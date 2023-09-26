「大腸桿菌」排雷？以色列開發螢光蛋白生物感測器，有望降低風險、提升全球掃雷效率

文：張瑞邦（Tucker Chang）

以色列生物科技公司Enzymit於2023年9月19日宣布，該公司研究團隊與以色列耶路撒冷希伯來大學（HU）合作，當前已開發出一種能準確檢測未爆炸彈藥（UXO）的新型蛋白質（Novel Protein）生物感測器，預計能有效提高全球排雷效率。

根據美國新聞網站《Benzinga》報導，由耶路撒冷希伯來大學微生物生態學（Microbial ecology）教授貝爾金（Shimshon Belkin）所帶領的環境微生物暨生物感測器研究團隊，利用基因工程（Gene engineering）改造大腸桿菌（E. coli），讓大腸桿菌菌株能在接觸到地雷所含的三硝基甲苯（TNT）揮發前體物質「二硝基甲苯」（DNT）後形成螢光蛋白，掃雷人員便能依據此生物發光（Bioluminescence）特性確定地雷所在位置。

Enzymit執行長拉皮多斯（Gideon Lapidoth）對此表示：「我們相當榮幸能與貝爾金教授的團隊合作，他們的研究成果無疑為掃雷等爆炸物檢測帶來開創性的解決方式，同時也體現出合成生物學（Synthetic biology）和人工智慧（以下簡稱AI）跨領域應用的潛力，相信這樣的成果能有效應對往後的人道危機及環境挑戰。」

以色列國際新聞頻道《i24news》解釋，Enzymit善於利用AI深度學習（Deep learning）演算法來調整與完善大腸桿菌等微生物的化學反應，貝爾金的研究團隊在與Enzymit合作後，其生物感測器的偵測靈敏度比研製初期高出5倍、訊號強度提升30倍，且探測器能更快速的找到目標物。

為何研製高效的掃雷方法非常重要？

比利時媒體《Science Business》指出，多數國家或區域的軍事衝突雖已結束幾十年，但埋在地下的爆裂物仍對生活於前戰區的人民構成生命威脅，尤其全球目前至少有1.1億枚地雷仍未清除，每年至少造成約5000人死亡或傷殘，其中絕大多數為平民，更有約42％的傷亡群體為兒少。此外，地雷也導致國際間有超過60多個國家的公共建設及民生服務發展受阻。

貝爾金的團隊亦在發布於國際權威刊物《計算生物與結構生物科技期刊》（Computational And Structural Biotechnology Journal）的研究中提及，雖然國際社會努力進行排雷作業，但長期缺乏安全有效的方法來精準確認地雷所在處，清除地雷和其他爆炸物的工作也因此效率欠佳。