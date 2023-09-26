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2023/09/26,
印太

越南計畫明年開墾稀土礦場，將挑戰中國稀土龍頭的地位

越南計畫明年開墾稀土礦場，將挑戰中國稀土龍頭的地位
稀土元素。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

隨著中美貿易戰未歇，對幾乎完全依賴中國稀土供應和加工的歐盟，認為這會是嚴重的經濟威脅，需避免在提升經濟競爭力下而不損害地緣政治自主權，而擁有技術、良好投資環境及有豐富稀土儲備的越南，也將有機會與中國競爭稀土供應龍頭的位置。

越南計畫於明年開墾位於萊州省東堡（Dong Pao）的稀土礦場，而美國總統拜登本月訪問越南河內時，美越除了升級為「全面戰略夥伴」，兩國也簽署一項協議，目的是增強越南吸引投資者購買其稀土的意願。

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Photo Credit: GettyImages
2023年9月11日，拜登和越共總書記阮富仲會面。

全球對稀土的需求逐年增加

稀土元素包括鑭（La）、鈰（Ce）、鐠（Pr）、釹（Nd）、鉕（Pm）、釤（Sm）、銪（Eu）、釓（Gd）、鋱（Tb）、鏑（Dy）、鈥（Ho）、鉺（Er）、銩（Tm）、鐿（Yb）、鎦（Lu）、釔（Y）和鈧（Sc），其具備高磁性和導電性的特性，能用於智慧型手機、電動車、LED燈、風力渦輪機和醫療設備等高科技產品，而全球對稀土的需求也逐年增加。

1987年，時任中國領導人鄧小平在視察中國最大稀土礦場之一的內蒙古包頭時稱「中東有石油，中國有稀土」，當時北京已認知到稀土礦具重要戰略性，並於日後在全球稀土供應中建立了主導地位。根據美國地質調查局 （USGS）數據，擁有4400萬噸稀土儲量的中國占全球稀土儲量的34%，居世界第一，其次是越南、巴西和俄羅斯儲量約為2000萬噸。

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Photo Credit：Wikipedia
稀土礦。

越南的稀土策略

隨著中美貿易戰未歇，對幾乎完全依賴中國稀土供應和加工的歐盟，認為這會是嚴重的經濟威脅，需避免在提升經濟競爭力下而不損害地緣政治自主權，而擁有技術、良好投資環境及有豐富稀土儲備的越南，也將有機會與中國競爭稀土供應龍頭的位置。

越南的稀土儲量主要分佈在越南西北部和中部高地，越南稀土股份公司（VTRE）董事長Luu Anh Tuan表示，招商時間可能會改變，但政府計劃明年重新啟動稀土礦場的開墾。與VTRE為合作夥伴的澳洲黑石集團（Blackstone Minerals Ltd），其高層Tessa Kutscher也表示，如果取得招商權，黑石將會對該項目投資約1億美元（約新台幣32億2270萬元）。Kutscher也補充，表示公司正在與包括電動車製造商VinFast和Rivian等潛在客戶討論可能簽訂的合約。

至於澳洲為何對投資越南感到興趣，根據Nicholas Basan去年11月於《外交家雜誌》發表的文章〈澳洲與越南的合作可能會削弱中國對稀土的壟斷〉指出，澳洲和越南擁有許多共同利益且能彼此互補，特別是澳洲能提供加速越南稀土產業發展所需的技術專長、產品和資本，而對越南來說，因著與澳洲的合作，其稀土產業能避免因投資和市場的挑戰而陷入困境。

不過對於越南電動車品牌VinFast是否與黑石集團合作，根據《路透社》報導，VinFast其母公司Vingroup的發言人表示，該集團目前並未與黑石集團確認參與稀土的開發計劃。

新聞來源

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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