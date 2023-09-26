黎智英遭監禁滿千日，兒黎崇恩致函籲英政府對中強硬，國際組織籲英首相蘇納克營救
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《蘋果日報》創辦人黎智英今（26）日將在香港坐牢滿1000日，在國際間為父親黎智英奔走的黎崇恩19日致函英國貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）請求會面，並呼籲英方正視現實、停止對香港「生意照做、一切如常」的態度。
黎智英監禁近千日，兒黎崇恩致函籲英政府對中強硬
（中央社）壹傳媒集團創辦人黎智英26日將遭監禁滿千日。在國際間為父親黎智英奔走的黎崇恩19日致函英國貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）請求會面，並呼籲英方正視現實、停止對香港「生意照做、一切如常」的態度。
75歲的黎智英具英國公民身分，他遭控違反北京於2020年6月實施的「香港特別行政區維護國家安全法」，罪名包括串謀勾結外國或境外勢力。他的國安法案件數次遭延後審理。自2020年12月31日還押起算，黎智英今年9月26日將遭監禁滿1000日。
英國政府19日發布新一份香港半年報告，提到英方將持續要求行使對黎智英的領事探視權。報告稱呼黎智英為英國公民。
英國官員之前多稱黎智英為「持有雙重國籍的英國公民」，指出黎智英未放棄中國籍，而有鑑於中國法律不承認雙重國籍，中方一再拒絕英國官員對黎智英行使領事探視權。根據關於香港的「中英聯合聲明」，香港的外交領事事務屬北京職權。
部分英國國會議員強調，英方稱黎智英擁雙重國籍是落入中方圈套、規避政府對公民的責任。議員們不滿，為何英國政府遲未就中方違背「中英聯合聲明」制裁相關官員。
英國商業暨貿易部18日宣布，曾在外交部主責經濟外交和國安事務、並曾任職於財政部的尼爾（Lewis Neal）獲任命為駐中貿易使節，職權廣及香港、澳門。
商貿部表示，尼爾的優先任務包括增進對英投資、排除貿易壁壘、提升英國出口額、為英國的教育市場吸引來自中國和香港的客戶。
巴登諾克說，她相信尼爾將在既有卓越基礎上，增進英國對中與對港貿易、為英國企業在全球成長最快的市場之一擴展機會。
商貿部的資料顯示，至今年3月底止的過去12個月期間，英國與中國和香港的雙邊貿易額總計超過1370億英鎊（近1700億美元），在英國與世界各國家地區的雙邊貿易額排名第3。
黎崇恩在給巴登諾克的信函提到，港區國安法對每一個在香港活動的企業與商務人士構成風險，受北京控制的港府可假借「國家安全」名義獨斷關閉企業、讓業主入獄。
黎崇恩指出，英國商貿部發布的在港經商建議未提到港區國安法可輕易遭當局濫用：該法應用範圍不限於政治，中方對「國家安全」的定義涵蓋經濟、社會和科技領域。英方錯誤預設港區國安法僅對政治活躍人士構成風險。
黎崇恩說，主責印太區域事務的外交副大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）曾在接見他時保證，英國政府官員將在每一場與中方的雙邊會談提及「黎智英案」。
外交大臣柯維立（James Cleverly）8月30日訪問北京時做到這點，但據黎崇恩所知，主責投資事務的商貿副大臣莊敦文（Dominic Johnson）今年稍早訪問香港和中國時，未談及黎智英。
黎崇恩指出，商貿部的駐中人事新聞發布以及巴登諾克的發言恐讓英國企業誤以為香港情勢「一切如常」，但這明顯違背事實。他請求與巴登諾克會晤。
巴登諾克尚未回覆。黎崇恩約9個月前曾求見首相蘇納克（Rishi Sunak）及柯維立，未成功。
末任香港總督彭定康（Chris Patten）近日公開質疑，英國首相和外交大臣與中方對等官員會晤時，到底就「黎智英案」以及英方無從對黎智英行使領事探視權具體說了什麼，中方的回應又是如何？
彭定康說，不痛不癢的外交只做到再基本不過的「提出關切」，而中方認為英方不過是在「走過場」、敷衍了事。英國必須明確傳達，嚴正看待中方的濫權等作為，以及「黎智英案」。
黎智英坐牢將滿千日，國際組織籲英首相蘇納克營救
（中央社）《蘋果日報》創辦人黎智英今（26）日將在香港坐牢滿1000日，「保護記者委員會」與其他海外新聞自由和人權組織今天致信英國首相蘇納克（Rishi Sunak），要求進一步採取行動讓黎這位英國公民獲釋。
英國外交大臣柯維立（James Cleverly）8月30日訪問北京時，曾與中國國家副主席韓正及中國外長王毅會談，期間再度就黎智英案提出關切。
這份公開信指出，他們認可柯維立的做法，並認為考量到黎智英已經75歲以及其健康情況，蘇納克有必要再進一步採取行動跟進。
這份公開信不只呼籲英國政府要支持黎智英，還要支持香港人民，包括採取更多的行動及對港府公開聲明，要求釋放所有因為正常履職卻被關押的香港記者。
這份公開信連署者包括：國際特赦組織、促進公民參與組織（CIVICUS）、香港自由委員會基金會（CFHK）、保護記者委員會（CPJ）、英國筆會（English PEN）、自由之家（Freedom House）等11個民間團體。
《美聯社》在7月28日及8月4日曾從赤柱監獄外拍攝到黎智英在監獄內的情況，他在監獄內被單獨囚禁，每天只有50分鐘時間戶外活動。
黎智英已因遊行集會及蘋果日報大樓租契案一共被判監7年5個月，目前身陷囹圄，還要面對3項違反港區國安法的控罪，最高刑罰為終身監禁。黎的兒子曾說，擔憂75歲的父親會死在獄中。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
我們想讓你知道的是
現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
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