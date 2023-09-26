清邁克倫族部落保存傳統織染技藝，紀錄著一段台灣人與泰緬邊境的不解之緣
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說起林良恕和克倫族的淵源，起源自長年在泰緬邊境工作和生活的林良恕，因緣際會成立奇姆娃手織品（Chimmuwa）這個品牌，Chimmuwa來自克倫族語，代表未婚少女身穿的白色長袍，而奇姆娃更有著林良恕對克倫族的感情。林良恕經常開車到達府或清邁山上，收購克倫族婦女所織布料，再由奇姆娃工作室的織女加工成日常物品
（中央社）距離清邁市中心約2小時車程的惠宜康村（Huai-E-Khang）是一個傳統克倫族部落，部落裡滿載克倫族婦女對傳統織染技藝的熱情與使命，也承載了一份台灣人與克倫族的不解之緣。
在泰緬邊境的山上，少數民族克倫族（Karen）生活了數百年，涼爽怡人的氣候以及物產豐饒的樹林，讓克倫族與大自然共生共存，克倫族人在此種米植菜，更利用大自然賜予的物資，製成天然染料，儘管在21世紀的今天，克倫族的婦女們仍會利用閒時動手織布染布，並裁剪成日常所穿的衣服和裙子。
在克倫族語裡，Che Su Mo意為媽媽的黑衣服，在克倫族傳統中，已婚婦女要穿上黑色的衣服，而惠宜康這個村落的村長艾莉（Aeri）就像媽媽一樣，照顧著大家。
2013年艾莉認識了來自台灣的林良恕，林良恕向克倫族婦女購買布料，再製成產品到城裡販售，自此之後惠宜康村的婦女們由艾莉帶頭，正式以Che Su Mo這個團體的名義對外，開始販賣天然染的布料。
在惠宜康村落的周遭有一片被當地人稱為「女人森林」的大片樹林，樹林裡有著天然染所需的各種自然資源，例如薑黃、芒果樹皮、木蝴蝶樹皮、藥材果實、植物樹根等，當地婦女會到樹林裡取材，而這也代表森林不能被開發，艾莉希望做到文化、技藝傳承又能顧到環境。
說起林良恕和克倫族的淵源，起源自長年在泰緬邊境工作和生活的林良恕，因緣際會成立奇姆娃手織品（Chimmuwa）這個品牌，Chimmuwa來自克倫族語，代表未婚少女身穿的白色長袍，而奇姆娃更有著林良恕對克倫族的感情。
林良恕經常開車到達府（Tak）或清邁山上，收購克倫族婦女所織布料，再由奇姆娃工作室的織女加工成為電腦包、錢包或側背包等大眾會用的日常物品，透過向部落婦女收購布，奇姆娃希望讓婦女們多一份經濟保障。
由於有客人好奇這些織品來源，近幾年奇姆娃進一步和克倫族部落合作，開辦織染工作坊，從2015年開始舉辦第一個工作坊，到目前為止已經和4個清邁山上的克倫族部落合作，惠宜康村就是其中一個。
奇姆娃泰國負責人溫巧如是另外一個和克倫族結緣的台灣人，她帶領參與織染工作坊的學員，除了學習織染技術外，也參與克倫族的日常生活，例如加入農活、與族人一起到山林裡採摘果實，以及染布所需的天然染料。
但隨著人口老化，克倫族的傳統織布工藝恐怕將漸漸消失，織布本就不是克倫族婦女的主業，她們只有利用農閒的時候才會織布，許多年長的婦女身體日漸衰弱而不能再織布，有些年輕的婦女則是去鄰近菜園或農田擔任雇工，以獲取更多的報酬，傳統布料的生產日益衰減。
溫巧如說，工作坊安排讓克倫族婦女擔任學員的老師，克倫族婦女因此知道自己的傳統技藝是有價值的，她也希望藉此讓年輕一代願意回頭學習族群的傳統手藝，重拾對織布的驕傲和熱情。
織布不只是收入來源的一部分，更是自我療癒的過程。艾莉說，部落婦女身上背負著重責大任，包括打理三餐、照顧小孩，還要想辦法為家庭找經濟來源，容易心浮氣躁，透過織布過程，部落婦女能靜下心自我對話。
現在的惠宜康村不但提供布料，更是一個學習中心，他們不光和奇姆娃合辦工作坊，清邁皇家大學的國際交換生每年都會上山學習織染技藝。
艾莉說，年長的婦女幫忙事前準備工作，既有參與感，又能有簡單收入，族人對於能夠教導新生代織染技術，感覺有意義也特別開心。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
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運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
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大我的勝利 不受限於運動場上
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而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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