侯友宜少子化政見：凍卵補助、育嬰留停全薪，3胎家庭百萬房屋補助；醫憂加重晚婚晚育

侯友宜少子化政見提育嬰留停全薪，3胎家庭百萬房屋補助

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜25日公布少子化政見，提出成立少子化基金，支持女性凍卵補助最高新台幣3萬元，育嬰留職停薪津貼調升至投保薪資全薪，以及3胎以上家庭補助100萬元，可用於購屋、換屋頭期款及租屋，以促進生育，解決國安危機。

侯友宜25日與國民黨新北市立委參選人洪孟楷、林德福、林國春、林金結、蔡明堂、張智倫、蔣欣璋、洪佳君、廖先翔、羅明才等人，共同舉行記者會，公布少子化政見。

侯友宜指出，台灣從2016年起，幾乎每年平均減少1萬名新生兒，從2020年開始人口負成長，預估2040年全國人口將下降到2200萬人，比2019年減少160萬人。

侯友宜表示，少子化將導致人口結構改變，加速高齡化程度，台灣在2025年高齡人口將超過20％，2039年超過30％。人口結構改變對經濟發展將有明顯衝擊 人口結構的變化將超過人口數量所帶來衝擊，長照與社會福利費用上升、退休金與社會保險等將無以為繼，顯見少子化將導致國安危機。

侯友宜指出，過去他曾提出孩子到公立、非營利、準公共化的托嬰、托育及幼兒園，一律免月費，而孩子自己帶、家人帶，或到私立機構，每月領新台幣1萬元育兒津貼；扶養12歲以下子女，扣除額提高至50％。

針對少子化政策，侯友宜提出3大主張，分別是「補助凍卵，保障生育」、「提高育嬰留職停薪補貼」及「3胎家庭房屋補貼」。

侯友宜表示，經醫療評估，30到40歲女性有2萬元一次性的凍卵補助，後續5年每年提供2000元保存費補助，最高補助3萬元，預估補助3萬人，預算9億元，經費不足再增補。為投資台灣的未來，也要成立少子化基金支持凍卵補助，不納入健保。讓女性衝刺事業時，可以保留未來生育機會。

侯友宜指出，現行6個月份的育嬰留職停薪津貼，由平均月投保薪資的八成調至投保薪資全薪，新增兩成由政府加碼補貼，減輕家庭育兒的經濟壓力，受益人數近9萬人。第3胎以上的家庭，夫妻一生一次100萬元補貼，可用於購屋、換屋頭期款以及租屋使用，並設排富條件，綜合所得稅率未達30％，名下不得有房產，或換屋重購者得一屋換一屋。

侯友宜表示，少子化是國家安全議題，每多一個孩子都非常寶貴，因此要由少子化基金支持，目的是減輕年輕人育兒購屋或換屋與租屋負擔，促進生育解決國安危機，實現「百萬金孫」目標，預估每年1.8萬戶以上受益。

相較於侯友宜提出的少子化政見，民進黨總統參選人賴清德日前則提出「0到22歲投資未來世代」政見，推動延長托育時間，實施彈性的育嬰假，增加0到2歲托育費用補助，以第一胎為例，使用公托者補助提升至7000元，使用準公共托嬰及保母服務者補助提升至1萬3000元。而民眾黨總統參選人柯文哲也預計10月提出相關生育政策。

侯友宜提凍卵補助救少子化，醫：恐加重晚婚晚育

國民黨總統參選人侯友宜25日提出凍卵補助政見，希望解決少子女化問題。婦產科醫師說，台灣凍卵使用率僅15％，凍卵不能解決少子女化，反而加重晚婚、晚育，導致生育率更糟。

侯友宜舉行「助生育、添好孕、強國運」記者會，提到3點刺激生育政見，包含補助凍卵、改善現行育嬰假薪資計算方式、3胎家庭給予百萬津貼，其中凍卵補助方式是經醫療評估，30至40歲女性有新台幣2萬元一次性凍卵補助，後續5年之間，每年提供2000元保存費補助，最高補助3萬元。

凍卵是把生育機會放時空膠囊，凍卵被未婚大齡女子當成減輕不孕焦慮或化解催生壓力的手段。台灣生殖醫學會理事李茂盛接受媒體聯訪時表示，全世界凍卵使用率最高不超過20％，台灣甚至僅有15％，在臨床上，更多的是凍卵後再也沒回來使用。

在晚婚晚育的社會現況，凍卵被不少女性視為「買保險」，但這個特性也成了阻礙。李茂盛說，台灣凍卵第1年使用率不高，就是最明顯的證據，甚至凍卵後執行人工生殖平均都已等到4至5年後，當下女性幾乎已40歲、50歲，35歲之後卵子品質走下坡。

再加上現行「人工生殖法」受術對象限定已婚夫妻，單身女子凍卵除非10年內結婚並使用配偶的精子，或在配偶同意下使用捐精，否則依規定，凍卵10年大限一到，只能強制銷毀。李茂盛表示，完成凍卵後，有些人就沒有那麼積極找對象、結婚，少子女化無法被解決，甚至更加嚴重。

衛生福利部2021年7月起擴大不孕症治療補助，對於一般對象而言，單純凍卵基本不在補助範圍。李茂盛說，1年前開始與國健署討論凍卵補助可行性，結論是解決少子女化問題不應該是透過鼓勵凍卵，應該要鼓勵趕快生育，或許補助買房子確實會促進生育率，影響不大卻也不無小補。

憂增加高齡懷孕風險，國健署：凍卵補助再研議

國民黨總統參選人侯友宜25日提出凍卵補助，希望解決台灣少子女化問題，婦產科醫師提醒可能加重晚婚、晚育，國健署表示，凍卵可能延後生育決定，增加高齡懷孕風險，再行研議。

侯友宜25日下午舉行「助生育、添好孕、強國運」記者會，提到3點刺激生育政見，包含補助凍卵、改善現行育嬰假薪資計算方式、3胎家庭給予百萬津貼，其中凍卵補助方式是經醫療評估，30至40歲女性有新台幣2萬元一次性凍卵補助，後續5年之間，每年提供2000元保存費補助，最高補助3萬元。