《詐騙社會學》：「男財女貌」擇偶研究，一場精心規劃的策略遊戲

文：孫中興

一場精心規劃的策略遊戲：擇偶研究

生物學教授基南（Julian Paul Keenan）、心理學家小蓋洛普（Gordon G. Gallup Jr.）、古列（Nicole Goulet）及庫爾卡尼（Mrinmoyi Kulkarni）在一九九七年發表研究成果，認為性別差異會影響人類的擇偶策略（mating strategy）。他們找了四十八位女性和十八位男性做調查，年齡介於十八到三十四歲之間，都是紐約州立大學奧爾巴尼分校的大學生。

這個研究的前提（假定）是根據演化心理學的研究結論，人類擇偶會因為性別不同而採取不同的策略和反策略。男性希望跟更多的女性交配，以繁殖更多後代，所以會被女性的外表和生育能力所吸引。而女性的年齡、體重、體適能是男性判斷女性生育能力的線索。

這緣於男女在生殖上的差別。男性的精子製造速度較快，而且沒有長達九個月的懷孕期，於是有些男性是想「創紀錄」，在婚前盡可能跟越多女性發生性關係。就像黃春明的小說〈莎喲娜啦．再見〉描述一個日本來台灣的買春團，叫「千人斬俱樂部」，裡面的人會收集跟自己發生過性行為的女子的毛髮，並記錄自己跟多少女人發生過性關係。

男性易受女性外表吸引，因此會注意女性的三圍，或是傳統認為胸部越大，哺乳能力越強；臀圍越大，生小孩越容易。當然這都是直觀的傳統觀念，不一定是正確的科學知識。這種想法往往是演化心理學被女性主義者討厭的重要原因，因為它看起來充滿了男性的偏見。

而女性能生育的子女數目有限，因此要找最能夠保護母子、提供安全的男性，也會注重能提供最大生活資源的男性。再者生育成本很高，對於偵測男性的欺騙也就特別敏感。但這都是傳統觀念，什麼找老公就是要找「鐵飯碗」啦，女性萬一受騙，會受很大影響等等。

研究方式則是推測異性在約會時採取什麼策略來呈現自己，由此設計二十八個問題，並分成三大類：承諾（commitment）、財務（financial）和身體（physical）。

關於承諾欺騙

在承諾相關的問題上，會假設以下四個方向：

一、在約會時，異性應該表現出讓對方相信他們對生養小孩是比實際情形更有興趣的。

二、異性應該表現出比實際情況還要多的對對方的承諾。

三、在約會時，異性應該表現出比實際情況還有意於長期情感關係。

四、異性會比實際情形還要誇大他們當父母親的興趣，以便讓對方印象深刻。

很多有錢有權的家族，對於培養下一代的生育能力是非常強調的。簡單說就是「嫁入豪門，要替人家生男孩」的觀念。也很多人對某些職業的女性特別有好感，比如幼兒園老師、小學老師、護理師等。在我這一代的人呢，以前都被教育：「將來結婚最好找老師，以後小孩唸書，可以唸到比較好的班；或找護士，比較有愛心，而且家人生病時可以找到比較好的醫生，住比較好的病房。」好像把你的未來人生都算好了。

還有在感情上，要表現出是個忠貞不二的人，要說我這個人就是喜歡小孩，展現未來可能是好爸爸、好媽媽的形象。不過，如果現在你約會時跟對方說，希望將來有兩個小孩，我不知道你能不能找到對象啊。現代人不婚、晚婚的比例高，甚至不希望有小孩，因為有小孩對女性的身體、兩人未來生活的安排都有很大影響。

關於財務欺騙

在財務相關的問題上，則是假設以下五個方向：

一、在初次約會時，異性應該在穿著上看起來比實際要有錢。

二、在約會時，異性應該誇大自己對於職業生涯的目標，以令對方印象深刻。

三、一個人應該在約會時花費比自己真正能夠負擔更多的錢財。

四、一個人應該在和異性約會時誇大自己的工作職稱。

五、一個人在約會時應該使用信用卡來讓對方印象深刻。

財務很重要，因此才會有欺騙行為出現。但也有少數人是反向的，其實很有錢但穿得很隨便，希望對方看到的不是自己的有錢。至於誇大工作職稱，現在反正很多職稱聽起來都不得了，就像以前學生組織的幹部叫組長，現在叫部長，聽起來跟政治人物一樣大。我第一次聽到學生說是什麼學術部長的時候，都覺得我是不是該下跪，官那麼大呀！

至於信用卡則是個「時代問題」，現在用行動支付，一支手機就可以了。

關於身體狀況欺騙

身體狀況相關的問題，則是假設以下六個方向：

一、一個人應該穿著靴子或高跟鞋讓自己比實際看起來瘦或高。

二、如果一個人臉上有缺陷，約會前應該加以遮蓋。

三、一個人在約會時應該穿著比平常更可以展現好身材的衣著。

四、一個人在約會時應該改變平時的肢體動作（走路、坐姿和站姿）。

五、一個人應該穿著特殊服裝來掩飾自己的體重（寬鬆裝、黑色服裝和條紋服裝）。

六、穿著泳裝時，如果是在對方面前就應該「縮小腹」。

這個研究發現，女性因為有生育考慮，通常會將欺騙者歸因於外顯的性動機（apparent sexual motivation）。而男性則不太在意對方是否具有性動機，很少將欺騙歸因於此。

另外，圖基（William Tooke）和卡米爾（Lori Camire）在一九九一年的研究發現，男人會在承諾和財務方面說謊，女性會在身體方面說謊。顯然人類常常利用欺騙來獲取對於異性的吸引力，這情況從古到今都有，也可以理解為「騙到手再說」。有時，有些夫妻在回想當初結婚時就說是「被對方騙了」，似乎也某種程度承認了「欺騙」的存在。

男女演化策略大不同