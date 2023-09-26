侯友宜少子化政見：凍卵補助、育嬰留停全薪，3胎家庭百萬房屋補助；醫憂加重晚婚晚育
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侯友宜表示，經醫療評估，30到40歲女性有2萬元一次性的凍卵補助，後續5年每年提供2000元保存費補助，最高補助3萬元，預估補助3萬人，預算9億元，經費不足再增補。為投資台灣的未來，也要成立少子化基金支持凍卵補助，不納入健保。讓女性衝刺事業時，可以保留未來生育機會。
侯友宜少子化政見提育嬰留停全薪，3胎家庭百萬房屋補助
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜25日公布少子化政見，提出成立少子化基金，支持女性凍卵補助最高新台幣3萬元，育嬰留職停薪津貼調升至投保薪資全薪，以及3胎以上家庭補助100萬元，可用於購屋、換屋頭期款及租屋，以促進生育，解決國安危機。
侯友宜25日與國民黨新北市立委參選人洪孟楷、林德福、林國春、林金結、蔡明堂、張智倫、蔣欣璋、洪佳君、廖先翔、羅明才等人，共同舉行記者會，公布少子化政見。
侯友宜指出，台灣從2016年起，幾乎每年平均減少1萬名新生兒，從2020年開始人口負成長，預估2040年全國人口將下降到2200萬人，比2019年減少160萬人。
侯友宜表示，少子化將導致人口結構改變，加速高齡化程度，台灣在2025年高齡人口將超過20％，2039年超過30％。人口結構改變對經濟發展將有明顯衝擊 人口結構的變化將超過人口數量所帶來衝擊，長照與社會福利費用上升、退休金與社會保險等將無以為繼，顯見少子化將導致國安危機。
侯友宜指出，過去他曾提出孩子到公立、非營利、準公共化的托嬰、托育及幼兒園，一律免月費，而孩子自己帶、家人帶，或到私立機構，每月領新台幣1萬元育兒津貼；扶養12歲以下子女，扣除額提高至50％。
針對少子化政策，侯友宜提出3大主張，分別是「補助凍卵，保障生育」、「提高育嬰留職停薪補貼」及「3胎家庭房屋補貼」。
侯友宜表示，經醫療評估，30到40歲女性有2萬元一次性的凍卵補助，後續5年每年提供2000元保存費補助，最高補助3萬元，預估補助3萬人，預算9億元，經費不足再增補。為投資台灣的未來，也要成立少子化基金支持凍卵補助，不納入健保。讓女性衝刺事業時，可以保留未來生育機會。
侯友宜指出，現行6個月份的育嬰留職停薪津貼，由平均月投保薪資的八成調至投保薪資全薪，新增兩成由政府加碼補貼，減輕家庭育兒的經濟壓力，受益人數近9萬人。第3胎以上的家庭，夫妻一生一次100萬元補貼，可用於購屋、換屋頭期款以及租屋使用，並設排富條件，綜合所得稅率未達30％，名下不得有房產，或換屋重購者得一屋換一屋。
侯友宜表示，少子化是國家安全議題，每多一個孩子都非常寶貴，因此要由少子化基金支持，目的是減輕年輕人育兒購屋或換屋與租屋負擔，促進生育解決國安危機，實現「百萬金孫」目標，預估每年1.8萬戶以上受益。
相較於侯友宜提出的少子化政見，民進黨總統參選人賴清德日前則提出「0到22歲投資未來世代」政見，推動延長托育時間，實施彈性的育嬰假，增加0到2歲托育費用補助，以第一胎為例，使用公托者補助提升至7000元，使用準公共托嬰及保母服務者補助提升至1萬3000元。而民眾黨總統參選人柯文哲也預計10月提出相關生育政策。
侯友宜提凍卵補助救少子化，醫：恐加重晚婚晚育
國民黨總統參選人侯友宜25日提出凍卵補助政見，希望解決少子女化問題。婦產科醫師說，台灣凍卵使用率僅15％，凍卵不能解決少子女化，反而加重晚婚、晚育，導致生育率更糟。
侯友宜舉行「助生育、添好孕、強國運」記者會，提到3點刺激生育政見，包含補助凍卵、改善現行育嬰假薪資計算方式、3胎家庭給予百萬津貼，其中凍卵補助方式是經醫療評估，30至40歲女性有新台幣2萬元一次性凍卵補助，後續5年之間，每年提供2000元保存費補助，最高補助3萬元。
凍卵是把生育機會放時空膠囊，凍卵被未婚大齡女子當成減輕不孕焦慮或化解催生壓力的手段。台灣生殖醫學會理事李茂盛接受媒體聯訪時表示，全世界凍卵使用率最高不超過20％，台灣甚至僅有15％，在臨床上，更多的是凍卵後再也沒回來使用。
在晚婚晚育的社會現況，凍卵被不少女性視為「買保險」，但這個特性也成了阻礙。李茂盛說，台灣凍卵第1年使用率不高，就是最明顯的證據，甚至凍卵後執行人工生殖平均都已等到4至5年後，當下女性幾乎已40歲、50歲，35歲之後卵子品質走下坡。
再加上現行「人工生殖法」受術對象限定已婚夫妻，單身女子凍卵除非10年內結婚並使用配偶的精子，或在配偶同意下使用捐精，否則依規定，凍卵10年大限一到，只能強制銷毀。李茂盛表示，完成凍卵後，有些人就沒有那麼積極找對象、結婚，少子女化無法被解決，甚至更加嚴重。
衛生福利部2021年7月起擴大不孕症治療補助，對於一般對象而言，單純凍卵基本不在補助範圍。李茂盛說，1年前開始與國健署討論凍卵補助可行性，結論是解決少子女化問題不應該是透過鼓勵凍卵，應該要鼓勵趕快生育，或許補助買房子確實會促進生育率，影響不大卻也不無小補。
憂增加高齡懷孕風險，國健署：凍卵補助再研議
國民黨總統參選人侯友宜25日提出凍卵補助，希望解決台灣少子女化問題，婦產科醫師提醒可能加重晚婚、晚育，國健署表示，凍卵可能延後生育決定，增加高齡懷孕風險，再行研議。
侯友宜25日下午舉行「助生育、添好孕、強國運」記者會，提到3點刺激生育政見，包含補助凍卵、改善現行育嬰假薪資計算方式、3胎家庭給予百萬津貼，其中凍卵補助方式是經醫療評估，30至40歲女性有新台幣2萬元一次性凍卵補助，後續5年之間，每年提供2000元保存費補助，最高補助3萬元。
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
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裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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