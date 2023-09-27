俄烏戰爭：盟友自顧不暇，烏克蘭如何回答西方國家「勝利該是什麼樣子」？
我們想讓你知道的是
即將舉行的波蘭、斯洛伐克和美國等盟友的大選正在讓情況變得更加混亂。一些候選人正在優先考慮國內問題，而忽略了對烏克蘭的軍事支持，「在選民滿意度和軍事援助之間需要取得平衡，這使事情變得非常複雜。」
文：詹姆斯・沃特豪斯（James Waterhouse）BBC駐烏克蘭記者 發自基輔
雖然他們的關係可能很親密，握手可能很很堅定，但烏克蘭總統澤倫斯基在訪問美國和加拿大期間，卻要挽起袖子加碼工作。
確實，跟美國相比，加拿大的問題容易處理多了。加拿大總理杜魯道已經承諾，「只要需要」就將繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯的入侵，並在加國得到了跨黨派的支持。
而美國能提供的援助更多，但政治情勢卻更複雜。澤倫斯基總統剛從白宮收到新的一筆3.25億美元軍援，但這不是他一直期望的240億美元的大款項。而且，這項軍援提案在美國國會中因為預算分歧而陷入僵局。
而困難還不止於此。
除了與美國總統拜登會談，烏克蘭領導人還與美國共和黨政界人士見了面，後者正努力遏制黨內不斷增長的對繼續支援烏克蘭的疑慮。
基輔的一位政府顧問告訴我說：「我們正在保護自由世界，這應該會引起共和黨人的共鳴。」
他說：「其實戰爭開始時更加困難，因為當時情況是一片混亂。現在，我們可以更具體地提出我們的要求，因為我們知道我們的盟友擁有什麼，以及他們將其存放在哪裡。我們的總統在許多國家都可以擔任國防部長了！」
不幸的是，對於基輔來說，澤倫斯基不是它國的國防部長，而且他面對的全球政治挑戰不斷增加。
「為什麼烏克蘭應該繼續得到一張空白支票？勝利該是什麼樣子？」
這些都是這位烏克蘭領導人一直試圖在國際舞台上回答的問題。
這也是為何澤倫斯基現在似乎是更多地在進行磋商，而非遊說支持 ，原因都是為了繼續得到西方盟友的幫助。
就在上周，基輔與其最忠實盟友之一的波蘭，因烏克蘭穀物進口的問題發生了爭執。
波蘭對烏克蘭穀物下達進口禁令，導致澤倫斯基間接指責華沙是在「幫助俄羅斯」。
這在波蘭引起了極大反彈。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）形容烏克蘭為「一個快要淹死的人，且也可能會拉著你一起沉入水底。」
後來，情況有所緩解。
事實上，即便是經驗豐富的戰時領導人，這些都是艱困的外交時刻。
而即將舉行的波蘭、斯洛伐克和美國等盟友的大選正在讓情況變得更加混亂。一些候選人正在優先考慮國內問題，而忽略了對烏克蘭的軍事支持。
外交政策智庫「烏克蘭棱鏡」的謝爾希・格拉西姆丘克（Serhiy Gerasymchuk）告訴BBC說：「在選民滿意度和軍事援助之間需要取得平衡，這使事情變得非常複雜。」
「烏克蘭必須權衡促進其利益，使用所有可能的工具，同時考慮伙伴國家和歐盟的情況。這是一個挑戰。」
這些是俄羅斯領導人普亭不需要擔心的類似「民主週期」問題，但這也是為何基輔試圖將這場戰爭描述為不僅是為其主權而戰，而且是為民主本身而戰。
「這場戰爭在道德方面意涵巨大，」這位顧問說。
當下情況類似於前蘇聯解體後，烏克蘭、俄羅斯、美國和英國在1994年簽署的布達佩斯協議（Budapest Memorandum）。
彼時烏克蘭同意放棄了其領土上遺留的前蘇聯核武器，以換取其他簽署國尊重並保護其領土完整的承諾。
九年後，俄羅斯的入侵使這一切變得像是一個違背諾言的協議。
基輔還試圖玩更長遠的遊戲，嘗試更好地與巴西和南非等國家接觸，這些國家對俄羅斯的入侵一直漠不關心。
這也是一種無法即時帶來戰果的策略。
烏克蘭政府顧問告訴BBC說：「的確，我們依賴前線的成功。」
他向記者強調，媒體都過於簡化了烏克蘭的反攻，也就是過於關注了戰爭前線，但那裡的戰果微乎其微。他認為外界忽略了基輔對克里米亞導彈襲擊，以及攻擊俄羅斯戰艦所取得的實質戰果。
烏克蘭一直聲稱其反攻「不會倉促」。
但是，隨著這場戰爭的政治與戰爭的連結越來越高， 烏克蘭的戰略受到了前所未有的考驗。
- 漢娜・喬若斯（Hanna Chornous），尹賽佛・阿巴斯（Insaf Abbas）和安娜・齊巴（Anna Tsyba）協同參與了這篇報導。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
- 澤倫斯基訪加拿大，杜魯道：未來3年增援烏克蘭155億元；傳美國將提供基輔ATACMS長程飛彈
- 澤倫斯基再訪華府獲拜登支持，共和黨內援烏立場出現分歧
- 俄烏戰爭：6月初就開始大規模反攻，是什麼讓烏克蘭無法更快速推進？
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
我們想讓你知道的是
全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
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