全力衝刺。然而現實是有更多的細節需要被規範與釐清，從場址申請的審查、環評要求、上岸共同廊道規劃、電網加強費用、產業關聯計畫認定標準等，開發商持續在這一年與各主管機關討論。

動作快的開發商迅速的在2021下半年開始申請作業，沒想到這正是挑戰的開始，場址申請作業耗時可達半年，業界才發現前述的紅燈地圖「僅供參考」，綠燈區裡頭也有地雷，相關主管機關可能不斷提出原先未公開或未被列出的限制因素，開發商只能不斷修改案場範圍。

其中民航、空軍、海域航道與電信電纜等議題讓許多開發商頭痛不已，過程猶如在玩踩地雷，但代價是百萬千萬的損失。在審查中軍方所提出的要求往往直接擺出「軍事議題無可討論」的態勢，中華電信纜則是相當堅持電纜不可跨越，相關的討論與試誤皆拖延了開發商的準備工作。

同時，也因審查後風場需大幅改動規劃風場邊界，或甚至大幅縮減至不具開發價值的情況，直接打擊開發商投入區塊開發的信心，更是造成許多環評調查資源浪費（別忘了環評費用漲得兇）。

通過了場址申請，只能說是跨出起跑線的第一步，環境影響評估才是這場比賽的第一個決勝彎道。大量的離岸風電專案（彼此重疊）進入環評也讓環保署相當困擾，因應大量的新案場環評案，環保署亦擬定「第三階段離岸風電環評審查建議事項檢核表」，希望能初步管控專案亂投環評的狀況，但經過場址申請後這一關意義不大。

基本上，環評面對離岸風電相關的問題並沒有形成解方，而缺乏明確的審查標準以及科學為基礎的討論，反而加強了開發商對於環評「走一個流程」的錯誤認知。備受詬病的即是猶如市場喊價的評審過程，環評委員一個念頭或是開發商說的故事是否被買單成了通過審查的要素。

這樣的情況在第三階段更為顯著，由於重疊案場的情況，就出現明明是同一個開發區域，但是不同專案卻受到不同的要求，先審的案子順利通過後，後審的案子可能受到更多要求，這樣的浮動且疊加的審查標準讓人有失去科學客觀認定的感受，讓開發商相當困擾，亦對環評公正性有傷害。

此外，因為政策不明確，造成環評中的規劃方案相當粗糙且充滿不確定性，專案的風機點位、上岸點與陸上電纜皆非確定的方案，開發商也被指導要盡可能的列出各種開發可能性在環評書件中，因為「先環評再選商」的設計，開發商根本不可能明確說明開發規劃，當下的環評猶如可行方案的備查審查，嚴重的浪費環評資源。

國內電網基礎建設規劃更是讓開發商無所適從，早在2020年時已有開發商展開與台電的討論，但直到2022年台電與經濟部才有正式草案說明會。目前淨零碳排下的離岸風電目標甚巨，若無整合性的規劃，必然對近海與海岸環境與使用有所衝擊。然而海纜上岸共同廊道與併網點（台電變電站）的規劃經濟部亦未能提早啟動，亦缺乏2050年的長遠規劃（或想像）。

多數開發商為了進行環評早有各自規劃，但仍須依照經濟部上岸廊道規劃「草案」調整，且許多台電規劃的上岸點也在環評中受到挑戰，讓開發商無所適從。

另外與電網建設息息相關的是電網加強費用的討論，台電也就此議題找開發商們討論，但是初步提案相較於第二階段的費用（5983元/瓩）大漲至每瓩8000多元，讓開發商們難以接受。開發商必須就獲得分配的裝置容量繳交費用，然而開發商認為不應將所有費用皆加諸在專案上，且電網的營運者（台電）本應就該投資於資產建設，在開發商與台電無法就核算細目與費用認定上取得共識的情況下，電網加強費用直至投標截止日皆沒有正式公告的數值（直至2023年3月才公佈為7902元/瓩）；電網加強費用的大幅增加以及延遲公告也是開發商對於第一期投標卻步的因素。

Photo Credit: 中央社

最後，「行政契約」成為壓垮開發商風險承受能力的最後一根稻草。

雖然表訂9月截止投標，但經濟部卻一直到這年的8月才正式提出行政契約的範例草案，對開發商來說要在一個月時程完成內容檢閱與討論實在太難，雖然經濟部在9月底前試圖確認行政契約，但仍未能達成共識。又因經濟部在第二階段的經歷中飽受開發商無法達成國產化承諾以及開發時程延遲等問題，因此也在區塊開發的行政契約中納入更嚴苛的要求，但是這樣嚴格的要求受到開發商的反彈。

第二階段的經驗中供應鏈的挑戰不少，再考量如前述的林林總總不利條件，每一個專案其實都已是冒著風險走一路走鋼索到此，當行政契約中的條件造成所需承擔之風險變大，當然是每一個努力於離岸風電的工作者所不樂見。

第二階段專案屢屢無法達成承諾是事實，可是在政府強壓國產化發展以及害怕能源政策不達標的壓力下難以讓步，使各種風險壓力被置於開發商上，高額的罰款設計也開發商難以接受。在歷經幾次的討論後，直至9月底第一期區塊開發投標截止前，經濟部仍無法正式確認行政契約。

行政契約草案未確認的情況下，代表開發商投標後也面對簽訂契約的不確定性，即便普遍認為後續仍有討論空間，但這在當下是非常冒險之舉。這也造成最後投標截止日有了沃旭沒投標、日商JERA退出海鼎專案等震驚市場之事。沃旭未投標讓本次投標正式變成鳥籠投標，在政策設計上因為至少有六家開發商得標，形成一場六搶六的評選。這樣的結果也違背了經濟部「促進競爭」的目標。