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2023/09/26,
社會

陳建仁：2024年調高托育補助，公托每月增至7000元、準公托增至1.3萬元

陳建仁：2024年調高托育補助，公托每月增至7000元、準公托增至1.3萬元
Photo Credit: 台中市政府提 via 中央社

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陳建仁表示，明年政府將再調高托育補助，送托公共化托育由每月5500元增到7000元、準公共托育由每月8500元增到1萬3000元，並針對中低收入戶、低收入戶、弱勢家庭及第2胎以上子女加碼補助，大幅降低家庭育兒托育的負擔。

（中央社）行政院長陳建仁昨（25）日表示，明（2024）年將再調高托育補助，送托公共化托育由每月新台幣5500元增到7000元、準公共托育由每月8500元增到1萬3000元，中低收入戶、弱勢家庭及第2胎以上子女再加碼補助。

行政院透過新聞稿表示，陳建仁昨天主持「行政院社會福利推動委員會第33次委員會議」，並分別聽取衛生福利部、勞動部說明「有關高齡社會白皮書推動辦理情形」及「庇護工場之定位挑戰與轉型規劃報告」。

陳建仁致詞時說，明年度中央政府總預算，在社福經費編列預算高達新台幣9229億元，成長11.4％；少子女化對策預算，更從民國105年的150億元，成長到1201億元、長照預算也從105年的50億元，成長到876億元，都是史上最高。

陳建仁指出，為營造友善生養育兒環境，去年8月育兒津貼已提高到5000元，今年8月底已累計發給33萬811名未滿2歲兒童，托育補助也調高到8500元，第2胎、第3胎再加碼發放，每月受益人數達4萬8136人，且從1月起取消排富，讓所有未滿2歲兒童都能受惠。

陳建仁表示，明年政府將再調高托育補助，送托公共化托育由每月5500元增到7000元、準公共托育由每月8500元增到1萬3000元，並針對中低收入戶、低收入戶、弱勢家庭及第2胎以上子女加碼補助，大幅降低家庭育兒托育的負擔。

陳建仁說，政府也將投入219億元，在明年2月新學期開始，實施減免私立大專學雜費每年3萬5000元，以縮減公私立學費差距，減輕家庭負擔，並促進教育平權。

推動長照政策方面，陳建仁表示，去年7月至今年6月的長照給付支付服務人數，已超過47萬人，長照需求服務涵蓋率達76.9％；另已決定將對有全日照護或嚴重依賴照護需要的民眾，採多元認定方式，免經巴氏量表評估得許可聘僱外籍看護工，估計符合條件的受益人數約60萬人。

陳建仁指出，台灣將在115年邁入超高齡社會，行政院已修正「高齡社會白皮書」，並核定「因應超高齡社會對策方案（112-115年）」，各部會分4年投入1200億元，並設置專案小組整合督導各機關。

陳建仁說，有關高齡社會白皮書目標設定問題，會請林萬億召開專案小組會議，邀集委員、NPO（非營利組織）、NGO（非政府組織）及有關部會等，就績效目標的訂定及年度經費需求，進行滾動式檢討，盼藉由政府與民間合作，使政策順利推展。

針對勞動部「庇護工場之定位挑戰與轉型規劃報告」，陳建仁表示，已責成林萬億召開跨部會會議，邀相關專業委員、企業代表參與，針對庇護工場的定位挑戰及轉型，提出更具體的跨部會解決方案，引導鼓勵民間業者釋出就業機會或職缺，讓受庇護員工能漸進適性就業並回歸社區。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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