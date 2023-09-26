開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/09/26,
軍事

「大腸桿菌」排雷？以色列開發螢光蛋白生物感測器，有望降低風險、提升全球掃雷效率

「大腸桿菌」排雷？以色列開發螢光蛋白生物感測器，有望降低風險、提升全球掃雷效率
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

當前執行排雷工作的群體多由長時間受過培訓的專業人員操作，但這種「工作者以手持設備進行現場搜索」的方式不僅耗費成本高、效率差，對於排雷人員而言更極具風險。因此，若能採「細菌代替人類」的遠端監測模式操作，便能降低排雷成本並保障人員安全。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

以色列生物科技公司Enzymit於2023年9月19日宣布，該公司研究團隊與以色列耶路撒冷希伯來大學（HU）合作，當前已開發出一種能準確檢測未爆炸彈藥（UXO）的新型蛋白質（Novel Protein）生物感測器，預計能有效提高全球排雷效率。

根據美國新聞網站《Benzinga》報導，由耶路撒冷希伯來大學微生物生態學（Microbial ecology）教授貝爾金（Shimshon Belkin）所帶領的環境微生物暨生物感測器研究團隊，利用基因工程（Gene engineering）改造大腸桿菌（E. coli），讓大腸桿菌菌株能在接觸到地雷所含的三硝基甲苯（TNT）揮發前體物質「二硝基甲苯」（DNT）後形成螢光蛋白，掃雷人員便能依據此生物發光（Bioluminescence）特性確定地雷所在位置。

Enzymit執行長拉皮多斯（Gideon Lapidoth）對此表示：「我們相當榮幸能與貝爾金教授的團隊合作，他們的研究成果無疑為掃雷等爆炸物檢測帶來開創性的解決方式，同時也體現出合成生物學（Synthetic biology）和人工智慧（以下簡稱AI）跨領域應用的潛力，相信這樣的成果能有效應對往後的人道危機及環境挑戰。」

以色列國際新聞頻道《i24news》解釋，Enzymit善於利用AI深度學習（Deep learning）演算法來調整與完善大腸桿菌等微生物的化學反應，貝爾金的研究團隊在與Enzymit合作後，其生物感測器的偵測靈敏度比研製初期高出5倍、訊號強度提升30倍，且探測器能更快速的找到目標物。

為何研製高效的掃雷方法非常重要？

比利時媒體《Science Business》指出，多數國家或區域的軍事衝突雖已結束幾十年，但埋在地下的爆裂物仍對生活於前戰區的人民構成生命威脅，尤其全球目前至少有1.1億枚地雷仍未清除，每年至少造成約5000人死亡或傷殘，其中絕大多數為平民，更有約42％的傷亡群體為兒少。此外，地雷也導致國際間有超過60多個國家的公共建設及民生服務發展受阻。

貝爾金的團隊亦在發布於國際權威刊物《計算生物與結構生物科技期刊》（Computational And Structural Biotechnology Journal）的研究中提及，雖然國際社會努力進行排雷作業，但長期缺乏安全有效的方法來精準確認地雷所在處，清除地雷和其他爆炸物的工作也因此效率欠佳。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。

最新發展：