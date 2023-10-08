《詐騙社會學》：「男財女貌」擇偶研究，一場精心規劃的策略遊戲
我們想讓你知道的是
本書整合了臺大社會學系名譽教授孫中興，多年來以社會學、社會心理學、哲學、歷史經典及相關實驗研究等資料，深入「詐騙」到「信任」互為因果、表裡的關係，從個人內在到生活情境，剖析他人也反思自己，讓我們想想如何能夠做得更好，甚至做出改變——創造一個真誠、值得信任的人生。
文：孫中興
一場精心規劃的策略遊戲：擇偶研究
生物學教授基南（Julian Paul Keenan）、心理學家小蓋洛普（Gordon G. Gallup Jr.）、古列（Nicole Goulet）及庫爾卡尼（Mrinmoyi Kulkarni）在一九九七年發表研究成果，認為性別差異會影響人類的擇偶策略（mating strategy）。他們找了四十八位女性和十八位男性做調查，年齡介於十八到三十四歲之間，都是紐約州立大學奧爾巴尼分校的大學生。
這個研究的前提（假定）是根據演化心理學的研究結論，人類擇偶會因為性別不同而採取不同的策略和反策略。男性希望跟更多的女性交配，以繁殖更多後代，所以會被女性的外表和生育能力所吸引。而女性的年齡、體重、體適能是男性判斷女性生育能力的線索。
這緣於男女在生殖上的差別。男性的精子製造速度較快，而且沒有長達九個月的懷孕期，於是有些男性是想「創紀錄」，在婚前盡可能跟越多女性發生性關係。就像黃春明的小說〈莎喲娜啦．再見〉描述一個日本來台灣的買春團，叫「千人斬俱樂部」，裡面的人會收集跟自己發生過性行為的女子的毛髮，並記錄自己跟多少女人發生過性關係。
男性易受女性外表吸引，因此會注意女性的三圍，或是傳統認為胸部越大，哺乳能力越強；臀圍越大，生小孩越容易。當然這都是直觀的傳統觀念，不一定是正確的科學知識。這種想法往往是演化心理學被女性主義者討厭的重要原因，因為它看起來充滿了男性的偏見。
而女性能生育的子女數目有限，因此要找最能夠保護母子、提供安全的男性，也會注重能提供最大生活資源的男性。再者生育成本很高，對於偵測男性的欺騙也就特別敏感。但這都是傳統觀念，什麼找老公就是要找「鐵飯碗」啦，女性萬一受騙，會受很大影響等等。
研究方式則是推測異性在約會時採取什麼策略來呈現自己，由此設計二十八個問題，並分成三大類：承諾（commitment）、財務（financial）和身體（physical）。
關於承諾欺騙
在承諾相關的問題上，會假設以下四個方向：
一、在約會時，異性應該表現出讓對方相信他們對生養小孩是比實際情形更有興趣的。
二、異性應該表現出比實際情況還要多的對對方的承諾。
三、在約會時，異性應該表現出比實際情況還有意於長期情感關係。
四、異性會比實際情形還要誇大他們當父母親的興趣，以便讓對方印象深刻。
很多有錢有權的家族，對於培養下一代的生育能力是非常強調的。簡單說就是「嫁入豪門，要替人家生男孩」的觀念。也很多人對某些職業的女性特別有好感，比如幼兒園老師、小學老師、護理師等。在我這一代的人呢，以前都被教育：「將來結婚最好找老師，以後小孩唸書，可以唸到比較好的班；或找護士，比較有愛心，而且家人生病時可以找到比較好的醫生，住比較好的病房。」好像把你的未來人生都算好了。
還有在感情上，要表現出是個忠貞不二的人，要說我這個人就是喜歡小孩，展現未來可能是好爸爸、好媽媽的形象。不過，如果現在你約會時跟對方說，希望將來有兩個小孩，我不知道你能不能找到對象啊。現代人不婚、晚婚的比例高，甚至不希望有小孩，因為有小孩對女性的身體、兩人未來生活的安排都有很大影響。
關於財務欺騙
在財務相關的問題上，則是假設以下五個方向：
一、在初次約會時，異性應該在穿著上看起來比實際要有錢。
二、在約會時，異性應該誇大自己對於職業生涯的目標，以令對方印象深刻。
三、一個人應該在約會時花費比自己真正能夠負擔更多的錢財。
四、一個人應該在和異性約會時誇大自己的工作職稱。
五、一個人在約會時應該使用信用卡來讓對方印象深刻。
財務很重要，因此才會有欺騙行為出現。但也有少數人是反向的，其實很有錢但穿得很隨便，希望對方看到的不是自己的有錢。至於誇大工作職稱，現在反正很多職稱聽起來都不得了，就像以前學生組織的幹部叫組長，現在叫部長，聽起來跟政治人物一樣大。我第一次聽到學生說是什麼學術部長的時候，都覺得我是不是該下跪，官那麼大呀！
至於信用卡則是個「時代問題」，現在用行動支付，一支手機就可以了。
關於身體狀況欺騙
身體狀況相關的問題，則是假設以下六個方向：
一、一個人應該穿著靴子或高跟鞋讓自己比實際看起來瘦或高。
二、如果一個人臉上有缺陷，約會前應該加以遮蓋。
三、一個人在約會時應該穿著比平常更可以展現好身材的衣著。
四、一個人在約會時應該改變平時的肢體動作（走路、坐姿和站姿）。
五、一個人應該穿著特殊服裝來掩飾自己的體重（寬鬆裝、黑色服裝和條紋服裝）。
六、穿著泳裝時，如果是在對方面前就應該「縮小腹」。
這個研究發現，女性因為有生育考慮，通常會將欺騙者歸因於外顯的性動機（apparent sexual motivation）。而男性則不太在意對方是否具有性動機，很少將欺騙歸因於此。
另外，圖基（William Tooke）和卡米爾（Lori Camire）在一九九一年的研究發現，男人會在承諾和財務方面說謊，女性會在身體方面說謊。顯然人類常常利用欺騙來獲取對於異性的吸引力，這情況從古到今都有，也可以理解為「騙到手再說」。有時，有些夫妻在回想當初結婚時就說是「被對方騙了」，似乎也某種程度承認了「欺騙」的存在。
男女演化策略大不同
Tags：
開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」將於10/20在南港展覽館盛大登場！即刻報名掌握最新技術趨勢
我們想讓你知道的是
一年一度的開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」即將在今年10月20日於南港展覽館盛大舉辦，邀請各方開發者及雲端技術工作者一起線下相見，掌握技術趨勢！
近年來，隨著技術不斷進步，生成式AI技術已邁入產業應用階段，雲端服務、運算晶片等相關產業也紛紛迎來噴發式的成長。全球市場研究機構TrendForce在今年5月的調查報告中指出，AI帶動伺服器與晶片的硬體需求成長，下半年AI運算風潮將持續滲透至雲端、電商、製造等專業領域；也就是說，跨領域的AI技術開發與雲端應用，亦是未來各大產業的主流發展趨勢。
面對不斷創新、變動的AI技術，開發者該如何掌握趨勢呢？別擔心，AWS即將於10月20日於南港展覽館二館舉辦的「AWS Dev Day Taiwan 2023」，就是開發者及雲端技術工作者們了解技術趨勢的絕佳機會。
AWS Dev Day七大焦點主題，多技能高效開發者的養成之路
今年度開發者大會聚焦各大產業的熱門議題，期待帶領與會者深入了解AWS的全新服務如何幫助開發者提升生產力、克服不同應用場景的開發挑戰。本次活動共包含超過15場以上的議程，內容依技術性質分為「AI雲端技術與產業策略」、「開發者體驗最佳化」與「驅動雲端效能革新」三大類別，並以多軌分場的方式針對以下七大主題深入探討，每位開發者都可以選擇感興趣的領域深入了解：
- 生成式 AI
- 現代化應用開發
- 開發者專案管理
- 開發維運一體化
- 雲端安全與韌性
- 雲端設計原則及架構最佳實務
- 資料庫進階應用
為了保證議程內容扎實、拳拳到肉，AWS邀請各方產業大咖擔任議程講師，包括AWS內部的資深技術講師、企業資深開發者、產業高級主管等重量級人物，深度解說熱騰騰的產業趨勢走向、AWS的服務精華與資深開發者的第一手實戰經驗，邀請與會者站在產業典範轉移的前緣，成為新一代的多技能高效開發者。
AWS Dev Day帶您掌握現代開發趨勢！參與就送多項精美好禮
一年一度專屬於開發者的年度盛會怎能錯過？不只能在現場與眾多技術同好互動交流，還能接觸知名企業的第一手轉型及開發經驗，甚至現場還配有 AWS 的專業技術團隊，提供與會者最即時的服務諮詢。相信不論是尋求突破、創新的執行長、技術長、技術主管，還是期待自我賦能、增廣見聞的解決方案架構師、工程師等開發者，都能在各式議程中找到經驗參考或解決方案。除此之外，只要報名並出席活動，還有機會帶走防風傘、毛氈收納包等活動好禮！有得學、有得拿，不要猶豫了，立即點此報名吧！
AWS Dev Day Taiwan 2023 活動詳細資訊
活動時間： 2023年10月20日（五） 10:00-16:00
活動地點：南港展覽館二館
報名方式：免費參與，立即點此報名
注意事項：報名成功者將於活動前三日收到行前通知信。