回顧台灣離岸風電區塊開發第一期（下）：不斷傳出棄標，誰在牌桌上笑到最後？
我們想讓你知道的是
2021年開發商開始申請作業後，沒想到才是挑戰的開始，場址的紅燈地圖「僅供參考」，綠燈區裡頭也有地雷，開發商只能不斷修改案場範圍，過程猶如在玩踩地雷，但代價是百萬千萬的損失。2023年的今天，能源局稱這是開啟離岸風電的新頁，但回顧區塊開第一期的風風雨雨，實在有太多值得討論與探究之事，我們不能就這樣算了。
文：黃敬文（任職顧問公司）
2022年：誰在牌桌上笑到了最後？
2021年確認了區塊開發的基本規則後，2022年度的選商繳件截止日從一開始官員口頭提到第二季一路順延，最後定調9月底截止，各家廠商也必須全力衝刺。然而現實是有更多的細節需要被規範與釐清，從場址申請的審查、環評要求、上岸共同廊道規劃、電網加強費用、產業關聯計畫認定標準等，開發商持續在這一年與各主管機關討論。
動作快的開發商迅速的在2021下半年開始申請作業，沒想到這正是挑戰的開始，場址申請作業耗時可達半年，業界才發現前述的紅燈地圖「僅供參考」，綠燈區裡頭也有地雷，相關主管機關可能不斷提出原先未公開或未被列出的限制因素，開發商只能不斷修改案場範圍。
其中民航、空軍、海域航道與電信電纜等議題讓許多開發商頭痛不已，過程猶如在玩踩地雷，但代價是百萬千萬的損失。在審查中軍方所提出的要求往往直接擺出「軍事議題無可討論」的態勢，中華電信纜則是相當堅持電纜不可跨越，相關的討論與試誤皆拖延了開發商的準備工作。
同時，也因審查後風場需大幅改動規劃風場邊界，或甚至大幅縮減至不具開發價值的情況，直接打擊開發商投入區塊開發的信心，更是造成許多環評調查資源浪費（別忘了環評費用漲得兇）。
通過了場址申請，只能說是跨出起跑線的第一步，環境影響評估才是這場比賽的第一個決勝彎道。大量的離岸風電專案（彼此重疊）進入環評也讓環保署相當困擾，因應大量的新案場環評案，環保署亦擬定「第三階段離岸風電環評審查建議事項檢核表」，希望能初步管控專案亂投環評的狀況，但經過場址申請後這一關意義不大。
基本上，環評面對離岸風電相關的問題並沒有形成解方，而缺乏明確的審查標準以及科學為基礎的討論，反而加強了開發商對於環評「走一個流程」的錯誤認知。備受詬病的即是猶如市場喊價的評審過程，環評委員一個念頭或是開發商說的故事是否被買單成了通過審查的要素。
這樣的情況在第三階段更為顯著，由於重疊案場的情況，就出現明明是同一個開發區域，但是不同專案卻受到不同的要求，先審的案子順利通過後，後審的案子可能受到更多要求，這樣的浮動且疊加的審查標準讓人有失去科學客觀認定的感受，讓開發商相當困擾，亦對環評公正性有傷害。
此外，因為政策不明確，造成環評中的規劃方案相當粗糙且充滿不確定性，專案的風機點位、上岸點與陸上電纜皆非確定的方案，開發商也被指導要盡可能的列出各種開發可能性在環評書件中，因為「先環評再選商」的設計，開發商根本不可能明確說明開發規劃，當下的環評猶如可行方案的備查審查，嚴重的浪費環評資源。
國內電網基礎建設規劃更是讓開發商無所適從，早在2020年時已有開發商展開與台電的討論，但直到2022年台電與經濟部才有正式草案說明會。目前淨零碳排下的離岸風電目標甚巨，若無整合性的規劃，必然對近海與海岸環境與使用有所衝擊。然而海纜上岸共同廊道與併網點（台電變電站）的規劃經濟部亦未能提早啟動，亦缺乏2050年的長遠規劃（或想像）。
多數開發商為了進行環評早有各自規劃，但仍須依照經濟部上岸廊道規劃「草案」調整，且許多台電規劃的上岸點也在環評中受到挑戰，讓開發商無所適從。
另外與電網建設息息相關的是電網加強費用的討論，台電也就此議題找開發商們討論，但是初步提案相較於第二階段的費用（5983元/瓩）大漲至每瓩8000多元，讓開發商們難以接受。開發商必須就獲得分配的裝置容量繳交費用，然而開發商認為不應將所有費用皆加諸在專案上，且電網的營運者（台電）本應就該投資於資產建設，在開發商與台電無法就核算細目與費用認定上取得共識的情況下，電網加強費用直至投標截止日皆沒有正式公告的數值（直至2023年3月才公佈為7902元/瓩）；電網加強費用的大幅增加以及延遲公告也是開發商對於第一期投標卻步的因素。
最後，「行政契約」成為壓垮開發商風險承受能力的最後一根稻草。
雖然表訂9月截止投標，但經濟部卻一直到這年的8月才正式提出行政契約的範例草案，對開發商來說要在一個月時程完成內容檢閱與討論實在太難，雖然經濟部在9月底前試圖確認行政契約，但仍未能達成共識。又因經濟部在第二階段的經歷中飽受開發商無法達成國產化承諾以及開發時程延遲等問題，因此也在區塊開發的行政契約中納入更嚴苛的要求，但是這樣嚴格的要求受到開發商的反彈。
第二階段的經驗中供應鏈的挑戰不少，再考量如前述的林林總總不利條件，每一個專案其實都已是冒著風險走一路走鋼索到此，當行政契約中的條件造成所需承擔之風險變大，當然是每一個努力於離岸風電的工作者所不樂見。
第二階段專案屢屢無法達成承諾是事實，可是在政府強壓國產化發展以及害怕能源政策不達標的壓力下難以讓步，使各種風險壓力被置於開發商上，高額的罰款設計也開發商難以接受。在歷經幾次的討論後，直至9月底第一期區塊開發投標截止前，經濟部仍無法正式確認行政契約。
行政契約草案未確認的情況下，代表開發商投標後也面對簽訂契約的不確定性，即便普遍認為後續仍有討論空間，但這在當下是非常冒險之舉。這也造成最後投標截止日有了沃旭沒投標、日商JERA退出海鼎專案等震驚市場之事。沃旭未投標讓本次投標正式變成鳥籠投標，在政策設計上因為至少有六家開發商得標，形成一場六搶六的評選。這樣的結果也違背了經濟部「促進競爭」的目標。
Tags：
從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！