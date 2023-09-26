塔利班傳與華為合作，規劃喀布爾等地安裝攝影機設立大規模監控網路
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防範國際激進組織（包括伊斯蘭國）發動攻擊，是塔利班與美國和中國等外國互動的核心議題。但部分分析人士質疑現金短缺的塔利班是否有能力為監控計畫提供資金，人權組織也擔心監控系統會被用來打壓異議。
（中央社）阿富汗內政部發言人向《路透社》證實，塔利班計劃增購數千支攝影機，以設立橫跨首都喀布爾等地的大規模監控網路，且上月已就相關計畫與中國電信設備製造商華為展開接洽。
《路透社》報導，據該名發言人，塔利班當局宣布，這項監控計畫旨在恢復安全，並打擊曾聲稱對阿富汗多個城市發動重大攻擊的極端組織「伊斯蘭國」（IS），當局先前已與華為就潛在合作進行磋商。
防範國際激進組織（包括伊斯蘭國）發動攻擊，是塔利班與美國和中國等外國互動的核心議題。但部分分析人士質疑現金短缺的塔利班是否有能力為監控計畫提供資金，人權組織也擔心監控系統會被用來打壓異議。
塔利班設立大規模監控網路，可能涉及重新利用美國2021年撤軍前制定的相關計畫。此前，關於塔利班打算如何擴張並管理大規模監控計畫，包括他們如何取得美國版計畫細節，皆無相關報導。
塔利班內政部發言人卡尼（Abdul Mateen Qani）告訴《路透社》，攝影機的大規模部署將集中在喀布爾（Kabul）等地的各個「重要地點」，這是新安全戰略的一部分，該戰略將需要4年時間才能全面實施。
他說，「我們現在正在繪製喀布爾安全地圖，這項工作交由安全專家完成，且需要花費大量時間。我們已經有2張地圖，1張是美國為前政府所製作，另1張是土耳其製作的。」他並未說明土耳其是在何時製作這張地圖。
卡尼指出，塔利班8月與華為進行了「簡單交談」，但尚未達成任何合約或敲定任何確切計畫。
《彭博》（Bloomberg News）8月引述消息人士說法報導，華為已與塔利班就安裝監控系統合約達成「口頭協議」。華為9月則告訴《路透社》，雙方會議期間「並未討論任何計畫」。
根據塔利班的說法，目前喀布爾和其他城市設有超過6萬2000支攝影機，由中央控制室負責監控。據阿富汗前政府，喀布爾監控系統的最後一次重大更新是在2008年，當時政府在安全方面嚴重仰賴西方領導的國際部隊。
2021年1月，當北大西洋公約組織（NATO）領導的多國部隊逐漸開始撤軍時，阿富汗時任副總統沙雷（Amrullah Saleh）曾表示，政府將對喀布爾的攝影監控系統進行大規模升級。當時他告訴記者，這項斥資1億美元的計畫已得到北約支持。
沙雷本月對《路透社》表示，塔利班現有計畫與「我們在2021年初的安排不同」，且2021年計畫的「基礎設施」已被摧毀。
目前尚不清楚沙雷所說的計畫，與塔利班已取得的計畫是否類似。
美國智庫「海軍分析中心」（Center for Naval Analyses）阿富汗問題專家施羅登（Jonathan Schroden）表示，監控系統「對塔利班很有用，因為它的用途是阻止伊斯蘭國等組織……攻擊塔利班成員或喀布爾政府官員。」
國際特赦組織（Amnesty International）的馬穆迪（Matt Mahmoudi）則說，以「國家安全」為幌子裝設大規模監控系統，將「為塔利班持續推行侵犯基本人權的嚴厲政策奠定範例。」
另外，分析人士認為，這項監控計畫也將面臨實際挑戰，因為阿富汗每天都會斷斷續續停電，這意味連接到中央電網的攝影機不太可能提供穩定訊號。據國有電力供應商，只有40％的阿富汗人有電可用。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
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運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
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個人的成功 需要時間來累積
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無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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