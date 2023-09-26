清邁克倫族部落保存傳統織染技藝，紀錄著一段台灣人與泰緬邊境的不解之緣

（中央社）距離清邁市中心約2小時車程的惠宜康村（Huai-E-Khang）是一個傳統克倫族部落，部落裡滿載克倫族婦女對傳統織染技藝的熱情與使命，也承載了一份台灣人與克倫族的不解之緣。

在泰緬邊境的山上，少數民族克倫族（Karen）生活了數百年，涼爽怡人的氣候以及物產豐饒的樹林，讓克倫族與大自然共生共存，克倫族人在此種米植菜，更利用大自然賜予的物資，製成天然染料，儘管在21世紀的今天，克倫族的婦女們仍會利用閒時動手織布染布，並裁剪成日常所穿的衣服和裙子。

在克倫族語裡，Che Su Mo意為媽媽的黑衣服，在克倫族傳統中，已婚婦女要穿上黑色的衣服，而惠宜康這個村落的村長艾莉（Aeri）就像媽媽一樣，照顧著大家。

2013年艾莉認識了來自台灣的林良恕，林良恕向克倫族婦女購買布料，再製成產品到城裡販售，自此之後惠宜康村的婦女們由艾莉帶頭，正式以Che Su Mo這個團體的名義對外，開始販賣天然染的布料。

Photo Credit：中央社 克倫族部落的村長艾莉帶領著部落的婦女成立名為Che Su Mo的團體，販賣天然染的布料和服飾。

Photo Credit：中央社 克倫族婦女會到森林裡採集天然染料如樹皮或果實，把線染成各種顏色。

在惠宜康村落的周遭有一片被當地人稱為「女人森林」的大片樹林，樹林裡有著天然染所需的各種自然資源，例如薑黃、芒果樹皮、木蝴蝶樹皮、藥材果實、植物樹根等，當地婦女會到樹林裡取材，而這也代表森林不能被開發，艾莉希望做到文化、技藝傳承又能顧到環境。

說起林良恕和克倫族的淵源，起源自長年在泰緬邊境工作和生活的林良恕，因緣際會成立奇姆娃手織品（Chimmuwa）這個品牌，Chimmuwa來自克倫族語，代表未婚少女身穿的白色長袍，而奇姆娃更有著林良恕對克倫族的感情。

林良恕經常開車到達府（Tak）或清邁山上，收購克倫族婦女所織布料，再由奇姆娃工作室的織女加工成為電腦包、錢包或側背包等大眾會用的日常物品，透過向部落婦女收購布，奇姆娃希望讓婦女們多一份經濟保障。

由於有客人好奇這些織品來源，近幾年奇姆娃進一步和克倫族部落合作，開辦織染工作坊，從2015年開始舉辦第一個工作坊，到目前為止已經和4個清邁山上的克倫族部落合作，惠宜康村就是其中一個。

Photo Credit：中央社 由台灣人成立的團體奇姆娃手織品和距離清邁市中心約2小時車程的惠宜康山村合作，舉辦手工染織工作坊，邀請台灣人學習克倫族的傳統染織技術。

奇姆娃泰國負責人溫巧如是另外一個和克倫族結緣的台灣人，她帶領參與織染工作坊的學員，除了學習織染技術外，也參與克倫族的日常生活，例如加入農活、與族人一起到山林裡採摘果實，以及染布所需的天然染料。

但隨著人口老化，克倫族的傳統織布工藝恐怕將漸漸消失，織布本就不是克倫族婦女的主業，她們只有利用農閒的時候才會織布，許多年長的婦女身體日漸衰弱而不能再織布，有些年輕的婦女則是去鄰近菜園或農田擔任雇工，以獲取更多的報酬，傳統布料的生產日益衰減。

溫巧如說，工作坊安排讓克倫族婦女擔任學員的老師，克倫族婦女因此知道自己的傳統技藝是有價值的，她也希望藉此讓年輕一代願意回頭學習族群的傳統手藝，重拾對織布的驕傲和熱情。

Photo Credit：中央社 惠宜康山村的部落婦女會利用閒暇時捲線織布。

織布不只是收入來源的一部分，更是自我療癒的過程。艾莉說，部落婦女身上背負著重責大任，包括打理三餐、照顧小孩，還要想辦法為家庭找經濟來源，容易心浮氣躁，透過織布過程，部落婦女能靜下心自我對話。

現在的惠宜康村不但提供布料，更是一個學習中心，他們不光和奇姆娃合辦工作坊，清邁皇家大學的國際交換生每年都會上山學習織染技藝。

艾莉說，年長的婦女幫忙事前準備工作，既有參與感，又能有簡單收入，族人對於能夠教導新生代織染技術，感覺有意義也特別開心。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒