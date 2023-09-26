英國、加拿大在波蘭完訓烏克蘭千名工兵，澤倫斯基：美國M1艾布蘭戰車已交付烏軍
我們想讓你知道的是
由於烏克蘭反攻速度不如外界部分人士的樂觀預期，各國援烏熱情近期有下滑趨勢。特別是隨著各國大選陸續登場、俄烏戰爭牽動的國內政治經濟議題成為攻防熱點，各國社會是否能堅持捍衛國際法以及立基於規則的國際秩序、堅拒「強權即公理」，值得觀察。
澤倫斯基：美國M1艾布蘭戰車已交付烏克蘭軍隊
（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天（當地時間25日）表示，第一批美國M1艾布蘭（M1 Abrams）戰車已交付烏克蘭軍隊。在烏軍對俄羅斯軍隊發動進展緩慢的反攻之際，這批戰車能增強烏軍武力。
《法新社》報導，烏克蘭在組建攻擊部隊及接獲西方國家承諾提供的一些武器後，6月宣布展開從俄軍手中奪回失土的行動。
澤倫斯基今天在社群媒體發文表示：「（烏克蘭國防）部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）捎來好消息。艾布蘭戰車已經在烏克蘭，正準備要來壯大我們的軍隊。」
澤倫斯基並未透露運抵的艾布蘭戰車數量，以及這批戰車需要多久時間才能部署到前線。
烏軍上週空襲克里米亞，宣稱擊斃俄黑海艦隊指揮官
烏克蘭上週用飛彈對克里米亞半島塞凡堡（Sevastopol）的俄羅斯黑海艦隊總部發動空前空襲，烏軍今天聲稱在那次空襲中擊斃了黑海艦隊指揮官，還說遇襲的總部已「無法修復」。
《法新社》報導，這對莫斯科當局而言是一記沉重打擊。最近幾個月來，戰略地位重要的克里米亞半島最大港市塞凡堡已遭受一連串攻擊。
莫斯科於2014年兼併克里米亞半島，烏克蘭矢言收復。
烏克蘭特種部隊今天在社群媒體發布如下聲明：「包括黑海艦隊指揮官在內，共34名軍官死亡，另有105名占領軍受傷。」
烏軍22日的空襲，讓這棟位於塞凡堡市中心的總部建築物冒出濃濃黑煙。
烏克蘭特種部隊在聲明中稱：「這處總部已無法修復。」
攻擊當天，俄羅斯國防部起初聲稱1人死亡，隨後改口表示有1名軍人失聯。
英國、加拿大在波蘭完訓烏克蘭千名工兵，誓援烏決心
英國在波蘭訓練烏克蘭武裝部隊成員處置地雷和未爆彈，並援贈超過1500組車載與隨身型爆炸裝置清除設備。國防大臣夏普斯（Grant Shapps）強調，英國對烏克蘭的支持絕不動搖。
他說，英國將持續支援烏克蘭，以確保遭俄羅斯侵略的烏克蘭贏得勝利、奪回主權。國防部表示，由英國主導的「國際烏克蘭基金」（International Fund for Ukraine, IFU）預計將援贈更多除雷設備。
IFU透過募集各國資金，向烏克蘭提供致命與非致命軍事援助，目前已募集超過7億7000萬英鎊（約新台幣302億4300萬元）。
IFU由英國國防部代基金執行小組管理，執行小組成員為英國、挪威、荷蘭、丹麥、瑞典。此外，冰島和立陶宛也向IFU挹注資金。這些國家同時也是由英國主導的北歐－波羅的海「遠征軍聯合部隊」（Joint Expeditionary Force, JEF）成員。
英國國防部表示，回應烏克蘭提出的需求，英國陸軍工兵團在波蘭境內訓練烏克蘭武裝部隊成員，指導他們偵測、辨識和處置可見於烏國戰場的地雷、彈藥及其他爆炸裝置。此外，英國也參與由加拿大主導、同樣在波蘭執行的計畫，為烏克蘭培訓野戰工兵。
兩項計畫總共已完訓約1000名烏克蘭兵員，預計後續將有更多人受訓。
英國國防部指出，地雷及各式未爆彈是烏克蘭反攻行動一大阻礙：未爆裝置遍布大片土地、壕溝、掩體，甚至民宅。波蘭境內的訓練場地經特別設計，以儘可能符合烏克蘭當地實際作戰條件，並隨烏方需求靈活調整。
根據烏方資訊，除了俄羅斯自2014年侵略並軍事占領烏克蘭東部以來埋下的爆炸裝置，烏國境內至今仍可發現第二次世界大戰遺留的未爆彈。
在俄羅斯去年2月對烏克蘭發動全面侵略後，英國國防部指出，俄軍留下的未爆裝置將對未來數個世代的烏克蘭民眾構成生命威脅。
去年以來，英國已在自家境內訓練超過2萬3500名烏克蘭武裝部隊成員，其中包括軍事經驗趨近於零的「素人」志願兵，未來並將另外完訓約2萬人。
由於烏克蘭反攻速度不如外界部分人士的樂觀預期，各國援烏熱情近期有下滑趨勢。特別是隨著各國大選陸續登場、俄烏戰爭牽動的國內政治經濟議題成為攻防熱點，各國社會是否能堅持捍衛國際法以及立基於規則的國際秩序、堅拒「強權即公理」，值得觀察。
俄羅斯阻礙黑海出口通道，有「歐洲糧倉」之稱的烏克蘭部分農作物因此被迫走陸路，經波蘭、斯洛伐克等鄰近國家出口。波蘭政府今年稍早以烏克蘭農產品在當地銷售破壞市場行情為由，對烏方實施相關進口禁令，造成波烏關係緊張，近日更揚言不惜停止援烏、將本國利益擺第一。
聯合國數據顯示，去年2月戰爭爆發以前，農業占烏克蘭出口總額約4成、占烏克蘭國內生產毛額（GDP）約1成。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%