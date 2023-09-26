【專訪】Google大腦之父吳恩達：實現通用人工智慧還要30年，AI導致人類滅絕的風險被誇大
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吳恩達說：「人工智慧導致人類滅絕的風險被誇大了。」也許有生之年會出現比任何人都聰明的AI，但人類擁有豐富經驗來控制比自己更強大的事物，所以真的不懷疑控制人工智慧的能力，反而是人類審視真正的生存風險時，人工智慧將成為解決方案的關鍵部分。
AI百大影響力人物吳恩達訪台，與唐鳳科技對談
（中央社）今（2023）年《時代雜誌》（TIME）公布的AI百大影響力人物，矽谷AI界領袖吳恩達與數位發展部長唐鳳皆榜上有名，2人對AI趨勢應用皆具獨到見解，吳恩達25日訪台4天，將於27日和唐鳳進行對談。
睽違3年多，人工智慧界（AI）領袖吳恩達（Andrew Ng）再度訪台。訪台前，他在矽谷新創公司密集的帕羅奧圖（Palo Alto）接受《中央社》專訪。
吳恩達上一次到台灣，是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發前的事，聊天機器人ChatGPT也還未正式對外發表，當時他應科技部之邀到台灣，以「AI下一步」為題發表演說，一轉眼，世界已進入所謂的AI時代。
談到此次訪台契機，吳恩達說，期盼在AI起飛之際，能與台灣產業界和學術界建立更緊密的聯繫，「共同發掘AI在各項應用上更多的可能性」。
吳恩達出生英國，父母為香港移民，擁有美國麻省理工學院（MIT）電機工程與電腦科學碩士、以及加大柏克萊分校（UC Berkeley）電腦科學博士學位，畢業後長期在史丹佛大學任教。
他曾為Google打造人工智慧大腦（Google Brain）、推動Google的AI轉型，因此享有「Google Brain之父」、「AI大神」之名。
科學家之外，吳恩達也是傑出的教育家和創業家；他早期共同創辦國際數位學習平台Coursera，而後建立DeepLearning.AI公司，提供技術訓練課程，運用AI工具推廣AI教學，至今，全球多達800萬人參與他的AI課程。
吳恩達同時還創辦Landing AI公司，開發電腦視覺工具，透過AI系統，辨識產品缺陷，重要客戶包括加州的固態電池公司QuantumScape等大廠。
《時代雜誌》9月初公布的AI百大影響力人物，吳恩達與許多矽谷科技名人，如輝達（Nvidia）執行長黃仁勳和OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）共同登上領袖類名單。
對於AI當前盛況，每位AI界領袖幾乎都有自己的闡述。
黃仁勳在今年GTC年度大會上形容，如今已是「AI的iPhone時刻」，吳恩達則多次比喻，「AI是新電力」，意旨其影響力及重要性，有如100多年前電力被實際廣泛應用的情景。
「AI正開始徹底改變各行各業，但是就好比當年的電力一樣，可能創造的應用數以萬計，難以估量實際影響範圍，也很難用三言兩語概括說明」，吳恩達告訴《中央社》，他對AI能夠創造的機會充滿希望，同時也還在探索。
對吳恩達來說，台灣具備運用AI實現更大經濟效益的機會。
一方面，台灣在許多領域、尤其是工業製造，具備長期培養的獨特優勢，在這波AI新技術的浪潮推升下，這些優勢將有機會「如虎添翼」。
產業特性外，吳恩達也認為，台灣與國際的連結度高，精通各項數位工具，擁有純熟的技術，較容易接納和應用像是生成式AI這種顛覆性的科技。
提到未來趨勢，吳恩達說，AI技術經過發展，在文字處理的技術革新後，「影像處理將是下一波技術變革」，不久的將來，電腦將更能理解圖像。這個發展意味著，AI技術又能幫助更多產業以更有效率的方法執行常規工作，例如半導體、智慧手機、醫藥等製造業的後期檢測工作，有利台灣。
吳恩達此次應台杉投資公司邀請，計畫於台北時間27日，於台北國際會議中心發表主題演講，並與同為AI百大影響力人物的唐鳳，就AI趨勢和應用進行對談。26日，吳恩達將赴台大進行專題演講，暢談人工智慧的契機。
台杉投資執行合夥人李晃長期觀察台灣和矽谷兩地生態，他表示，台灣許多人具備專業知識，並且都意識到AI正在改變世界，吳恩達親自到台灣，將能與當地業界面對面討論AI所能解決的問題，促進共同合作的機會。
吳恩達：AI不致影響人類生存，實現通用人工智慧還要30年
（中央社）AI迅速崛起，部分人士擔憂影響人類生存，「Google大腦」之父吳恩達受訪說，人類有足夠經驗，善用比自己更強大的工具創造福祉，預期未來AI會成為全民工具，通用人工智慧（AGI）至少30至50年才會實現。
在舊金山和矽谷，只要有吳恩達演講的場子，總會看見一群人排隊等待請益。吳恩達2011年開啟Google大腦研究，用深度學習技術推動人工智慧系統革新，享有AI先驅的美名。
他也是許多人的AI大師，在史丹佛大學任教外，還透過自創的線上課程平台Coursera和DeepLearning.AI公司，向大眾傳遞AI新知技術，許多人自聊天機器人ChatGPT問世後陷入焦慮，他則告訴大家，「不用驚慌」。
22日，吳恩達於訪台前，在矽谷辦公室接受《中央社》專訪，早晨9時，他已開完一場會議，忙碌如他，神情卻未見一絲急促。
訪談中，吳恩達對AI未來可能創造的機會，多次以「興奮」來形容。
不過，過去至今，許多思想家，都曾對AI發展提出警告，甚至有所謂「人類滅亡之說」，回應此看法，吳恩達以溫和堅定口吻表示：「我看不出任何構成生存風險的跡象……我跟很多人聊過，但我真的不會這麼解讀。」
吳恩達說，人類有過許多經驗是來自控制比自身更強大的事物，例如，面對公司這個比任何人都強大的組織，人類不僅經營它，還能用它來造福大眾，「面對AI也是一樣的道理，人類能使用AI，並讓AI解決生存問題」。
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
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運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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