印尼精品咖啡（下）：曾是荷殖時期的「經濟產物」，如今「曼特寧」已是亞洲咖啡的代名詞
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咖啡已經深入印尼人的社交生活核心，如同法國人對葡萄酒的鐘情，印尼年輕人到網紅咖啡店「打卡」，或在連鎖咖啡廳內「耍廢」，儼然成為一種流行時尚的休閒活動，且不侷限於首都雅加達地區，「喝咖啡」（ngopi）更在印尼全國蔚為風潮，推估每天有近八成的印尼人至少飲用1杯咖啡，平均每月咖啡支出約43美元。
強制種植的殖民剝削
由於荷蘭遭受「拿破崙戰爭」（1803年至1815年）、「爪哇戰爭」（1825年至1830年）及奪回比利時戰事失利等影響，為了克服國內金融危機及荷屬東印度政府的財政赤字，巴達維亞總督約翰內斯．范登博斯（Johannes Van den Bosch）於1830年向國王威廉一世提出所謂的「文化建設」（Cultivation System）即「強制種植系統」方案，希望藉此克服荷蘭當時面臨的金融危機與國庫空缺。
「強制種植系統」強制規定荷屬東印度群島的印尼農民，必須在其五分之一的私有土地上種植咖啡、甘蔗、煙草及靛藍等四大主要經濟作物，倘若農民沒有自有土地可供耕作，每年則必須到VOC（荷蘭東印度公司）政府的官方農地，以無償工作66天的勞役做為等值賦稅（土地稅），這種剝削政策的特點在於使爪哇農民，有義務以農產品而非貨幣形式納稅，殖民政府可以通過徵收實物的方式，將經濟作物運往荷蘭母國之後，再以高價轉售予歐洲買家賺取巨額利潤。經統計1831年至1877年荷蘭皇家國庫累計達到8.32億荷蘭盾，除了能償還荷蘭東印度公司的所有舊債外，也成功拯救荷蘭於破產邊緣，並讓VOC能以極快的速度實現自給自足。
對於印尼農民而言，「強制種植系統」的義務勞動具有約束力，農民的實際勞動時間往往超過規定工時，且因大多數農民沒有私人土地，依規定必須前往離家甚遠的政府農場工作，其導致沒有私人時間或餘力繼續種植可供食用的糧食作物（水稻），也由於在強制耕種的勞動過程中，因為各地行政官員及中間管理單位的貪腐行為與侵占土地等弊端叢生，於是在1846年從井里汶（Cirebon）開始爆發飢荒與流行病，甚至死亡等案件，之後逐漸蔓延到中爪哇的德馬克（Demak）、格羅博甘（Grobogan）等地區，這段慘遭「強制種植系統」剝削的40年期間，被視為是印尼史上最黑暗的受迫時期之一。
1871年英國與荷蘭為明確劃分蘇門答臘海岸利益而簽署的《蘇門答臘條約》，讓荷蘭藉口以商貿自由為談判籌碼，換取英國允許荷蘭在蘇門答臘島的權力認可，以便為日後荷蘭勢力擴展到亞齊地區提供依據，而英國則要求荷蘭結束所謂的「強制種植系統」為代價，恢復在東印度群島的自由市場制度，以便讓包括英國在內的私營企業，有機會公平競爭或投資荷蘭在印尼的殖民產業（包括咖啡種植），藉以打破VOC對於咖啡貿易長達60餘年（1725-1780年）的壟斷優勢。
印尼精品咖啡產區介紹
印尼全國的咖啡種植面積約130萬公頃，栽種約27億株咖啡樹，占耕地總面積約24%，平均咖啡種植園面積為1.7公頃，其中逾九成是咖啡個體戶的有機咖啡園（平均栽種面積僅約一公頃），而且不論小農或中等規模的種植園，所有阿拉比卡咖啡豆的採摘均依賴手工完成。現今印尼的咖啡種植面積雖為世界最大，也是全球羅布斯塔咖啡豆的第三大生產國，其占印尼咖啡總產量約85%（阿拉比卡豆占15%），但是由於印尼咖啡生產效率低落，導致全年總產量落後於巴西、越南及哥倫比亞，居於全球第四位，2022/23年印尼咖啡年產量約為1135萬袋（60公斤/袋）。
國際知名連銷咖啡品牌「星巴克」（Starbucks）所販售最好的研磨咖啡，其實就是使用來自於印尼蘇門答臘生產的咖啡豆，而舉世聞名的曼特寧（Mandheling）咖啡、托拉賈（Toraja）咖啡、亞齊嘉佑（Aceh Gayo）咖啡及「世界最貴咖啡」的麝香貓咖啡（Kopi Luwak）等，亦均出自於印尼各大知名咖啡產區：
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蘇門答臘島的北蘇門答臘省：位於海拔1000至1500公尺的林東地區（Lintong Region）與多巴湖區（Lake Toba），以半水洗「濕剝法」生產的「曼特寧」是印尼咖啡的代表，也是亞洲咖啡的代名詞；「曼特寧」具有明顯的亞洲咖啡豆風味，散發出松木、草本、藥草、堅果與焦糖等特殊香氣，具有令人愉悅的酸味，口感濃郁香醇，可謂以最獨特的「苦」來呈現最獨特的「甜」，因此被認為是世界最醇厚的咖啡，也被形容為咖啡界的「凱撒大帝」。
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蘇門答臘島的亞齊特區：位於海拔1100至1600公尺的嘉佑山脈（Gayo Moutain）及塔瓦湖區（Lake Tawar），當地小農一貫堅持栽種古老的咖啡樹種「鐵皮卡」，並運用遮蔭方式養護和使用傳統「濕剝法」加工，其咖啡被描述比林東的「曼特寧」色調更深，口感更輕盈，且散發出特有的香料草本氣息，因此能在歐盟和英國以「Kopi Arabika Gayo」的產品地理標誌（G.I.）註冊。
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蘇拉威西島：位於海拔1200至1800公尺的托拉賈（Toraja）高地和其南部的恩雷康（Enrekang）地區產出的咖啡，通常運往附近的卡羅西鎮交易，因此「卡羅西」（Kalosi）也成為著名的精品咖啡品牌；托拉賈咖啡帶有花香、堅果或香料（肉桂或肉荳蔻）等氣味，甚至呈現出一抹淡淡的黑胡椒味，其甘味回韻足以覆滿味蕾，整體滋味滑順柔軟，是國際知名的精品咖啡，年產量非常稀少，僅約1000公噸。
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爪哇島：爪哇種咖啡的發源地，1876年遭到葉鏽病蟲害襲擊後，被迫改種羅布斯塔與阿拉比卡的混種咖啡樹，其後的原始種已非常罕見，目前位於1400公尺的伊真（Ijen）高原成為阿拉比卡咖啡的產出集中地，其豆子風味質樸，口感柔順，被認為是傳統的「爪哇摩卡咖啡」中的重要成分；某些咖啡莊園亦會將咖啡豆進行長達5年的熟成處理，豆色從綠色轉為淺棕色，讓風味增加但酸度降低，口感濃稠如糖漿，呈現包括雪松木、肉桂或丁香等氣味，此種陳年咖啡被稱為Old Java、Old Brown或Old Government。
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峇里島：位於海拔1250至1700公尺的金塔馬尼（Kintamani）高原是主要的咖啡產區，因為島上咖啡農戶遵循農耕傳統，運用蘊涵印度哲學觀的「蘇巴克」（Subak）灌溉系統，以強調「幸福與環境共存」的環保概念，有助於有機咖啡的種植；2008年，峇里島咖啡業者為金塔馬尼咖啡，以「Kopi Arabica Kintamani Bali」在印尼創建第一個產品地理標誌，其典型的咖啡風味帶有檸檬、莓果和柑橘類等香氣，咖啡稠度良好且口感柔順。
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佛羅倫斯島：有著「百花島」之稱的美麗島嶼，島上存在許多活火山與休活山，火山灰燼創造出特別肥沃的安多索（Andosol）土壤，非常適合有機咖啡的種植，此島雖是印尼較晚開發的咖啡產區，但目前也已成為國際知名的新興咖啡產區。當地農戶將阿拉比卡咖啡種植在海拔1200至1800公尺的高原和山坡之上，採用遮蔭方式種植，使得咖啡帶有甜味巧克力、花香與木質香氣等傳統風味而聞名；島上所產的咖啡豆除使用水洗法處理外，另有一種傳統的加工方式-蜜處理（pulped natural），即先將果粒除去果皮和大部分果肉之後，再將保留有部分果肉及包膜的咖啡豆，直接乾燥處理，過程未經醱酵，使之產出花卉般的誘人香味。
印尼咖啡市場流通超過20個品種的咖啡豆，其中較為常見的有卡杜拉、卡蒂姆、東帝汶種、鐵皮卡、羅布斯塔、利貝里卡等，而印尼的咖啡交易與質量管控則由四個咖啡組織負責把關，包括：1911年成立的「印尼咖啡暨可可研究所」（ICCRI）、1979年成立的「印尼咖啡出口商與同業協會」（AICE）、2008年成立的「印尼精品咖啡協會」（SCAI）及2011年成立的「印尼咖啡出口商協會」（GAEKI）。目前全印尼有19個農民合作社及烘培出口商獲得「有機咖啡」的國際市場認證。
印尼咖啡產業發展現況
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
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本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。